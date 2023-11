El PP de Benidorm le da la vuelta a una moción del PSOE y el pleno solicita que el Gobierno suprima el impuesto de la basura

Una moción que empezó pidiendo suspender la tramitación de la subida de la tasa de basura ha acabado siendo una solicitud al Gobierno central para que suprima o suspenda el impuesto estatal que se aprobó por ley para gravar lo que pagan los ayuntamientos por llevar los residuos al vertedero de El Campello. El PP de Benidorm le ha dado la vuelta a una propuesta socialista en el pleno lo que ha dejado la petición del grupo de la oposición en algo totalmente diferente.

Entre los puntos del orden del día de la sesión plenaria de noviembre, los socialistas había presentado una propuesta para el cumplimiento del acuerdo plenario sobre la subida de la tasa de basura, acuerdo que se adoptó el 27 de diciembre de 2016 y el 26 de febrero de 2018. Dicha propuesta pedía inicialmente suspender la tramitación de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 17 hasta que no se cumpliera el mandato del pleno señalado en el primer punto de la moción.

Pero el PP, antes de que se debatiera el pleno, presentó una enmienda a la propuesta que le ha cambiado el sentido completamente para aprobar un único acuerdo: instar al Gobierno de España a suprimir o suspender, con efecto 1 de enero 2024, la parte impositiva que se impone en la ley 7/2022 de 8 de abril; es decir, el impuesto que tienen que asumir de acuerdo a esa ley los ayuntamientos por llevar la basura a El Campello. Vox ha apoyado el cambio introducido por el gobierno local con su voto.

La mayoría de los populares ha obrado el resto, lo que ha provocado la crítica y casi el enfado de los socialistas que lo han calificado como "cacicada" o "pasar el rodillo". Así, como ya publicó este diario, este nuevo impuesto se incluye entre los diferentes conceptos que se pagan con la tasa de basura que abonan cada año los vecinos. Hasta ahora, el consistorio lo ha asumido con recursos propios, pero para 2024 se repercutirá en el recibo que pagan los vecinos y dentro de la subida aprobada de este recibo de un 72 % para el próximo año.

De hecho, en el mismo pleno, se ha aprobado una modificación presupuestaria para hacer frente a los 837.316,49 euros más que el año próximo se pagarán por el mismo transporte y tratamiento de residuos que ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Vox y en contra del PSOE.

La moción del PSOE se debatía en el pleno solo un día después de la protesta llevaba a cabo por los vecinos en la plaza del Ayuntamiento precisamente contra la subida de la tasa de basura y del IBI para el próximo año. A la sesión plenaria también han acudido un grupo de vecinos para seguir mostrando su rechazo a esta medida. Así, su protesta se ha ceñido a aplaudir algunos argumentos del PSOE y a rechazar otros que daba el equipo de gobierno local.

La portavoz del ejecutivo del PP, Lourdes Caselles, explicó que el Gobierno central de Pedro Sánchez, ha "creado el nuevo impuesto de la basura, que se ha traducido en un aumento superior a los tres millones de euros a pagar en el caso de Benidorm". Así argumentó que "si no pagamos el impuesto sería delito e intervendría el ministerio fiscal". La popular indicó que "según la ley es un impuesto finalista, es decir que debe servir para mejorar el servicio, más y mejores contenedores, maquinaria… Pero en 2022 no hemos visto ninguna mejora. Cero".

Que el PP cambiara el sentido de la moción con su mayoría no ha gustado a los socialistas. Para empezar, acusaron al gobierno de Toni Pérez que haya realizado "otra cacicada" con la que lo único que pretenden es "echar la culpa a Sánchez" de todo, según indicó en su exposición el concejal socialista Antonio Charco quien fue el encargado de exponer los motivos de la moción del PSOE a pesar de que la votación ya iba a ir en otro sentido tras aprobarse la enmienda del PP. De hecho, tras el pleno, la portavoz socialistas, Cristina Escoda, indicó que "con el rodillo de su mayoría absoluta, utilizan una vez más la estrategia de enmendar la totalidad de las propuestas de la oposición para desvirtuar totalmente el sentido de las mociones".

"Los acuerdos del pleno están para cumplirse", indicó Charco. Y ese fue uno de los momentos que el público aplaudió. Tas el debate y aprobarse la moción, el alcalde tomó la palabra para matizar que el PSOE califica "la subida de brutales" porque "por el porcentaje puede parecerlo", pero supone "80 euros al año por domicilio"; es decir, "22 céntimos al día". El primer edil recalcó que "la sostenibilidad ambiental cuesta dinero" y que "vale la pena" pagarlo. Los vecinos sí reaccionaron antes esta cuestión con el rechazo.

Y además el PSOE contestó tras el pleno recordando lo dicho por Pérez recordando que "cobra 120.000 euros al año" por retribuciones entre el Ayuntamiento y la Diputación y "dispone de gastos y dietas pagados, además de amplios equipos de asesores a su disposición en ambas instituciones", por lo que le echaron en cada que hable de "solo 22 céntimos" cuando la situación económica de muchas familias es complicada.

Otros asuntos de pleno

El pleno ha abordado este lunes otros asuntos como una modificación presupuestaria para dotar de presupuesto a una nueva campaña de bonos consumo, "BenidormTeDaMás", que tendrá lugar del 15 al 31 de diciembre para todos los empadronados mayores de 18 años.

Por unanimidad se ha aprobado la Cuenta General de 2022 así como una moción elevada por el concejal del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, para participar en una segunda convocatoria de subvenciones para proyectos digitalización y de mejora de la eficiencia del ciclo del agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.

Por último, en esta sesión también se ha dado cuenta de un informe emitido por el Consell Jurídic Consultiu con fecha 22 de noviembre sobre la resolución del contrato de gestión del servicio público de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos en el término municipal de Benidorm. Dicho informe, realizado por el Consultiu a expensas del propio Ayuntamiento, concluye que el procedimiento de resolución instruido por el municipio es procedente y, por tanto, avala la tramitación técnica del mismo por los numerosos incumplimientos por parte de la empresa.

Entre los incumplimientos por parte de la mercantil, de los que también se hace eco el Consell Jurídic Consultiu en su informe, figuran cobrar a los usuarios más de lo que establece la tarifa aplicable; no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados; reducción de personal adscrito al contrato sin autorización municipal; cese de la asistencia técnica anual; incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado; incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero; e incumplimiento con materiales y equipos de oficina, por no disposición de plotter.

Dentro de los puntos contemplados de manera ordinaria dentro del orden del día, el pleno ha aprobado por unanimidad una propuesta de la Junta de Portavoces para entregar la Medalla Corporativa de la ciudad al sacerdote benidormense Jaume Benaloy Marco por “su papel fundamental en la defensa de la solidaridad entre pueblos y por su trabajo desinteresado en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas y nuestro planeta” según reza en la propuesta de acuerdo.

También por unanimidad se ha aprobado el inicio del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros de la Policía Local de Benidorm, Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul, los agentes Manuel Risueño Bañuls y Antonio Gorreta Amador “por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, haber estado más de diez años de servicio como Policía Local y estar en posesión de dos felicitaciones públicas a título individual”.

Por otra parte, con los votos de los grupos municipales del PP y Vox y el voto en contra del PSOE, ha salido adelante una moción del PP en defensa de la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al estado de derecho y la democracia. En dicha moción se indica que el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes “es el ataque más grave al Estado de Derecho en nuestra democracia” y se afirma además que “dicho acuerdo profana la Constitución que fuimos capaces de construir entre todos en 1978”.