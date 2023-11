Las preocupaciones de los padres con hijos adolescentes en relación a las conductas adictivas, el consumo de drogas, la salud mental o la sexualidad ha llevado a que las concejalías de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de Altea organicen una nueva edición de la Escuela de Madres y Padres en donde a lo largo de medio año se impartirán ocho conferencias y mesas redondas impartidas por especialistas en dichas temáticas con asistencia gratuita. El proyecto se denomina "Familias conectadas", y comenzará este próximo jueves día 9 con la conferencia titulada "Cómo las conductas adictivas actúan en el cerebro adolescente" que impartirá la divulgadora científica y profesora de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en Dénia, Marta Ruiz Pérez, .

La concejala de Bienestar y Sanidad, Anna Lanuza, y el edil de Juventud, Germán Manjón, han señalado este martes que "las peticiones que los padres y madres realizan cuando los atendemos en el Departamento de Bienestar Social se centran principalmente en cómo gestionar estas cosas". Por regla general "es la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) de Altea quien, mediante sus profesionales, se encarga de aconsejar a los padres y sus hijos, pues esta unidad se dedica a la prevención del consumo de drogas y alcohol", han indicado los dos ediles.

La concejala de Bienestar Social ha señalado que "hemos preparado charlas y talleres destinados a familias con hijos e hijas adolescentes en donde los temas principales se centrarán en el consumo de alcohol y cannabis, que es una de las drogas más consumidas por los jóvenes". Mientras que el edil de Juventud ha añadido que "el proyecto 'Familias conectadas' se ha preparado con la UPCCA, de la que la psicóloga especialista en drogodependencias Paloma Andrés es su responsable, y con la técnica de Juventud, Mercedes Benedicto".

Sexualidad, suicidio y abuso de tecnologías

El proyecto está pensado "para las familias con hijos e hijas adolescentes, y para el personal educativo", pues su objetivo es "que se formen en temáticas que afecten directamente a los jóvenes, como por ejemplo el acoso, la sexualidad o la salud emocional y mental, entre otros", ha remarcado Manjón.

La psicóloga Paloma Andrés ha explicado que el acompañamiento a la sexualidad "es un tema que en los institutos no se hace mucho hincapié, y nosotros creemos que es un tema que los padres han de saber hablar con sus hijos. En cuanto a la salud mental, tenemos chicos y chicas muy jóvenes con pensamientos suicidas, autolesiones, etc. Pensamos que los padres han de saber actuar en estas situaciones, porque callarlo y no pedir ayuda profesional no es el camino". Sobre esto, la psicóloga ha afirmado que los padres "piden saber cómo poner normas y límites de una manera positiva, sobre todo en la adolescencia". Por último, ha indicado que en las charlas que se imparirán en el proyecto "Familias conectadas" se ha incluido una centrada "en cómo el abuso de las tecnologías afecta al cerebro del adolescente y, sobre todo, en la parte cognitiva al ponerse a estudiar y estar concentrado en el colegio o instituto".

Por su parte, Mercedes Benedicto ha informado que se dispondrá de un dossier en el que vienen explicadas las charlas. "De este modo las madres y padres que quieran participar podrán inscribirse en el Centro Social o en el Centro Juvenil marcando las que les interesen", ha apostillado.

La edil Anna Lanuza ha añadido que habrá dos talleres complementarios "para jóvenes de entre 12 y 17 años que se llevarán a cabo en el Centro Juvenil", y ha manifestado que las personas interesadas en esta Escuela de Madres y Padres "pueden asistir a cualquiera de las actividades previstas de manera gratuita, sin tener que participar en la totalidad de las mismas. Aunque para ello han de inscribirse previamemte por correo electrónico escribiendo a upcca@altea.es o joventud@altea.es, además de que tambien se puede hacer llamando al teléfono 661689083".

Programa de actividades

Las charlas y conferencias tendrán lugar como sigue: el 9 de noviembre se impartirá la titulada “Cómo las conductas adictivas actúan en el cerebro adolescente”, a cargo de Marta Ruiz Pérez, divulgadora científica y profesora de la UNED en Denia. El 13 de diciembre, Paloma Andrés, Psicóloga especialista en drogodependencias de la UPCCA del Ayuntamiento de Altea, hablará sobre “Alcohol y Cannabis”. El 23 de enero y el 21 de febrero de 2024 se dará la conferencia titulada “Cómo acompañar la sexualidad en la infancia y la adolescencia” a cargo del grupo educativo La Naturadora, de Benissa. El 5 de marzo siguiente, profesionales de la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana hablarán sobre “Suicidio, autolesiones, depresión y ansiedad en adolescentes”. Dos meses despues, el 8 de mayo se impartirá un taller de habilidades sociales para jóvenes a cargo de la psicóloga Paloma Andrés. Y el 15 de mayo, esta misma profesional impartirá la conferencia “Normas y Límites en la Educación”.