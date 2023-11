Benidorm celebra a lo grande sus Fiestas Mayores Patronales. Este domingo, la localidad festeja su día grande dedicado a la patrona de la ciudad, la Mare de Déu del Sofratge, con un intenso programa que ha arrancado a primera hora de la mañana con actos como la misa mayor que ha tenido lugar en la iglesia de San Jaime y Santa Ana, donde se custodia la imagen de los patronos, o la atronadora mascletà con la que Pirotecnica del Mediterráneo ha inaugurado el ciclo prirotécnico de este 2023.

Tras el disparo de un bombardeo aéreo y una despertà para inaugurar la jornada, así como pasacalles con bandas de música por el casco antiguo, la iglesia de San Jaime y Santa Ana se ha llenado hasta los topes de público para participar en la primera misa mayor de las Fiestas. La eucaristía, cantada por la Camerata Arts Cantica de Benidorm, ha sido oficiada por el párroco de la iglesia de San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig y vicario de evangelización de la diócesis, Miguel Ángel Cerezo Saura, que ha estado acompañado por otros sacerdotes, entre ellos el párroco de San Jaime, Juan Antonio González.

Finalizada la misa, la comitiva festera y de autoridades ha desfilado en pasacalles desde la plaza de Sant Jaume hasta la avenida de Jaime I, donde ya les esperaban muchísimos peñistas, vecinos y turistas que pasan estos días en la localidad y que no han querido perderse la primera mascletà de estas Fiestas Mayores Patronales. A las dos en punto de la tarde, Angélica Morenilla Such y Daniela Talavera Ventura, junto al alcalde, Toni Pérez; la edil de Fiestas, Mariló Cebreros; y el presidente de la Comisión, Vicente Solaz, han encendido la mecha de una mascletà que ha mantenido en alto el ritmo durante sus casi diez minutos de duración y que ha ido "in crescendo" para acabar con un atronador final que le ha valido a Pirotecnia del Mediterráneo una gran ovación.

Estas actividades han sido la previa de los otros dos actos programados para la tarde del domingo, la Procesión de la Mare de Déu y el canto de las tradicionales Copletes frente a las puertas de la iglesia. Por último, y ya en el plano más lúdico, la medianoche cuenta con el concierto de Mojinos Escozíos en la plaza del Ayuntamiento.