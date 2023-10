Esqueletos, calabazas, fantasmas, momias... Halloween llegó para quedarse. Esta fiesta importada de otros países está cada vez más arraigada y son muchos los que aprovechan para realizar una escapada. La ocupación de los hoteles de Benidorm se sitúa en el 80 % este fin de semana en el que se vivirán unos días "terroríficos" debido a esta cita anual.

La noche de Halloween se suele celebrar el 31 de octubre. Este año, esa fecha cae en martes y el 1 de noviembre será festivo, pero no de esos años en los que habrá puente. Así que, según confirmaron fuentes del sector, las celebraciones se trasladarán a este último fin de semana de octubre. Para ello, hoteles y locales hosteleros se han dejado influenciar por el aura de la noche de "más miedo" y han decorado sus establecimientos para la ocasión.

"Cada vez se tematizan más los hoteles y se hace un esfuerzo importante en estas fechas", indicó el presidente de Hosbec, Fede Fuster, quien añadió que "este año se centrará casi todo en el fin de semana". Así, según la patronal hotelera, las reservas de última hora han elevado la ocupación turística hasta el 80%, una buena cifra que mantiene el ritmo de las últimas semanas a pesar de que este año no hay puente en noviembre.

En Benidorm, parte de los alojamientos han vendido paquetes cerrados para este fin de semana con alojamiento y cenas temáticas. Los hoteles han sacado momias y esqueletos para decorar las instalaciones y ofrecerán actividades relacionadas con todo el mundo tétrico de esta festividad; y, para todos los públicos. "Es una fiesta que no solo mueve a los más jóvenes, sino también a familias que disfrazan a los más pequeños", explicaron fuentes del sector.

Citas como las de esta celebración atraen a los turistas a Benidorm. "Siempre digo que en Benidorm siempre hay algo como en Las Vegas", indicó Fuster. Es decir, cualquier "excusa" en buena como revulsivo para seguir recibiendo visitantes. Halloween "mueve a mucha gente", según apuntaron fuentes de una cadena hotelera de Benidorm, Magic Costa Blanca. Y cada vez más. Estos alojamientos ofrecen desde "scape room" a pasajes del terror o juegos relacionados con los personajes más terroríficos. "Este año se han añadido cosas nuevas porque cada vez más los clientes las piden", indicaron.

La festividad tenebrosa "cada vez trae a más gente", indicó Alex Fratini, vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno. "Siempre ha sido un evento bueno para el sector, pero en los últimos años ha crecido mucho la aceptación", añadió. Y aunque se piense que solo es una fiesta para los más jóvenes, "es tanto familiar, como de grupos de amigos más o menos mayores".

La hostelería centrará este fin de semana la actividad: "Al caer el festivo en miércoles es el peor día, porque no se puede hacer un puente". Así que las mayores fiestas se celebrarán este fin de semana, sobre todo, en el ocio nocturno. La primera línea de Levante, los negocios del casco antiguo, la zona de discotecas o los bares de la zona inglesa en el Rincón de Loix se sumarán a la temática de miedo para estos días. "Habrá también actividad el martes por la noche y el siguiente fin de semana, pero este será el centro", indicó Fratini.

La celebración de Halloween ha cambiado y cada vez es más habitual: "Antes la celebraban los clientes extranjeros y no muchos nacionales. Pero ahora es otra cosa y se aprovecha la fecha para acudir a fiestas" donde se pueden disfrazar o no. "No solo se trabaja bien con los turistas, sino también con gente de la ciudad o de la comarca que acudirá a los locales", indicó Fratini.

El "miedo" con la mejor intención será protagonista el fin de semana. Aquellos que han elegido Benidorm para pasar unos días por Halloween podrán disfrutar en varios lugares de esta festividad y se unirán a otros que habían elegido el destino sin tener en cuenta que iba a ser tan "terrorífico".

Crear un gran evento en la ciudad en el futuro

La fiesta de Halloween cada vez crece más, así que el sector turístico se ha planteado poder hacer un gran evento en el que el escenario sea la propia ciudad. "Hemos puesto ya las bases con AICO (comercio) y Hosbec para más adelante poder hacer un evento de Halloween que permita tematizar Benidorm", es decir, que el municipio "sea como un gran parque de atracciones del terror", indicó el responsable de Abreca. Una idea que atraería a más visitantes que "se sentirían dentro".

La propuesta está sobre la mesa y la intención es que salga adelante. "La intención es hacer este tipo de eventos fuera de la temporada estival para atraer a la demanda", añadió. Hacer "una experiencia diferente en la que no solo se involucren los turistas sino también los residentes".