Unión peñista para no quedarse sin local en fiestas de Benidorm

Alquiler de local comida, bebida, música, limpieza... Las peñas de Benidorm asumen cada año un gasto de miles de euros para contar con un local donde pasar con amigos y familiares los días grandes. Pero este año, el incremento del precio en todo lo necesario para ello ha hecho que, más que nunca, haya peñistas que desisten de montar un espacio propio en las calles del centro y han optado por juntarse con una o más entidades en la misma situación para compartir gastos durante las Fiestas Mayores Patronales de la ciudad que se celebran hasta el 15 de noviembre.

Caminar por las calles más céntricas y alrededores es hacerlo entre locales donde las peñas pasarán estos días festivos. La noche del jueves fue frenética para tener todo listo para este viernes. Colgadas de los balcones, las pancartas que muestran el nombre de cada entidad festera se abren delante del establecimiento. Una costumbre que este año más que nunca tiene más de un cartel en muchos locales.

Las fiestas de este año cuentan con 260 peñas asociadas, según datos de l'Associació de Penyes Verge del Sofratge. De ellas, 70 entidades no cuentan con local propio ya que solo se han autorizado 190 espacios en esta edición; un número similar al del pasado año a pesar de haber cerca de 30 peñas más que en 2022. Algunas de ellas han tomado la decisión de no contar con un local para estos días por los altos precios y no poder afrontar los gastos. Pero también son muchos, "más que nunca", que han optado por buscar un "compañero de viaje" para hacer frente a los costes.

Así lo confirmó el presidente de la entidad, Ramón Cano, quien explicó que "tener una peña cuesta mucho dinero y este año hay quien no ha podido por varias razones". Entre ellas, ser pocos integrantes o no querer pagar una cuota anual alta. Pero también que el precio de los alquileres o la cesta de la compra se ha disparado este año.

La búsqueda de un local que cumpliera las expectativas de cada entidad festera ha sido una carrera de fondo. Según las fuentes consultadas, la media del precio de los locales está en 4.000 euros, lo que significa que se han ofrecido espacios de hasta 6.000 euros para peñas más grandes. De media, se está pagando entre 500 y 1.000 euros más que el pasado año, según las mismas fuentes.

Con esos precios, muchas peñas han buscado a otra entidad o incluso más para compartir establecimiento. Es el caso de La Soca y Che que Fort. La segunda tiene un local todo el año por el que pagan un precio asequible. La primera este año no podía hacer frente con el número de integrantes a un alquiler muy alto, así que "como tenemos muy buena relación y son amigos, les ofrecimos que estuvieran con nosotros", explica uno de los integrantes de Che que Fort. No solo comparten el alquiler, sino todos los gastos. "Los precios han subido una barbaridad y este año, si no tienes a 20 o 30 personas en la peña, es imposible", indicaron desde La Soca.

Como ellos, otras peñas de la ciudad que no se juntaban hasta ahora han decidido hacerlo este año. Entre otras cuestiones porque no solo buscar un local nuevo se ha encarecido sino que, con el que ya se contaba de otros años, también ha subido el precio: "Pagábamos 3.300 y lo iban a subir a 3.800 euros", indicaron desde otra peña.

El local se lleva entre el 50 y 60 % del presupuesto total de una entidad festera, por lo que hay que "apretarse el cinturón" con otros gastos, pero no es fácil. Según las fuentes consultadas, comprar los productos necesarios para estos días se ha encarecido entre un 30 y un 40 % respecto al año anterior. Por ejemplo, la misma compra en un supermercado de una peña ha pasado a ser de 200 euros más que en 2022; 100 euros más en carnicería... Los productos se han encarecido mucho, desde la leche, el azúcar o el aceite. Se pagaba 1,95 euros por un pollo que ahora vale 4,10 euros. Y así sucesivamente.

Con todo, los locales en los que pasarán los peñistas los días grandes tienen que contar con la autorización pertinente como sede festera. Estos días, la Policía Local ha revisado que todo esté en orden y se cumplan en ellos los requisitos incluidos en un Bando municipal para las Fiestas, como que los sistemas de seguridad (como extintores) estén al día o que no haya elementos que puedan resultar inflamables para evitar cualquier peligro para las personas.

Más peñas y peñistas que en 2022

Las peñas que participan en las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm y que están dentro de l'Associació de Penyes no paran de crecer y recuperan número de festeros. Así, este año hay 4.661 peñistas dentro de la entidad festera, el número más alto de las últimas tres ediciones festeras en las que se han celebrado los días grandes con normalidad, es decir, 2019, 2022 y 2023. El pasado año fueron 4.100 personas asociadas y en 2019, el año antes de la pandemia, había 4.560 festeros. El número de peñas oficiales también es el más numeroso de los últimos años con 260 entidades asociadas frente a las 237 del pasado año y las 232 de 2019.

El presidente de l'Associació de Penyes explicó que "tenemos más peñistas este año que los últimos", un hecho que considera "muy positivo" porque son los festeros los que dan color a los días grandes de Benidorm.