Una rampa de acceso a la playa de Levante en el Torrejó, la adecuación de semáforos para personas sordo-ciegas en la avenida Comunidad Valenciana, la renovación integral del parque de Elche o la rampa en la calle Herrerías. Estas son solo algunas de las propuestas que los vecinos de Benidorm han hecho al Ayuntamiento dentro de los presupuestos participativos para 2024. Hasta la fecha, la Concejalía de Participación Ciudadana ha recibido una treintena de proyectos posibles y podrían ser más, porque quedan dos semanas para finalizar el plazo para presentarlas, fijado el próximo 30 de octubre a las 23,59 horas.

El ritmo de recepción de propuestas es similar al del pasado año, según han informado desde la Concejalía, “por lo que tenemos la esperanza de que al final se superen incluso las 130 propuestas recibidas hace un año, que supusieron un record” ha señalado la edil de Participación Ciudadana, Ana Pellicer.

La concejal ha animado a todos los ciudadanos empadronados en Benidorm mayores de 18 años a que “realicen y presenten las propuestas que consideren más necesarias para mejorar sus barrios porque hemos demostrado que las propuestas que finalmente se incorporan a los presupuestos participativos se ejecutan y es la mejor forma de que la ciudadanía vea satisfechas sus demandas”. Además “ellos son quienes mejor conocen las necesidades que tiene cada barrio y los que mejor nos pueden transmitir lo que se necesita en cada zona”.

Pellicer ha recordado en ese sentido que el Ayuntamiento destina a este concepto al menos el 5% del capítulo de inversiones contemplado en el presupuesto municipal “aunque al final ese porcentaje es mayor y se supera ampliamente la cantidad inicialmente prevista”. Así, de los 90.000 euros previstos en 2016 se ha pasado a los más de 600.000 destinados en el último ejercicio.

Desde que en el año 2015 se elaboró el primer presupuesto participativo, el Ayuntamiento ha acometido y ejecutado un gran número de actuaciones emanadas de las propuestas vecinales. Entre ellas se encuentran los juegos infantiles adaptados en el Parque de Elche, la rampa de acceso a la playa de Levante en el Torrejó, las aceras accesibles en el barrio de Els Tolls, la adecuación de semáforos para personas sordo-ciegas en la avenida Comunidad Valenciana en su confluencia con la avenida Europa y calle Bélgica, la pasarela peatonal que une la calle Italia con el Palau d’Esports, la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la seguridad vial y peatonal en Els Tolls, la ampliación del parque Els Ametllers, la renovación integral del parque de Elche, la rampa en la calle Herrerías, la mejora de la accesibilidad en la zona centro, la creación de una rotonda en el cruce de Ricardo Bayona y Venezuela, la urbanización de Finca Barrina, la adecuación de la Plaza de las Tiendas, la rehabilitación de la casilla del peón caminero en Emilio Ortuño o la creación de parques infantiles y zonas verdes, entre otras.

La titular de Participación Ciudadana ha querido matizar que las propuestas vecinales “no han de estar relacionadas con sus barrios, sino que pueden proponer mejoras para cualquier otra zona que consideren para el beneficio y disfrute de todos en favor de la accesibilidad o de otro aspecto que necesite ser mejorado.

Según recoge el Autorreglamento, las propuestas se enmarcarán en varias áreas o bloques. La primera abarca Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad. La segunda, Igualdad, Bienestar Social, Sanidad y Tercera Edad. El tercer bloque lo ocupan Turismo, Playas y Seguridad Ciudadana. El cuarto engloba las propuestas referidas a Educación, Cultura, Juventud y Deportes, y el último es el relativo a actuaciones en materia de Medio Ambiente y Limpieza Viaria.

Cada ciudadano puede presentar tantas propuestas como desee. Las propuestas se presentarán por escrito en el Registro General ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas, a través de la Sede Electrónica –https://sede.benidorm.org- o enviando un correo electrónico a consejovecinal@benidorm.org a la atención de la Concejalía de Participación Ciudadana.

Votación de forma presencial

Una vez recabadas todas las propuestas, estas se votarán de forma presencial por bloques temáticos en la Asamblea. Que se celebrará el 2 de noviembre a las 18.00 horas en la Casa del Fester. En ella las personas proponentes, si lo desean, dispondrán de dos minutos para explicarlas.

Igualmente, por segundo año consecutivo, se habilitará el voto telemático para ampiar el alcance de la iniciativa. Estará disponible desde el 8 de noviembre hasta las 23.59 horas del 30 de noviembre y se articulará a través de https://benidorm.governalia.es, una plataforma puesta en marcha el pasado año gracias a una subvención de la Diputación Provincial de Alicante.

Tras ambas votaciones, una comisión técnica se encargará de evaluar y priorizar las actuaciones en base a los criterios de justicia distributiva recogidos en las bases. Así, se dará prioridad a las actuaciones que contribuyan a satisfacer necesidades básicas de la población (agua, luz, seguridad, educación, convivencia ciudadana, etc.); que ayude a reducir la desigualdad social (de género, de renta, de etnia, o por motivos de discapacidad física o psíquica); las que atiendan a criterios de sostenibilidad ambiental (contando con recursos cercanos, renovables, descentralizados y autosuficientes); las que beneficien a un porcentaje mayor de población; o aquellas en las que no se haya invertido antes o no se haya invertido lo suficiente.

Posteriormente, dichas propuestas serán objeto de un informe de viabilidad técnica y económica por parte del personal técnico del Ayuntamiento, empezando por la más puntuada y hasta el límite máximo de gasto autorizado. En el caso de que alguna de las propuestas no fuera viable técnicamente, “se incluirá en otro listado y se seleccionará la siguiente más votada en la lista de la priorización definitiva”.

Finalmente, las propuestas aprobadas de acuerdo al Autorreglamento se elevarán a Alcaldía para su tramitación, atendiendo al orden de prioridad resultante del proceso de selección, ejecutándose en el año presupuestado aquellas obras que no requieran concurso público o proyecto técnico específico o ser sometida a exposición pública.