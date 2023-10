La Vila rehabilitará 116 casas del casco antiguo declarado BIC y el muro de la calle Pal

El casco antiguo de La Vila Joiosa es uno de los bienes más preciados del municipio. Sus tradicionales casas de colores se han convertido en reclamo turístico además de un elemento singular para atraer a los visitantes. Pero entre las estrechas calles hay algo más: un barrio histórico que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 y que cuenta con casas únicas que necesitan ser rehabilitadas. Así, el Ayuntamiento prevé recuperar las fachadas de 116 edificios residenciales además de la rehabilitación del muro de la calle Pal.

El proyecto es uno de los más ambiciosos que ahora mismo está sobre la mesa. Para ello, el consistorio ha solicitado al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la ayuda del 2% cultural para llevar a cabo estas actuaciones. Estas ayudas por concurrencia competitiva del gobierno central se destinan a la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Cabe recordar que el casco histórico vilero cuenta Plan Especial de Protección y Conservación de la Ciudad Histórica (PEPCCH) aprobado en 2019.

La actuación contempla la rehabilitación de las fachadas de 116 edificios residenciales, que suponen una intervención sobre 7.966,38 metros cuadrados de fachadas y 2.277,95 metros cuadrados de medianeras. En concreto, las localizadas en once manzanas en el frente exterior del núcleo principal que dan al río Amadorio y a la fachada litoral, que pertenecen a las áreas identificadas de la ciudad intramuros o "Vila Vella Murallada", el "Raval de Ponent", el "Raval de Llevant" y el "Pla de l’Om i les Costes".

El Ayuntamiento pretende iniciar el proyecto de rehabilitación con esta primera fase en la que se han seleccionado aquellas viviendas que se encuentran en la parte más externa del casco histórico y, precisamente, aquellas que son las más fotografiadas y se han convertido ya en una seña de identidad del municipio.

La concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, explica que "estas fachadas corresponden a un conjunto urbano histórico, con desarrollo continuado desde el siglo XIV hasta nuestro tiempos, pero posicionándose una definición de la misma entre los siglos XIX y principios del XX". Con la rehabilitación se pretende "proteger, preservar, poner en valor y potenciar el conjunto de piezas urbanas del excepcional legado patrimonial que supone la ciudad histórica, declarada BIC hace 20 años, que, además, es uno de los elementos clave de nuestra imagen turística".

Recuperación del muro de la calle Pal

La actuación irá mucho más allá y abarca también la recuperación del muro de la calle Pal. Como ya publicó este diario, la calle Pal es una de las zonas más características del casco histórico de La Vila pero para los vecinos lleva años siendo un dolor de cabeza constente. Porque a lo largo de los años se han detectado problemas en el mismo que, incluso, obligaron a desalojar las casas sobre él para poder repararlo entes de que se viniera abajo.

Así que con el proyecto que ahora se plantea, el Ayuntamiento pretende solventar las patologías detectadas en el muro de mampostería y que, mediante un seguimiento periódico, se ha demostrado que están "agravándose progresivamente". El muro antiguo se situaba en suelo privativo, debajo de las viviendas a las que daba soporte, con partes de ladrillo realizado sobre la mampostería, lindante con la alineación que distingue lo público de lo privado. El nuevo muro reconstruido, así como en resto de las actuaciones, se ejecutarán íntegramente en vuelo situado sobre suelo público, según explicó el consistorio.

Con esta intervención se pretende "recuperar la imagen del muro y detener el deterioro estético de diversas zonas del perímetro que contrastan con la buena conservación de otras zonas de la misma", dentro del ámbito de protección del recinto amurallado e Iglesia fortificada de la Asunción de Nuestra Señora, con el fin de musealizar el muro.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explica que "nos hemos reunido con miembros de la asociación de vecinos La Vila Vella para exponerles el proyecto de la rehabilitación de las fachadas e informarles de la actuación sobre el muro de la calle Pal. Ambos proyectos les afectan directamente y sobre los que ambos conversamos durante la campaña, y por lo que ahora hemos recibido su conformidad".

Críticas al anterior gobierno local

El edil añadió que el "Ayuntamiento rompe con la inercia de no concurrir a este tipo de subvenciones supramunicipales que exigen un trabajo interno y que van de la mano de las asociaciones". Ramis señala que "también queremos ser prudentes a la hora de comunicar estos proyectos, no hay garantía de obtener las ayudas, pero es un cambio en la cultura del ayuntatamiento y con los proyectos redactados podemos concurrir en otras convocatorias". Así añadió que "es imprescindible para la ciudad disponer de una cartera de proyectos para acudir al máximo de convocatorias" al tiempo que asegura que "no podemos dejar pasar ninguna ayuda más, como venía haciendo el anterior equipo de gobierno, y estamos preparando muchos proyectos para poder optar a cuantas subvenciones se publiquen y beneficien a nuestro municipio y a nuestros vecinos".