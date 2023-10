Vivir a más de 3 kilómetros de su instituto es un contratiempo para muchos estudiantes. El autobús escolar gratuito proporcionado por la Conselleria de Educación es la solución que tienen muchos menores para poder acudir a sus centros. Sin embargo, varios padres denuncian supuestos "errores en el grabado de las solicitudes" de varios estudiantes de cuatro centros de Benidorm que, tras casi un mes de clases, siguen sin contar con una plaza en el transporte que acerca a sus hijos al instituto.

Varios padres y madres damnificados se han puesto en contacto en repetidas ocasiones con la dirección territorial del área de Educación del Consell para pedir explicaciones ante algo que consideran "una mala praxis". "El primer día de instituto, 11 de septiembre, cuelgan por la tarde los listados de los niños que tienen derecho a autobús, y para nuestra sorpresa, mi hijo no estaba en los listados. Decidimos acudir a la secretaría del centro IES Bernat de Ensarrià, al día siguiente, para que apuntaran los nombres de los alumnos que no estaban en los listados de Llorente Bus en un papel a mano", comenta Arístides, padre de un niño que este año ha iniciado su curso en el instituto.

Tras preguntar en el centro cuándo habría novedades, y tras rellenar el formulario de consultas de la Conselleria, recibieron una contestación anunciándoles que el tema estaría solucionado el día 2 de octubre. Sin embargo, esa fecha ha llegado y siguen sin tener solución: "Hemos preguntado en el IES si saben algo, porque se suponía que a estas alturas ya estaría todo arreglado, pero desde el instituto nos comunican que ellos no saben nada y argumentan el retraso de la adjudicación de las listas del autobús alegando que es una tarea muy laboriosa cuadrar las rutas y que están muy liados", subraya el padre.

En concreto, son cuatro los institutos afectados por esta falta de planificación de las rutas escolares: IES l'Almadrava, IES Beatriu Fajardo de Mendoza, IES Bernat de Ensarrià y el IES Pere Maria Orts i Bosch. "He hablado con varios padres que aseguran que el año pasado sucedió algo parecido, pero que los listados eran actualizados día a día. También por el instituto sabemos que los otros centros sucede algo parecido", alega Arístides, no sin antes añadir que les consta por los empleados de la secretaría del centro "que no contestaban a sus mensajes ni decían nada cuando ellos preguntaban y volvían a remitir los listados de nuevo ante la insistencia de los padres".

El tema ha llegado hasta el Síndic de Greuges, donde se les comentó a los padres damnificados que el trámite tendría que esperar un mínimo de un mes para ser analizado. "Es todo un desastre. En la consellería culpaban al centro y en el centro, a la consellería. La realidad es que los autobuses van vacíos y salen vacíos de algunas paradas, al menos el bus que le tocaría a nuestro hijo. No entendemos cómo, tras 17 viajes de ida y vuelta, seguimos igual y sin saber nada y con cero certezas de que el problema tendrá solución", finaliza Arístides.

Movilización en línea

La desesperación de algunas familias ha llegado hasta el punto de movilizarse en redes sociales para exigir respuestas ante esta situación. Una de las personas que han utilizado internet para expresar su malestar es Sandra, madre de un menor que estudia en el IES Bernat de Ensarrià, se muestra preocupada "porque tratan a los niños como muñecos, no piensan en que hay familias que dependemos de estos transportes para que nuestros hijos puedan ir al instituto".

Fuentes de conselleria aseguran que esto es "algo normal" a estas alturas puesto que "todavía se están realizando algunos ajustes en los autobuses en función del número de alumnado que hace uso de ellos y de los horarios". Así, argumentan que la "búsqueda de rutas" está ralentizando un proceso que todavía no tiene fecha para llevarse a cabo.

Desde el área de Educación también confirman que se realizó una inspección con los diferentes centros que hacen uso de este transporte gratuito "para organizar la ruta a trazar" y que no han recibido ninguna llamada de dichos institutos para criticar la situación.