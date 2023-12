Antifraude ve indicios de presunto fraude de ley en la prórroga del contrato del parking de l'Aigüera de Benidorm

La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido una resolución sobre la investigación por la prórroga del contrato del parking de l'Aigüera de Benidorm que se llevó a cabo en 2021 y hasta febrero de este año. Tras analizar un sinfín de informes y alegaciones, el órgano valenciano ve indicios de "presunto fraude de ley" en la decisión aprobada por el Ayuntamiento. Así no se queda solo ahí y cuantifica en cerca de 600.000 euros el perjuicio producido a las arcas públicas en ese tiempo.

Así lo recoge la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, que ha sido emitida tras la denuncia hecha en 2022 por el grupo municipal Ciudadanos que entonces tenía representación en el consistorio de la capital turística. La Agencia Valenciana Antifraude da por terminado el proceso tras "el estudio en detalle de la totalidad de la documentación requerida y obtenida" y las alegaciones presentadas en el proceso.

La entidad concluye que "se acredita la existencia de indicios de presunto fraude de ley en la actividad contractual llevada a cabo por el Ayuntamiento de Benidorm" en relación a la orden de que la empresa concesionaria en ese momento continuara prestando el servicio. Fue en el pleno del 21 de mayo de 2021 cuando se acordó dicha prórroga cuando el contrato ya llevaba un año caducado mientras el gobierno local tramitaba la gestión directa del parking. Antifraude considera que se hizo "sin motivarse debidamente la excepcionalidad en razones de interés público" y se incumplía el acuerdo de 24 de febrero de 2020 por el que acordó la gestión directa del servicio.

También el "plazo informado por los técnicos municipales" y además supuso, según la entidad, una "alteración de las condiciones iniciales de la licitación prolongando la duración del contrato más allá del plazo fijado en los pliegos que rigieron la licitación, lo que supone una vulneración de los principios que rigen la contratación pública". Y señala que uno de ellos es el de "libre concurrencia" porque el proceso "equivaldría a una nueva adjudicación producida de forma directa o sin concurrencia".

La Agencia Valenciana Antifraude alude también a la parte económica ya que explica que el acuerdo alcanzado "comportaría una ruptura del equilibrio económico financiero inicial de la concesión" en los términos en que "fueron considerados para su adjudicación encubriéndose una modificación contractual de reequilibrio económico" del contrato "sin acreditarse las causas previstas para ésta permitiendo el enriquecimiento a un particular a costa del interés general municipal quebrando las reglas de transparencia y concurrencia, alterando el valor estimado del contrato". Con esa prórroga aprobada "el exceso de ingresos recaudados por la mercantil sobre los gastos soportados cuantificaría el posible perjuicio para la hacienda pública en un total de 603.192,40 euros", añade la resolución.

Recomendaciones al Ayuntamiento

La entidad valenciana en sus conclusiones hace una recomendación al Ayuntamiento tras la investigación y lo detectado: la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el ayuntamiento pleno de fecha 31 de mayo de 2021 por el que se acuerda esa prórroga. En ese proceso "deberá recabarse pronunciamiento expreso de cuál sería la compensación al contratista durante el periodo de 1 de junio de 2021 a febrero de 2023". Para ello le da un plazo de tres meses para que se "informe al director de la Agencia sobre la iniciación de las actuaciones recomendadas; o, en su caso, sobre los motivos que pudieran impedir actuar de acuerdo con tales recomendaciones". Y otro de seis para iniciarse los correspondientes procedimientos.

Así apunta que "acordada la nulidad, deberá instruirse expediente para exigencia de reintegro de ingresos indebidos percibidos por la concesionaria por el importe que no se incluya dentro de la indemnización derivada de la nulidad en los términos que sea informada por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana", para lo que el Ayuntamiento también tiene seis meses.

Con todo, la Agencia Valenciana Antifraude dará traslado al Tribunal de Cuentas de la resolución "por si de las irregularidades apreciadas pudiera derivarse un menoscabo en los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable".

Un expediente con "todos los informes favorables"

Tras conocerse esta resolución, la portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles, ha recordado que "el asunto contaba con todos los informes técnicos favorables" y que el Ayuntamiento de Benidorm sí presentó alegaciones a las conclusiones provisionales". Concretamente, "se respondió a esas conclusiones con un informe del Tesorero accidental de 28 de septiembre y otro del TAG de Contratación y Patrimonio de fecha 6 de octubre; documentación que, junto con oficio del alcalde, se envió a la Agencia Antifraude, que la recibió, tal y como acredita la documentación del Registro Electrónico del propio organismo con código: 2023494".

Sin embargo, esas alegaciones no aparecen recogidas en la resolución de la agencia valenciana: "Desconocemos por qué esas alegaciones no han sido plasmadas en las conclusiones definitivas que el organismo ha hecho públicas", lo que "entendemos que es un defecto de forma que se deberá subsanar para dar todas las garantías a las partes".

El Ayuntamiento "ha actuado desde la máxima transparencia, aportando toda la documentación que le ha sido requerida, entre ella los informes técnicos –todos ellos, por cierto, favorables- que forman parte del expediente y evacuando los que han sido necesarios para contestar a sus conclusiones provisionales", según Caselles. A la vista de este informe, Caselles ha informado que "el Ayuntamiento está actuando ya y desde el minuto uno sobre este asunto con la máxima diligencia".

El PSOE pide la comparecencia del alcalde y el PP le acusa de hacer una "lectura sesgada"

El PSOE de Benidorm se ha pronunciado sobre este asunto. El portavoz Sergi Castillo ha valorado el informe de la Agencia Antifraude: "Lo que se relata en este extenso documento de 70 páginas, acreditado con numerosos informes técnicos, es de una enorme gravedad. Nos encontramos ante el primer gran caso de corrupción del gobierno de Toni Pérez, que tiene que comparecer inmediatamente para dar explicaciones, si es que puede".

Los socialistas han presentado este jueves por registro un escrito de la portavoz, Cristina Escoda, en el que pide una copia de toda la documentación de este caso. Además, exige al alcalde que atienda "con la máxima celeridad" las recomendaciones realizadas por Antifraude en su escrito.

Castillo alega que "ya estamos habituados a la corrupción sistémica del PP, con importantes dirigentes de este partido procesados también en Benidorm". Así hizo referencia a otras resoluciones emitidas por la gestión del Ayuntamiento como la del Síndic de Greuges como ejemplo de "falta de transparencia" por negar a la oposición información básica para la fiscalización.

Con todo apunta que "lo más grave es que, mientras se gobierna tomando decisiones que benefician a determinadas ‘empresas amigas’, las arcas municipales están vacías y ahora se tiene que recurrir a recortes y a esquilmar el bolsillo de los contribuyentes con subidas brutales de impuestos y tasas para poder cuadrar un presupuesto". El edil socialista ha puesto en valor el trabajo realizado por los ediles en la anterior corporación, tanto los del PSOE como los de Ciudadanos, que votaron en contra de la prórroga del contrato del parking que ha motivado este "demoledor" informe de Antifraude.

La portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles, aclara tras las palabras de los socialistas que la Agencia Antifraude "no concluye que haya habido ningún delito ni acto ilícito en la prórroga y posterior gestión del aparcamiento de l’Aigüera como afirma el PSOE". Y considera que "el portavoz adjunto del PSOE pone en boca de la Agencia afirmaciones que el órgano no hace" al asegurar que "se han producido actos ilícitos, cuando el órgano en su informe claramente habla de indicios y de presunciones, no dando nada por sentado".

La concejala popular asegura que Castillo hace una "lectura tramposa, desproporcionada, sesgada y como siempre interesada de un informe de la Agencia, el señor Castillo llega a emplear la palabra corrupción y la liga de forma torticera pero clara al alcalde, con nombre y apellido". Con estas declaraciones, "el portavoz adjunto del PSOE enmienda a la Agencia que él mismo aspiraba a dirigir, utilizándola para su propio interés, que no es otro que el de conseguir un titular a costa de quien sea".

La portavoz del gobierno local ha afirmado que "conforme avanza la legislatura se va confirmando lo que ya intuíamos: el señor Castillo ha accedido a la Corporación municipal con el único propósito de vender libros. Ante eso sólo podemos comunicarle que en este Ayuntamiento, por mucho que le pese, no va a encontrar corrupción. Da igual las veces que la invoque, simplemente no la hay".

En este punto, ha trasladado que "en la historia de este Ayuntamiento, los únicos cargos públicos condenados por algún asunto, que desgraciadamente los ha habido, han sido representantes del PSOE, uno por acoso laboral y otro por responsabilidad contable". Con estos antecedentes, "el PSOE no debería hablar a la ligera, menos aún cuando recientemente se ha dictado la apertura de juicio oral a dos exconcejales socialistas por presuntas contrataciones irregulares de personal".