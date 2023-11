Colaboración entre destinos para ser más competitivos. Los municipios turísticos abogan por las sinergias entre municipios que les permitan ofrecer la mejor oferta a los turistas. Pero además, ir de la mano en aspectos como la sostenibilidad o la conectividad pueden favorecer no solo a una localidad sino a toda la comarca. Así lo planteó el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la primera teniente alcalde de l'Alfàs del Pi, Mayte García; y el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, quienes participaron este lunes en el Foro Municipalismo organizado por INFORMACIÓN.

Las tres localidades son destino de miles de visitantes al año, con Benidorm a la cabeza. Los representantes debatieron ayer en la mesa llamada «Municipios Turísticos», moderada por María Pomares, redactora jefa de INFORMACIÓN, sobre cómo han llegado a consolidarse como tales y a qué retos se enfrentan en el futuro para mantener esta actividad. Pero también pusieron sobre la mesa cómo esa colaboración entre municipios que están tan cerca unos de otros puede ser beneficiosa para todos.

El alcalde de Benidorm destacó que en los últimos años las sinergias han existido, incluso con diferentes colores políticos en los gobiernos e, incluso, con modelos turísticos diferentes. Así, en sostenibilidad, destacan proyectos sobre el ciclo del agua donde «Benidorm está muy avanzado», una circunstancia que beneficia a l'Alfàs del Pi, a Finestrat o también a La Vila Joiosa. Recalcó que hay proyectos comunes con el municipio alfasino relacionados con la conectividad, por ejemplo, uniendo por el parque natural de Serra Gelada con vías ciclistas o ciclovías.

Pérez incluso desveló que esas sinergias llegaron hasta el punto de que, en el caso de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), se llegó a plantear entre l'Alfàs del Pi y la capital turística presentar un proyecto común que incluyera toda la comarca que, finalmente, no prosperó porque, «desgraciadamente, otros ayuntamientos no lo vieron. Benidorm llegó a renunciar a su Edusi como l'Alfàs también» pero no cuajó. Entre las propuestas, la «tranviarización» comarcal desde Altea al hospital de La Vila Joiosa. «Renunciamos a los Edusi común por falta de visión, no por colores políticos», indicó el primer edil.

Pero, ¿qué sinergias sí han prosperado? Las que implican que la comarca sea el destino de los turistas en todo su conjunto. «Quien viene a Benidorm acaba llegando al resto de la Marina Baixa y eso es lo importante», indicó el alcalde. Es decir, aquellos que pasan sus vacaciones en la capital turística no renuncian a visitar otros municipios que ofrecen su propia oferta diferenciada y complementaria. Además, hay por delante una propuesta para un proyecto común para el ciclo del agua que los municipios tienen que acabar de cerrar que es un Perte para l’Alfàs, Finestrat, Polop o La Vila.

Para la primera teniente de alcalde alfasina «son muchas las actuaciones que hacemos de manera conjunta, como ese proyecto ciclopeatonal». Pero no solo con Benidorm, «la playa de l'Albir la compartimos con Altea. La unión entre municipios está prácticamente mimetizada», añadió.

El alcalde de La Vila destacó que «tenemos que coordinarnos más» tanto internamente, en cuestiones del municipio, «como externamente». Y destacó esa colaboración entre los municipios de Benidorm y l'Alfàs del Pi «de la que quiero aprender, porque creo que son fructíferas. No solo para ellos, sino para toda la Marina Baixa». La localidad tiene el «reto» de trabajar con otros municipios y en esos planes Edusi de los que «hemos perdido oportunidades porque no hemos tenido y eso nos ha dejado atrás». Pérez destacó que la Marina Baixa es una comarca «con un Benidorm muy potente, que posiciona a la Costa Blanca» en una actividad muy importante que es el turismo que «no se deslocaliza».

En cuanto a l'Alfàs, «está al lado de Benidorm y eso también es beneficioso porque esa sinergia que se produce entre los municipios es fundamental para que el turismo vaya creciendo día a día». García destacó que «compartimos una carretera ‘turística’ que nos une. Uno de los retos es conectar l'Alfàs y Benidorm a través de vías cicloturistas. Porque nuestro objetivo es intentar que todos los municipios a nuestro alrededor estemos conectados y crear sinergias entre los municipios de alrededor como Altea».

Mayte García indicó que, «sin Benidorm, la comarca estaría muy coja. Es un gran foco turísticamente hablando y el resto de municipios convivimos de manera muy positiva con él». La primera teniente de alcalde añadió que «a partir de Benidorm el resto hemos ido creciendo también y nutriéndonos de todo el turismo que ha ido llegando» a la capital turística. «Si Benidorm no existiera, habría que inventarlo. No se entiende la comarca sin el municipio», añadió. «Tenemos tantas cosas en común que no se entendería hacer políticas en cosas que afectan a la ciudadanía de manera separada. Aunque tengamos colores políticos diferentes, la colaboración entre ayuntamientos es fundamental», recalcó García.

Por su parte, el alcalde de La Vila indicó que el municipio necesita «digitalizar» la Administración para tener «datos buenos para poder tomar decisiones acertadas». Y todo ello con la colaboración público-privada para avanzar como municipio turístico. En este tema, «se ha hecho hasta ahora bien poco en el municipio» por lo que es un reto que el gobierno local tiene por delante. «Estamos trabajando para hacer un plan estratégico en este sentido», agregó. Así, añadió que «con la colaboración entre municipios podemos hacer de todo», como, por ejemplo, avanzar en conectividad.

La Vila «puede aportar mucho a la provincia y a la Marina Baixa. Estamos en ese grupo de municipios donde siempre pasa algo y eso nos da ventaja competitiva». De este modo, recalcó que la Marina Baixa «tiene potencialidad en su conjunto muy buena y queremos ser partícipes de esa estrategia común que tendremos que poner en la mesa en algún momento».

Los retos de los destinos

En este debate a tres se habló también de qué han hecho estos municipios para consolidarse como municipios turísticos, pero también qué retos tienen por delante. El alcalde de Benidorm, y también presidente de la Diputación de Alicante, destacó la importancia de los municipios turísticos y cómo cada uno tiene su «singularidad». Y en eso, la capital turística «tiene claro que el turismo es una gran alianza no solo de nuestra comarca, sino del conjunto de la provincia».

En Benidorm estamos «reforzando aquello que nos hace singulares y que no hay que dejar de lado». Sobre en qué está trabajando la ciudad en este momento y de cara al futuro, explicó que «cuidamos aquello que funciona. Benidorm es un gran líder turístico a nivel mundial, con reconocimiento internacional y a nivel nacional y seguimos empujando del carro»; y, para ello, «estamos innovando y actualizándonos continuamente para seguir siendo esa referencia».

Así, hace «ocho años, en 2015, comenzamos un tránsito que es inacabado al igual que en Benidorm la actividad turística: la digitalización». Y se hizo «siguiendo en unos ejes que luego han pasado por Europa para desarrollar el Destino Turístico Inteligente (DTI)». La ciudad centró su actividad en la innovación, sostenibilidad o la tecnología «para la mayor gobernanza».

Por su parte, Mayte García destacó la importancia de los fondos europeos como los Edusi o la apuesta por las nuevas tecnologías. El alcalde de La Vila explicó que el municipio trabaja «en la estrategia necesaria para ser municipio turístico», porque «La Vila es el eterno municipio turístico que nunca ha llegado porque nunca se ha planteado de manera seria dónde queremos ir o qué queremos ser a los empresarios, a la ciudadanía o los propios políticos». Zaragoza añadió que «la principal fuerza es poner negro sobre blanco con una estrategia clara para llevar a La Vila a las cuotas de popularidad turísticas que se merece».