Los turistas británicos cada vez viajan más a Benidorm con todo incluido por la inflación

Paquetes cerrados con pensión completa o todo incluido. Esta modalidad de viajar se impone cada vez más entre los turistas británicos que llegan a Benidorm de vacaciones, entre otras razones, por la inflación y la subida de los precios. Así, poder comer o cenar sin buscar dónde y sin mirar el coste es elegido por miles de ciudadanos de Reino Unido al año.

Las ofertas de los touroperadores o que hacen los propios hoteles que incluyen el alojamiento y la pensión completa es una de las más demandadas junto al tradicional "All Inclusive" que cada vez crece más entre los británicos, según confirmaron fuentes del sector turístico. De hecho, según las últimas cifras hechas públicas por el Patronato de la Costa Blanca en la World Travel Market, la Feria de Turismo de Londres, los ciudadanos de Reino Unido que tienen como preferencia la Costa Blanca y Benidorm viajan en su mayoría con paquetes cerrados (un 30,2 % de los viajeros). En esos paquetes, este tipo de ofertas son las "reinas".

Como ya publicó este diario, la patronal de agencias de viaje británica ABTA ya trasladó a principios de este año que uno de cada tres británicos que iba a viajar en 2023 al extranjero lo haría mediante la modalidad de "todo incluido", cuyas reservas aumentaban un 40 % entre los menores de 44 años y hasta en un 57 % entre las familias jóvenes de ese país. Y parece que las predicciones se han cumplido.

La zona inglesa del municipio es cada día un ir y venir de turistas, tanto los que se alojan en hoteles como en apartamentos turísticos. En el Rincón de Loix se concentra un gran número de establecimientos hoteleros cuyos principales clientes son los británicos. Entre ellos, la cadena Servigroup cuenta en la zona con siete alojamientos en los que la pensión completa es el régimen más demandado. Según fuentes de estos establecimientos, solo en un día, un 76 % de las reservas se hicieron con comida o cena o ambas incluidas. Así, según otros negocios hoteleros consultados, la demanda de este tipo de modalidad en la que se tiene todo ha crecido en los últimos tiempos llegando a ser lo que más solicitan los británicos.

Entre las razones, el precio. Las ofertas para que los turistas viajen a Benidorm son más atractivas con pensión completa o todo incluido que las que son solo alojamiento o desayuno. Así que aquellos que cuentan con un presupuesto más reducido para sus vacaciones pueden ajustarlo para realizar el viaje. Una tendencia que en algunos casos tiene una consecuencia: acudir menos a comer fuera a los negocios locales de la zona inglesa, aunque sin renunciar a ello. Porque si se tiene todo en el hotel y los precios afuera han subido, quizá el consumo en los negocios hosteleros se reduzca con esta modalidad.

Por la realidad es que los precios de la hostelería han subido en los últimos meses para afrontar la subida de costes a la que se enfrenta el sector como la luz o la materia prima. Así, eso se traduce en que los tradicionales menús del día, los platos únicos o las bebidas han incrementado su precio. Según fuentes de Abreca, la media es de un 6,4 % respecto al año anterior. Los clientes han percibido esas subidas en las cartas de bares y restaurantes en las que los menús del día han pasado de costas entre 3 y 4 euros más de media. Así, se pueden encontrar por 16 a 18 euros en las principales zonas turísticas que incluyen dos platos, bebida y postre. Así, según algunos turistas, hay negocios que han cambiado sus menús y ahora dan un plato menos por el mismo precio aunque recalcan que "no ha bajado la calidad", según uno de los viajeros.

Este incremento en lo que cuesta comer o cena fuera de casa lo notan los turistas, tanto nacionales como británicos. En la zona inglesa, algunos de los viajeros reconocen que les sale ahora más caro tomarse una cerveza o un cóctel que hace unos meses; o sentarse a comer un plato combinado o un menú del día con uno de los que más les gusta, la tradicional paella, les obliga a rascarse un poco más el bolsillo. Así, según algunos de los viajeros consultados, que haya aumentado el precio no les deja sin salir a bares y restaurantes porque, en el fondo, Benidorm sigue siendo más barato que Reino Unido en este sentido.

Graham Burton y su mujer Susan están en un apartamento en Benidorm. "No hemos notado todo mucho más caro respecto al año pasado", indicó el turista británico. Aunque sí que reconocen que algunas cosas han subido de precio, pero "sigue siendo buen precio", añadieron. "Seguimos saliendo a tomar algo y comemos en casa o en el bar porque no lo encontramos caro", respecto a lo que están acostumbrados. Ellos acuden asiduamente a la capital turística y aseguran que van a seguir haciéndolo y que los precios no les frenan a la hora de hacer cosas.

Más caro pero "estamos de vacaciones"

Sin embargo, Carly Ducan sí nota la diferencia de precios: "Los precios están más caros que el año pasado pero solo sobre unos 3 euros". Ella con su amiga "seguimos yendo a restaurantes a pesar de eso porque estamos de vacaciones". Ellas suelen preferir ese todo incluido por los precios pero sin renunciar a acudir a comer o cenar algún día fuera del alojamiento. En esa ocasión, han viajado solo con el desayuno, lo que las obliga a buscar opciones para comer y cenar todos los días fuera de donde se alojan. "Pagamos lo que toca, porque no miramos el dinero si estamos disfrutando", aunque sea más caro.

Otro de los turistas británicos afirmó que están en Benidorm estos días pero que viven en Benalmádena: "Es más barato que Benidorm. Pero es normal que esté más caro ir a un restaurante o bar, es una zona turística", indicó Andy Stratford. Ellos no miran el precio y más si están de vacaciones, aseguraron. Para Alan y Heather, el todo incluido es mucho más cómodo a la hora de viajar cuando quieren descansar y no pensar dónde comer o cenar. Aún así aseguran que "se paga más en los bares con música en directo ahora. Pero preferimos el todo incluido porque es mucho más cómodo". Ellos apuntan a que los precios son asumibles aunque hayan subido: "En nuestro país hacer lo mismo es mucho más caro".

Aunque los precios han subido en Benidorm y en otros destinos turísticos, los británicos apuntan a que "aún así está más barato todo que en Reino Unido" en relación a cualquier actividad de ocio o acudir a un negocio hostelero. Así que les compensa cuando viajan a Benidorm. "España es muy barata", explicó otro turista a este diario quien indicó que prefiere viajar desde hace tiempo con pensión completa para, si no encuentra lo que le apetezca, siempre tener la opción de comer o cenar en el hotel.