Benidorm es la ciudad de los neones, de las vacaciones eternas, de los rascacielos, de la felicidad, de la sostenibilidad ambiental y turística, la que nunca duerme, el gran museo urbano al aire libre… Y lo es los 365 días del año. Pero hay un momento en que es eso y mucho más: durante sus Festes Majors Patronals. En unas horas, Benidorm inicia las fiestas en honor a sus patronos, la Mare de Déu del Sofratge y Sant Jaume, declaradas de Interés Turístico Autonómico y en las que tradición, música, pólvora, devoción y diversión se conjuran para brindar a residentes y visitantes cinco intensos días de actos festeros, organizados por la Comissió de Festes Majors Patronals y l’Associació de Penyes con la colaboración del Ayuntamiento.

Cinco días en los que la ciudad despliega su máxima hospitalidad y hace gala de su carácter abierto, propiciando que todos se sientan parte de unas celebraciones que tienen su germen en un hecho ocurrido en 1740, investigado y documentado por el historiador Pere Mª Orts i Bosch: el hallazgo de la patrona. Fue un día de marzo de ese año cuando, entre las cenizas de lo que quedaba de una embarcación aparecida a la deriva frente a la costa de Benidorm, se recuperó intacta la imagen de la virgen. Tras resistir a las llamas, Benidorm la hizo patrona de lo que ahora es una ciudad y destino turístico de fama mundial y que entonces –y durante mucho tiempo- fue un pequeño pueblo marinero.

Justamente este episodio histórico, que se rememora cada sábado de fiestas en la playa de Poniente, configura una de las singularidades de las celebraciones benidormenses. Tanto es así que desde hace ocho años el acto de escenificación de la Trobada de la Mare de Déu del Sofratge, que representa l’Associació Cultural i Recreativa ‘La Barqueta’ desde 1971, está reconocido como de Interés Turístico Autonómico.

También singular, y conocido a nivel nacional, es el pasodoble ‘Fiesta en Benidorm’, firmado por el maestro Rafael Doménech Pardo e Himno Oficial de les Festes Majors Patronals. Su interpretación la mañana del sábado en la Plaza SSMM Reyes de España, a cargo de músicos de más de una decena de bandas y bajo la batuta del propio autor, pone el colofón al inicio oficial de las Fiestas, que cada año congregan a más turistas nacionales e internacionales.

Por delante, actos multitudinarios como la ofrenda de flores y las carrozas; de fervor, como las procesiones y misas a los patronos; con sabor a tradición, como la escenificación de la Trobada de la Mare de Déu o les Copletes en su honor; ingeniosos y en ocasiones también mordaces, como el Desfile del Humor; u orientados al entretenimiento como conciertos, correfocs, mascletaes o actividades teatrales para los más pequeños.

Unos actos, todos ellos, con los que se vuelca la ciudadanía para acompañar a las Reinas Mayor e Infantil, Angélica Morenilla y Daniela Talavera, y sus cortes de honor; máximas representantes de les Festes Majors Patronals, que tienen como coprotagonistas al colectivo peñista: más de 5.000 personas que ya esta noche recorrerán las calles del centro en la tradicional Entrada de Peñas.

¿Cómo se presentan este año las fiestas?

No tengo dudas: con muchas ganas e ilusión. Lo afirmo por lo que ya hemos podido comprobar en las tradicionales citas previas a nuestras fiestas, como el Dia de les Penyes o los actos de la Setmana Cultural que se han saldado con una participación masiva. Hay ganas de Festes Majors Patronals. Y esas ganas se han visto en todos los actos del año, y sobre todo se están dejando sentir en las últimas semanas en las calles del centro, donde ha sido constante el ir y venir de peñistas preparando y engalanando sus locales. Benidorm siempre se vuelca con sus fiestas y este año también será así.

¿Qué tienen de especial las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm? ¿Cómo las definiría?

Nuestras fiestas evocan a nuestra esencia como pueblo, un pueblo hospitalario e integrador como pocos, devoto de sus patronos y que concibe estos días como un momento de reencuentro, de hermandad, de felicidad y también como un alto necesario en la cotidianidad siempre dinámica inherente a Benidorm. Pero lo que las hace más especiales, diferentes y singulares es un factor del que los benidormenses quizá no somos del todo conscientes mientras estamos inmersos en ellas, que es su carácter totalmente abierto. En Benidorm ser festero es un plus, pero no es indispensable para poder vivir las fiestas con total intensidad.

¿Son también aclamadas por el público extranjero residente en la ciudad?

En Benidorm, también en el día a día, todos vamos a una. Desde un punto de vista turístico las reservas para esas fechas nos confirman el poder de atracción de nuestras fiestas tanto entre el cliente nacional como el internacional. En los últimos años son cada vez más los turistas británicos que, atraídos por la Fancy Dress que sigue a nuestras fiestas, deciden adelantar su llegada a Benidorm para disfrutar también de les Festes Majors Patronals, una oportunidad de sentir y entender nuestra pasión por la pólvora, el ruido y la luz.

El Hallazgo de la patrona cuenta con la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico, ¿qué tiene de singular este acto y que representa para la ciudad?

Es el acto que explica y condensa la esencia de nuestra fiesta. El Hallazgo apela a nuestras raíces como pueblo; revive desde el rigor histórico, a partir de la investigación hecha por nuestro queridísimo y respetado Pere María Orts i Bosch, un pasaje clave de nuestro pasado y que está muy vivo en nuestro presente. Desde el Ayuntamiento, en consonancia con el sentimiento del conjunto de la sociedad benidormense y del colectivo festero, siempre hemos mimado la escenificación que desde hace más de cuatro décadas representa magníficamente la Associació Cultural i Recreativa (ACR) La Barqueta. Por ello es un orgullo contar con este reconocimiento que pone en valor la relevancia y potencia, desde el punto de vista cultural y turístico, de un acto tan íntimamente ligado a nuestra idiosincrasia y a través del cual se da a conocer una parte de Benidorm bastante desconocida para el gran público.

¿Veremos alguna novedad este año durante los días centrales de las fiestas?

La gran novedad de este año precisamente está vincula a la escenificación del Hallazgo y es la instalación de pantallas de gran formato en el Parque de Elche para que más gente pueda seguir su desarrollo, multiplicando así el alcance de este acto tan entrañable. Aunque el grueso del programa de actos se mantiene invariable, tanto la Comissió de Festes Majors Patronals como l’Associació de Penyes han puesto la mayor de las atenciones y el mejor de sus trabajos a disposición de la Fiesta, para que todos y cada uno de los actos luzcan increíbles y para que la experiencia de este 2023 sea inolvidable para festeros, residentes y turistas. Estoy convencido que tendremos unas mascletás intensas y vibrantes, un castillo de fuegos deslumbrante, una ofrenda emotiva y muy colorida, una escenificación sentida, unas procesiones cargadas de devoción y unos momentos de ocio únicos. Son las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm.

Programa de actos

VIERNES, 10 de noviembre

18:00h. Inauguración del alumbrado artístico.

19:00h. Inauguración del recinto ferial.

19:00h. Concurso de engalanamiento de calles y peñas.

22:00h. Entrada de peñas.

SÁBADO, 11 de noviembre

10:00h. Santa misa

11:45h. Apertura de puertas de la iglesia de San Jaime y Santa Ana para cantar los Gozos a la Virgen del Sufragio.

12:00h. Ángelus y volteo general de campanas.

12:05h. Entrada de bandas de música.

13:00h. Concentración de bandas en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España.

17:00h. Escenificación del hallazgo de nuestra patrona la Virgen Del Sufragio. Al finalizar, se dispararán las salvas de honor y un grandioso bombardeo aéreo, a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo.

18:30h. Romería. A la llegada de la Romería a las puertas de la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, ofrenda de flores a la Virgen del Sufragio, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Benidorm.

23:30h. Concierto tributo a Mecano.

01:00h. Futbol granera.

DOMINGO, 12 de noviembre

08:00h. Despertà con «tro de bac»

09:00h. Chocolatada popular.

10:30h. Recogida de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de Honor por parte de los Mayorales de la Comisión para ir en pasacalles hasta la Calle de la Biga. Una vez allí, pasacalles en dirección a la Iglesia Parroquia de San Jaime y Santa Ana.

12:00h. Degustación del foodtruck del restaurante Malaspina.

14:00h. Mascletà piro-digital

19:30h. Procesión

23:00h. Tradicional canto de «copletes»

00:00h. Concierto de Los Mojinos Escozios

00:30h. Bandeta por las calles del centro de Benidorm

LUNES, 13 de noviembre

08:00h. Bombardeo aéreo, desde la Plaza de la Señoría.

09:00h. Chocolatada popular.

11:00h. Gran parque Infantil en la plaza de SS. MM. los Reyes de España.

11:30h. Misa solemne en honor al patrón San Jaime Apóstol.

14:00h. Mascletà piro-digital.

16:30h. II Torneo pilota valenciana organizada por la Penya Ganduls.

17:00h. Teatro infantil «La gran fiesta» en el Huerto de Colón.

19:30h. Procesión. Al finalizar, encendido de la tradicional Estampeta de Sant Jaume, en la plaza de San Jaime.

22:00h. Concierto de la banda local Locos de Atar.

23:30h. Mascletà nocturna.

00:30h. Concierto de Bombai.

MARTES, 14 de noviembre

08:00h. Bombardeo aéreo, desde la Plaza de la Señoría.

09:00h. Chocolatada popular.

09:30h. Recogida de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de Honor por parte de los Mayorales de la Comisión, acompañados por las bandas de música, para ir en pasacalles hasta la Casa del Fester Diego Cano Enguera. Una vez allí, pasacalles en dirección a la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

10:30h. Solemne misa de requiem. Al finalizar la misa, se ofrecerá una corona de laurel ante el monumento a los Caídos en el Mar, en la plaza de la Señoría.

11:00h. Gran parque Infantil en la plaza de SS. MM. los Reyes de España.

14:00h. Mascletà.

17:45h. Musical The Revolution.

19:00h. Gran desfile del humor. El desfile recorrerá las calles Martínez Alejos, Ruzafa, Venus.

23:00h. Concierto Dj’s Kalenda y Mis Deep In y como artista principal Henry Méndez.

MIÉRCOLES, 15 de noviembre

10:00h. Última chocolatada popular.

11:00h. Convivencia de todas las entidades festeras de la ciudad en la Festa de les festes. Concentración en la plaza Neptuno y pasacalles por Avda. Almendros, C/ Limones, C/ Tomás Ortuño, Paseo de la Carretera, C/ Herrerías y llegada a la plaza de SS. MM. Los Reyes de España, donde serán recibidos por las Reinas, Cortes de Honor y Comisión de Fiestas. A continuación, en la carpa de la Comisión, vino de honor como acto de hermandad festera.

13:00h. Mascletà infantil y traca de caramelo.

14:00h. Mascletà piro-digital

17:00h. Concentración en el Avda. de Alcoy de las distintas Entidades Festeras y Asociaciones con sus respectivas bandas de música y carrozas.

18:00h. Inicio del multicolor desfile de carrozas, desde la Avda. de Alcoy, para recorrer la Avda. de Martínez Alejos, Avda. de Ruzafa, C/Venus, C/ Marte, Avda. de Almendros, finalizando el recorrido en el Parque de Elche. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.

23:30h. Entrega de los premios del desfile de carrozas.