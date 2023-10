Carreteras de montaña como pistas ciclistas

Carreteras sinuosas, con gran pendiente y con un paisaje único que parecen pistas de alta velocidad. Las vías comarcales del interior de la Marina Baixa son el escenario perfecto para los amantes del ciclismo que buscan rutas donde practicar este deporte, sobre todo, en temporada baja. Una práctica que provoca en algunas ocasiones problemas de tráfico o incluso accidentes con los vecinos que las utilizan a diario o los turistas que viajan en coche. Una situación que ha llevado a Tàrbena a pedir soluciones y la colaboración de los hoteleros para intentar concienciar a los usuarios.

La CV-715 que une este pequeño municipio con Bolulla por un lado o Parcent por el otro es una de las más transitadas por los ciclistas no solo profesionales sino también los "amateurs" que buscan conocer rutas diferentes en las que poner a prueba sus piernas con grandes desniveles y llenas de curvas. Así, los valles que rodean a la Sierra de Aitana son de los lugares más elegidos por estos deportistas para realizar rutas de entrenamiento precisamente por la orografía.

Es habitual ver a los ciclistas no solo los fines de semana por estas carreteras, sino también entre semana. Así, hay grupos que viajan desde otros países, sobre todo del norte de Europa, para realizar estos recorridos en temporada baja, alojándose en hoteles de Benidorm o de la comarca durante los días que dura la escapada. Este tipo de turistas es habitual en los meses de más frío.

Para los municipios de interior de la comarca suponen un aliciente pero municipios como Tàrbena quieren que la presencia de estos deportistas no se convierta en un problema de seguridad vial para vecinos y otros turistas que visitan la Marina Baixa. "No tenemos problema ninguno en que venga este tipo de turismo y haga sus rutas, el problema es que no conocen las carreteras y las usan muchas veces como si fueran para ellos solos", explicó a este diario el alcalde de la localidad, Francisco Javier Molines.

La ruta que realizan estos ciclistas suele ser desde Benidorm o Altea, Callosa d'en Sarrià para acabar subiendo a Bolulla, de ahí a Tàrbena y llegar al Coll de Rates, uno de los puntos más llamativos. El camino suele seguir hasta Parcent para seguir hacia la Marina Alta o hacia l'Alcoià o El Comtat. "A veces son grupos de 50 personas que pueden ir en fila muy distanciados o en grupo más juntos", indicó el alcalde.

Así recalcó que "algunos de ellos provocan inseguridad vial" porque "van a grandes velocidades o en las curvas invaden el carril contrario en las bajadas" donde pueden llegar a alcanzar "80 kilómetros por hora". El resultado: "Hemos tenido más de un accidente con conductores que volvían a casa de trabajar o algún susto al encontrárselos de cara", añadió. "El hartazgo está ya en algunos vecinos ante esta situación", indicó.

El primer edil deja claro que su única petición es que "cumplan con las normas de circulación" como cualquier usuario que circula por las carreteras, sobre todo, para evitar incidentes graves. "Son carreteras muy utilizadas por los vecinos y por turistas. Es cierto que los bares se benefician de este tipo de turismo que consumen durante sus rutas, pero hay que encontrar un equilibrio y que se puedan disfrutar la carreteras y hacer un uso normal".

Ante este situación, el alcalde ha recurrido a la patronal hotelera Hosbec: "Nos reunimos con ellos para pedir que colaboren con una campaña para informar a los que se alojan en los hoteles de todas estas cuestiones". Es decir, que se informe de las normas de circulación o cómo deben realizar sus salidas a estas zonas. El alcalde indicó que "los problemas se dan no solo en Tàrbena sino en todos los pueblos de montaña".

De hecho, el alcalde de Bolulla, Adríán Martínez, comparte los argumentos de Molines. "Los problemas vienen porque muchas veces bajan a gran velocidad o cambian de carril", explicó. "Se ponen en peligro ellos y a los otros conductores" unido a que "muchas veces van en grupo y no en fila". El municipio ha recibido también quejas de vecinos: "Pedimos a todos que den ejemplo y que cumplan las normas de circulación y no dificulten el paso de los demás".

Hosbec tienda la mano

El presidente de Hosbec, Federico Fuster, indicó a este diario que la entidad recoge el guante de Tàrbena: "Haremos una campaña de información en los hoteles que tienen este tipo de sector entre sus clientes" para explicar todo lo relativo a las rutas y lo que hay que cumplir en ellas. Así recalcó que "estamos encantados que venga este tipo de turistas y es un éxito para la zona" que supone "un volumen grande de personas en determinada épocas del año".

Entre ellos, aficionados que se reúnen para realizar rutas: "Muchas veces son grupos 'amateurs' que ponen la ruta en el móvil pero no conocen la zona". Así que intentarán poner su granito de arena tras la petición de Tàrbena que se hace extensible a otros municipios de la comarca o de la provincia que cuentan con carreteras sinuosas en sus términos municipales.