Los negocios hosteleros de La Vila Joiosa tendrán que volver a pagar la tasa por ocupación de vía pública que se anuló en 2020 debido a la pandemia. Será en 2024 y en base a una ordenanza renovada tras la modificación incluida por el Ayuntamiento. Por un lado, las tarifas que se fijan en función de la temporada del año que se quiera instalar una terraza; y, además, también en función de la categoría de la calle donde se ubiquen. Las tarifas para las terrazas de veladores oscilan entre 4,95 y 0,73 euros/m2/mes.

La modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por utilización del dominio municipal se ha aprobado en el pleno de este jueves con los votos a favor del Gobierno del PP y el del concejal de Gent per La Vila; PSOE y Vox votaron en contra y Compromís se abstuvo. También se ha aprobado la implantación de la normativa de ocupación del dominio público con terraza de veladores con finalidad lucrativa.

El cobro de la tasa se reanudará en 2024 y, según las cifras dadas por el Ayuntamiento, serán alrededor de 150 establecimientos de hostelería los que tendrán que abonarla. En cuanto a la nueva ordenanza, el Ayuntamiento permite ahora a los establecimientos realizar pagos parciales por trimestres. Y se han incluido nuevas tarifas que se fijan en función de la temporada del año en que se realice la ocupación (temporada A, comprendida entre los meses de abril a septiembre, y temporada B, desde octubre a marzo), y también, en función de la categoría de la calle en que se realice la instalación de la terraza, distinguiéndose 4 categorías de calles que presentan diferentes tarifas.

Las tarifas para las terrazas de veladores oscilan entre 4,95 y 0,73 euros/m2/mes, con lo que, según las estimaciones realizadas por el Ayuntamiento a partir de los datos reales de los establecimientos, el coste máximo diario de una mesa para un establecimiento resultaría por término medio de aproximadamente 1,43 euros. "Con las nuevas tarifas propuestas, un hostelero cubre el pago de la ocupación de una mesa con el primer café que sirva al día", añadió Pérez Buigues.

El portavoz del gobierno del PP, Paco Pérez Buigues, explicó que "actualmente no existen motivos para mantener suspendida esta tasa, además de que la gran mayoría de los municipios de toda España la han reactivado de nuevo". Entre ellos, como ya publicó este diario, está Benidorm, "cuyo motor económico es la hostelería y acaba de reanudar el cobro por este concepto junto con más medidas para el sector".

El concejal indicó que la hostelería "se está recuperando, acaba de finalizar una temporada de verano muy buena, que incluso se ha alargado hasta el puente de octubre, cuando hemos podido comprobar la concurrencia de turistas todavía". Con todo alegó que considera "discriminatorio que sólo queden exentos de tasas municipales los establecimientos del sector hostelero, mientras que el resto de establecimientos de otros sectores empresariales y comerciales se mantienen sujetos a las tasas municipales correspondientes, de ahí que se haya propuesto reanudar el cobro de la tasa para el ejercicio 2024".

El PSOE pedía dejarla suspendida hasta diciembre de 2024

Por su parte, el PSOE quería mantener suspendido el pago de esta tasa para las terrazas veladores hasta el 31 de diciembre de 2024 y presentó una propuesta en este sentido. Además también proponían modificar parcialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización o aprovechamiento del municipal en el sentido de suspender el pago por los puestos del mercadillo de los jueves hasta el 31 de diciembre de 2024. El portavoz socialista Andreu Verdú justificó ambas propuestas como medidas para "ayudar a los comerciantes" ante el incremento de precios derivado de la guerra de Ucrania. Ambas propuestas han sido rechazadas con los votos en contra del Partido Popular y Compromís y la abstención de Vox y Gent per La Vila.

El portavoz del equipo de gobierno local, Paco Pérez Buigues, ha calificado la propuesta del PSOE de "populista" y ha respondido que "cada vez que el equipo de gobierno de Verdú propuso al pleno suspender la tasa de las terrazas, yo mismo cuestioné por qué no se añadían también a esa suspensión otras tasas e impuestos municipales que afectaban a autónomos y emprendedores, como por ejemplo, las tasas del mercadillo, que ahora plantea el Partido Socialista". Y no sólo eso, hasta una propuesta formulada por el Partido Popular al Pleno de febrero de 2021 "sobre este mismo tema fue votada en contra por el equipo de gobierno de Verdú. Por tanto, ahora resulta del todo incongruente que los socialistas presenten esta propuesta, cuando la realidad es que, a día de hoy, no hay motivos que la sustenten".

Sobre el mercadillo, el concejal indicó que "solo hay ocupados 152 puestos del total de 206 que ofrece el mercadillo y que de los puestos ocupados, solo 57 pertenecen a vecinos de La Vila, de los que 21 se refieren a cuestiones de bienestar social y sólo 5 son de alimentación, por lo que esta tasa no resulta relevante para los ciudadanos del municipio". El portavoz de Vox, David Moreno, se pronunció en similares términos y añadió, al igual que la portavoz de Compromís, Marta Ronda, que esta medida resultaría "injusta" para el resto de comerciantes vileros y debería de aplicarse a todos los sectores comerciales.

Otros asuntos

Otra tarifa cuya modificación también se ha aprobado para el ejercicio 2024 es la de alcantarillado y ello a solicitud de la mercantil concesionaria Hidraqua y que corresponde a la fórmula por revisión automática prevista en el contrato, con una variación del 3%.

Además, el PSOE ha presentado una propuesta para que el Ayuntamiento subvencione a los establecimientos la instalación de rampas o elementos que garanticen la accesibilidad a sus locales, propuesta que ha recibido los votos a favor de Compromís, en contra del Partido Popular y la abstención de Vox y Gent per La Vila. El alcalde Marcos Zaragoza ha expuesto que esta propuesta plantea una solución provisional, por lo que propone esperar a las directrices del Plan de Accesibilidad Universal que está elaborando el departamento de Bienestar Social y conseguir acordar una solución definitiva.

Por último, en otro punto del orden del día, el Pleno ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de crédito del Hospital Asilo Santa Marta imputado al presupuesto de 2023, por un importe total de 32.773 euros correspondientes a las prestaciones de las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús pertenecientes al período de diciembre de 2021 a octubre de 2022.