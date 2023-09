El Ayuntamiento de Benidorm llevará al pleno del próximo lunes la propuesta de Movilidad para incoar el expediente de resolución contractual con la empresa concesionaria del servicio público de la zona azul y la grúa municipal como consecuencia de los incumplimientos detectados y reflejados en informes técnicos, varios de los cuales afectan a condiciones esenciales del contrato.

La propuesta del concejal responsable del área, Francis Muñoz, conlleva dejar sin efecto el expediente sancionador iniciado tras el acuerdo plenario del pasado mes de abril e iniciar la incoación del citado expediente de resolución contractual. También se propone resolver el contrato y, por tanto, dejar sin efecto la relación contractual administrativa de la mercantil adjudicataria -la UTE Autobuses Playa de San Juan y SICE- con el Ayuntamiento de Benidorm. Esta resolución llevaría aparejada la pérdida de la fianza de la empresa.

No obstante, la propuesta incluye otorgar un trámite de audiencia para que la concesionaria alegue y presente los documentos que consideren en el plazo de diez días. En el caso de que la adjudicataria se oponga a la resolución del contrato, el expediente y las alegaciones se remitirán al Consell Jurídic Consultiu para que emita el correspondiente dictamen. En ese caso se suspendería el cómputo del plazo para resolver el procedimiento hasta la recepción de dicho dictamen.

La propuesta que Muñoz llevará al pleno también propone declarar el “incumplimiento reiterado” del contratista de las obligaciones contraídas en el contrato, así como requerirle “para que cese en la comisión de las infracciones detectadas en el plazo máximo de cinco días” y que reintegre “las tasas por estacionamiento indebidamente devengadas a los usuarios de la zona ORA”.

La propuesta está basada en el informe realizado por el Técnico de la Administración General del Ayuntamiento, instructor del expediente. En dicho informe se alude a otro realizado por la dirección facultativa el pasado mes de febrero en el que ya se proponía “la resolución del contrato por la comisión de infracciones calificadas de muy graves” y el requerimiento a la concesionaria “para que en el plazo de cinco días proceda a cesar en la comisión de las infracciones detectadas así como al reintegro de las cantidades cobradas indebidamente a los usuarios del servicio”.

El técnico municipal recordaba en su informe que la mercantil formuló alegaciones en mayo y junio pasados y que finalizado el trámite de audiencia la dirección facultativa emitió un nuevo informe el 14 de septiembre desestimando las citadas alegaciones y señalando “que los incumplimientos se siguen produciendo en la actualidad”.

En este mismo informe se establece una relación de los incumplimientos indicados por la dirección facultativa, siete en total, que son los siguientes: Cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable, no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados, reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal, cese de la asistencia técnica actual, incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado, incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero e incumplimiento con materiales y equipos de oficina.

Todos estos incumplimientos son calificados como “infracción muy grave” y cinco de ellos, según el informe técnico, conllevan “la resolución inmediata del contrato”.

El concejal de Movilidad ha insistido en que “en la tramitación de este informe se han observado en todo momento todas las fases procedimentales, incluidos dos trámites de audiencia a la empresa” y ha lamentado que, como ha quedado constatado “todavía siguen incumpliendo el contrato” por lo que la voluntad del equipo de gobierno es que “cualquier decisión que se adopte a este respecto cuente con todas las garantías jurídicas y prime el interés general de la ciudadanía”.

Francis Muñoz también ha recalcado que “a principios de mes dijimos que este asunto se llevaría al pleno de septiembre y es lo que vamos a hacer una vez se han realizado todos los trámites que corresponden a un expediente como este”. El edil ha lamentado que “hayamos tenido que gestionar un mal pliego de condiciones todos estos años que fue aprobado en 2015 con muchas prisas por el gobierno del PSOE a las puertas de unas elecciones municipales”.

Un asunto estancado

Tras cinco meses desde que el pleno de la localidad aprobará incoar un expediente sancionador contra la empresa concesionaria de la gestión de la zona azul por infracciones muy graves derivadas del cobro indebido de gastos de gestión y otros incumplimientos contractuales, la situación aún no se ha resuelto.

A principios del mes de septiembre, y tras una denuncia del PSOE que acusaba al equipo de gobierno de lentitud a la hora sancionar a la concesionaria, el Ayuntamiento de Benidorm anunciaba que la resolución del expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento regulado iria al próximo pleno ordinario del mes de septiembre.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha explicaba entonces que la dirección facultativa se encontraba elaborando el informe de respuesta a las alegaciones complementarias presentadas por la mercantil, la unión temporal de empresas (UTE) Ora Grúa Benidorm, y que posteriormente será remitido al instructor del expediente sancionador. Finalmente, la decisión de este órgano ha pasado por incoar el expediente de resolución contractual con la empresa concesionaria como consecuencia de los incumplimientos detectados y reflejados en informes técnicos.

Aún así, la situación ya se elevó al pleno el pasado mes de noviembre de 2022 en el que, según la documentación, ya se elaboró un informe sobre la UTE que tiene la concesión tanto de la ORA como de la grúa por "incumplimientos en el servicio de estacionamiento regulado". Después de un año parece que al final los conductores que aparcan en las zonas de estacionamiento regulado de Benidorm podrán ver como dejan de incrementarse sus tickets entre 5 céntimos por una hora; y hasta 10 céntimos por dos horas en el ticket al pagar con la "app".