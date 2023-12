El nuevo colegio Doctor Esquerdo de La Vila Joiosa tendría que haber abierto sus puertas en septiembre, pero se retrasaron las obras. El Ayuntamiento firmó una modificación de contrato para que el edificio estuviera listo antes de que acabara el año y los alumnos se pudieran trasladar lo antes posible. Así, parece que los plazos se han cumplido y las obras del nuevo centro escolar se están rematando para que los escolares puedan estrenar las instalaciones a principios de 2024.

Así lo confirma a este diario el alcalde Marcos Zaragoza quien, en el balance anual de este martes apunta a que "el edificio ya está completamente terminado y solo quedan unos detalles nimios" que no intercederán en el plazo para que los niños que ahora estudian en barracones "se muden" a las nuevas clases durante el mes de enero. El primer edil no quiso dar una fecha concreta porque "tenemos que concretar el calendario con la dirección del centro para que no haya problemas con ese traspaso y no interceder en la actividad educativa". Pero sí avanza que "ya se está trasladando el material y limpiando las instalaciones" para que ese cambio sea al empezar el nuevo año.

El Ayuntamiento incluyó esta obra en el Pla Edifican por 6,2 millones de euros al que se tuvo que añadir un millón más en esa modificación del contrato para adaptar las obras. Los trabajos para alzar este nuevo colegio público arrancaron en junio de 2021 en una parcela ubicada en la avenida Ciudad Requena tras muchos años de lucha para tener un nuevo edificio que sustituyera a las aulas prefabricadas en las que actualmente estudian los alumnos y donde lo han hecho generaciones desde hace más de 40 años.

No ha sido el único anuncio para 2024 hecho por el alcalde este martes. Entre los proyectos que el gobierno del PP de La Vila tiene sobre la mesa para el nuevo año está la creación de una rotonda que la conectará con el nuevo vial que dará acceso al IES Marcos Zaragoza, cuya redacción de proyecto ya está licitado y permitirá el desarrollo del PP 9 y PP 10. Además se ha iniciado ya el plan de asfaltado de calles y caminos que continuará con un proyecto más ambicioso para llegar a todos los barrios.

En los planes de los populares está también construir un segundo carril en la vía de entrada y empezar a desarrollar la vía parque que mejorará la movilidad del centro urbano. Pero no será el único proyecto para mejorar la movilidad ya que se prevé crear un nuevo vial de bajada al Puerto: "Es un acceso fundamental y ahora es un camino. Trazaremos otro vial para el que ya se están estudiando las expropiaciones necesarias", indica Zaragoza.

Además se reurbanizará la avenida Presidente Adolfo Suárez y se adaptará la calle Alicante a las necesidades de los usuarios del Hospital Asilo y Centro de Día. Y entre los proyectos previstos para continuar con la creación de un centro comercial al aire libre, se prevé peatonalizar la calle Canalejas y otras calles del centro urbano. Con todo, también se crearán dos aparcamientos disuasorios o se desarrollará el bulevar La Vila-Finestrat; entre otros.

Zaragoza recalca además que su gobierno se pondrá manos a la obra para volver a poner sobre la mesa un proyecto para construir una Casa de la Música que se adapte a las necesidades actuales: "Tenemos que hacer un análisis exhaustivo de un proyecto de tanto calado". Para ello, "hay que pensar bien la ubicación y cómo queremos hacerlo", añade tras declararlo como "una actuación gafada" después de que no se haya presentado el proyecto por parte la empresa. "Es una asignatura pendiente y hay que hacerlo, y no va a tardar 4 u 8 años", agrega.

Como este proyecto, el centro multiusos de La Cala también será una prioridad: "Allí viven 8.000 vecinos y es una reivindicación justa a la que hay que dar respuesta". Para lo que "se buscará el espacio adecuado y ver qué proyecto vamos a hacer para poderlo comenzar". Y en esa zona se promoverán acciones con el Ayuntamiento de Finestrat de manera conjunta al compartir varios espacios.

En la lista del gobierno del PP se suceden las actuaciones a llevar a cabo en 2024 como la regeneración del casco histórico para que sea "un motor de atracción y será en este mandato cuando sea una realidad". En cuestiones administrativas, los populares ya han modificado el contrato de limpieza viaria y plantearán un nuevo pliego para mejorar las actuales condiciones; y se comenzará a trabajar en la realización de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

"Síndics de barri"

Entre las actuaciones que el gobierno del PP pone en marcha para este año está los "Síndics de barri" de nueve zonas en las que se ha dividido el término municipal. "Esta es una nueva forma de gestionar los servicios. Se trata de una de las propuestas de nuestro programa electoral que pretende garantizar el cumplimiento de los servicios públicos en cada rincón del municipio, puesto que cada concejal tiene la responsabilidad de velar por ellos", explica el alcalde Marcos Zaragoza.

Para la distribución se ha dividido el municipio en nueve áreas, según la densidad de población y las características de cada zona. Cada "síndic de barri" asume la responsabilidad de "supervisar los servicios públicos y atender las necesidades de los vecinos en cada zona asignada". Además, los vecinos disponen de una aplicación digital y un email para trasladar cualquier incidencia o sugerencia. "Este sistema, además de ofrecer transparencia en la gestión, nos va a permitir recopilar datos para diseñar actuaciones según las necesidades de cada barrio", apunta el primer edil.

El concejal Peyo Lloret asume la zona forestal que comprende las partidas rurales de Rancallosa y la Moratella hasta la Almisserà y la Robella. El concejal Carlos Soler es el síndico de la franja comprendida entre la partida Pileta y els Banyets, pasando por La Ermita de San Antonio, Mediases, Rodacucos y hasta la Cala Saladar.

Por su parte, el concejal Pedro Ramis asume la zona del Xarco, Montíboli, Paradís y Poble Nou. El concejal Paco Pérez es el síndico de la partida de El Torres, Serrano y Secanet. Jaime Santamaría asume el cargo en La Cala, Atalayes, parte del El Torres y Galandú. La concejal Marisa Mingot es la síndica de los barrios comprendidos desde la partida Calvari hasta la avenida del País Valencià, Maite Sánchez asume el área desde la carretera de Finestrat hasta la avenida Juan Carlos I y la del País Valencià. El distrito de Ana Alcázar se concentra en la zona centro desde la avenida Varadero hasta la calle Pelayo y Rosa Llorca es la síndica del área de la playa centro hasta la avenida Almadrava.

Zaragoza también hizo balance de los seis meses al frente del gobierno local que califica de "positivo" con "trabajo, trabajo, trabajo" aunque "no ha sido fácil" porque "hemos encontrado un Ayuntamiento bastante descoordinado con falta de talento". Así recalca que "hemos estudiado cada caso para solventar los problemas más urgentes con planes de choque y aplicar una planificación estratégica de las funciones, tareas e iniciativas". Con todo, a pesar del "caos encontrado, hemos sabido llevar adelante proyectos y revisar y activar contratos de servicios públicos que estaban caducados o eran ineficientes como la limpieza de las instalaciones públicas, la limpieza y recogida de residuos urbanos y la iluminación, con el que se han reducido las incidencias un 940 %", entre otros.