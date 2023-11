El PSOE de Benidorm contesta al conseller de Educación sobre el IES Pere Maria: "No está terminado por la corrupción del PP"

"Vender humo". Así se ha referido el PSOE de Benidorm a la visita que el miércoles realizó el conseller de Educación José Antonio Rovira a Benidorm donde anunció que las obras de ampliación del IES Pere Maria Orts i Bosch se iniciarán en 2024. El portavoz adjunto socialista y responsable de fiscalizar el área de Educación, Sergi Castillo, ha contestado al responsable del departamento autonómico que "no está terminado por la corrupción del PP".

Para los socialistas, Rovira vertió "mentiras" sobre la situación del instituto y sobre los retrasos para iniciar las obras haciendo alusión al anterior gobierno del Botánic en la Generalitat. "Vino a vendernos un proyecto que le dejó hecho el anterior gobierno del Botànic. Ya en febrero de este año las previsiones de los técnicos de Educación hablaban de poder iniciar las obras a finales de año", explicó Castillo. "No nos creemos nada de un conseller que está enfrentado a todo el sector educativo y cuyas primeras medidas han sido recortes", afirmó.

El concejal del PSOE visitó este jueves las instalaciones educativas para reunirse con el director del centro Nacho Gascón. Así señaló las "verdaderas causas" del retraso en la finalización de las obras: “El IES Pere María Orts i Bosch no está terminado por la corrupción del PP”. Los socialistas indicaron que el proyecto "formaba parte del programa ‘Crea Escola’ impulsado por Francisco Camps en 2008 y financiado con fondos europeos, pero la Generalitat, en manos del PP, no puso la parte de dinero que le tocaba". Así afirmó que "prefirió dedicar el dinero a sus fiestas y eventos, como la Fórmula 1, la Copa América o el Palau de les Arts, en lugar de a la educación. Y mientras se gastaban el dinero en lo que no tocaba, la empresa que crearon para construir infraestructuras educativas, CIEGSA, se caracterizó por los millonarios sobrecostes".

Castillo recordó que el "conseller Rovira era un alto cargo de la Conselleria con el PP en esa etapa tan nefasta y oscura" y, por lo tanto, "fue cómplice de aquellos desmanes". Por ello que "no venga ahora a tomarnos el pelo y a burlarse de los benidormenses con la complicidad de Toni Pérez".

En sus críticas apuntó que la educación "pública, gratuita y de calidad nunca ha sido una prioridad para los gobiernos del PP" y que "Toni Pérez era alcalde los últimos ocho años, y siempre estuvo buscando el enfrentamiento con la conselleria para torpedear los avances. Él es el responsable de los recortes en la limpieza de los colegios o en la falta de mantenimiento de los sistemas antiincendios de las instalaciones durante varios años".

El portavoz adjunto lamentó que el conseller de Educación no aclarase durante su "tour de las mentiras" qué va a pasar con los 12,8 millones de euros que el anterior gobierno de Ximo Puig autorizó para la ejecución de proyectos de mejora en ocho centros educativos de Benidorm a través de Plan Edificant: "No sabemos si las obras y el dinero comprometido con Benidorm están dentro de los recortes que ha perpetrado el conseller en sus primeros meses de gestión. Y es que, Rovira ha recortado un 40 % el dinero destinado al Plan Edificant para 2024", indicó.