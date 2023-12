La Vila buscará parcelas para crear parkings disuasorios y paliar el problema de aparcamiento

Paliar los problemas de aparcamiento que existen en los barrios con parkings disuasorios gratuitos. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa está ya estudiando cuál es la mejor ubicación para crear estos espacios para vehículos en zonas como el PP-4 o el Xarquet.

Así lo ha avanzado el alcalde Marcos Zaragoza en el pleno de este jueves donde ha explicado que el gobierno local es "consciente" del problema de aparcamiento en determinadas zonas de la ciudad debido a la gran afluencia de vehículos. El primer edil ya indicó hace unos días que buscar solución a este problema estaba entre los objetivos para el próximo año.

Entre las opciones está ubicar esos parkings disuasorios, que serían gratuitos, en zonas como el Xarquet o el PP-4 pero también cerca del centro urbano o las zonas más concurridas también por turistas. El alcalde indicó que ya se está estudiando la forma de hacerlo y viendo con propietarios de parcelas y vecinos dónde sería la mejor opción.

La falta de aparcamiento y el problema que existe en el municipio ha sido uno de los temas que se han debatido en el pleno ordinario de diciembre a raíz de una moción del grupo municipal de Vox en la que ponía su atención en el mercadillo municipal y el espacio donde se monta cada jueves. Ese recinto es una zona verde que provisionalmente se utiliza para montar esta instalación y el resto de días los conductores estacionan allí sus vehículos.

La moción de Vox pedía la "reorganización provisional del aparcamiento en la parcela verde donde se instala el mercadillo" y ha sido aprobada con el apoyo de Compromís y PSOE para buscar una solución. Sin embargo, el propio alcalde ha explicado en el pleno que es "complicado" al tratarse de una zona verde que está por desarrollar. Así que la solución que se tome debería ser provisional para poder dar un orden a ese espacio. El resto de grupos de la oposición (Compromís, PSOE y Gent per La Vila) apoyaron la opción de buscar soluciones al problema de aparcamiento en el municipio.

En el pleno también se ha aprobado por unanimidad el plan municipal de colaboración entre el sistema educativo y el consistorio para la prevención e intervención en el absentismo escolar. Este plan ha sido elaborado de manera conjunta por las concejalías de Educación, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana y permitirá intervenir de manera coordinada y efectiva en los casos entre el alumnado de 6 a 16 años en los que se detecten ausencias o falta de escolarización. El objetivo de este plan es prevenir, detectar y tratar las situaciones que presentan dicha problemática en alumnos de educación infantil, primaria y secundaria.

Bonificaciones del ICIO

Con todo, por unanimidad se dio luz verde a las bonificaciones del 95 % del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la ejecución del proyecto de riego por goteo en las partidas Rancallosa y Clot del Novio y de las obras de construcción de dos aparcamientos provisionales, en el marco de la obra de ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa, ambas de especial interés o utilidad. El primer proyecto de ejecución en dominio público conlleva una inversión de 525.004,49 euros y el importe de la bonificación corresponde al 95 % de la cuota del impuesto, que asciende a 19.950,17 euros, por lo que la comunidad de regantes ingresará 1050,01 euros al consistorio. En el segundo caso, las obras de los aparcamientos suponen una inversión de 40.191,02 euros y el importe de la bonificación es de 15207,26 euros, por lo que la cantidad a pagar por la UTE será de 800,38 euros.

El pleno también ha aprobado de manera definitiva la ordenanza fiscal y reguladora de la tasa por ocupación del dominio público con terrazas y veladores con finalidad lucrativa, tras desestimarse las alegaciones presentadas por la Asociación de la Vila Vella, que solicitaba la exención de las tasas en este barrio: "La salvaguarda y promoción del casco antiguo no pasa por quitar las tasas sino por relanzar el barrio, cuidarlo y potenciarlo de otra manera", explica el alcalde.

El Ayuntamiento ha aprobado la modificación del plan parcial de mejora del sector del PP-12 Tellerola 2, que supone la reordenación de parcelas edificables y no edificables y se flexibiliza el tipo de edificación con el fin de adaptarlo a la legislación urbanística actual; y la modificación del régimen de retribuciones del concejal del grupo municipal Gent per La Vila, Pedro Alemany, por su jubilación.

En la sesión no se ha aprobado una moción del grupo municipal del PSOE para modificar la bonificación de las plusvalías que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El portavoz socialista Andreu Verdú indica que "la propuesta no ha salido adelante y el Partido Popular ha demostrado una vez más que únicamente pide bajar impuestos cuando no está gobernando". Además, ha recordado que el PSOE "dejó unas cuentas totalmente saneadas tras el agujero que generó el Partido Popular en su anterior etapa al frente del gobierno municipal. Ahora, parece que esa buena situación económica no va a revertir en los bolsillos de los ciudadanos de La Vila y serán destinados a otros fines".