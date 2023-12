La pasarela sobre el barranco del pantano de Relleu provocaba ya el vértigo en muchos de sus visitantes. Ahora la ruta se adentra aún más en el Estret del pantà, es decir, la parte más estrecha de esta zona y que se pierde entre las altas paredes montañosas. El Ayuntamiento del municipio ha ampliado el recorrido de ese sendero de madera anclado a la pared a 60 metros de altura para crear cerca de 150 metros más de camino que, además, se inclina por medio de escaleras hacia abajo.

Esta nueva parte de la ruta que ya recibe el año a miles de visitantes se ha abierto este miércoles al público tras los trabajos para poder anclar ese paso de madera a la pared rocosa. Como ya publicó este diario, se trata de la segunda fase de un proyecto que se inició con un primer tramo de 220 metros que terminaba en un mirador con el suelo de cristal hecho para valientes que se inauguró en 2022.

Así el nuevo tramo abierto no es lineal como el que ya se conocía sino que va bajando hacia el Estret del Pantà hasta llegar a unos ocho o diez metros de altura sobre lo más hondo de esta zona. Así que los visitantes no solo tendrán que superar la sensación de vértigo por la altura sino ver si también resisten a hacerlo a la vez que se estrecha el hueco entre paredes. Hasta ahora, a esa zona solo llegaban aquellos que practican deportes como el barranquismo porque no había otra manera de hacerlo.

Desde ahora, ese "caminito" de madera tendrá una longitud de 370 metros desde donde se inicia, la antigua presa del embalse de Relleu que lleva años sin uso. Así, está considerada una de las "catedrales" hidráulicas más importante construida. Cuenta con más de 400 años de historia y solo se llena de agua cuando se producen intensas lluvias, pero el mal estado de la pared del embalse hace que se pierda entre todas las "cicatrices" por el paso del tiempo.

Una de las primeras en atreverse a caminar por la nueva pasarela ha sido la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, junto al alcalde de Relleu, Lino Pascual, junto a otro grupo de personas. Es Turisme Comunitat Valenciana quien aportó 60.000 euros para ejecutar las actuaciones de ampliación del recorrido y así seguir impulsando el turismo de interior en la zona. El alcalde Lino Pascual añade que "hemos tenido la visita de la consellerapara la inauguración de la segunda fase de la pasarela del 'Caminito del Pantano de Relleu'. Una ampliación financiada por la Turismo que supone un total de 370 metros que sitúan al visitante en la parte más profunda del estrecho".

Pero la pasarela del pantano de Relleu no ha llegado a su fin. Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento tiene sobre la mesa seguir ampliando el recorrido que a tantos visitantes ha atraído desde que se abrió. Así, la intención es seguir sumando fases y la próxima sería que esa ruta pudiera cruzar el barranco al otro lado y seguir por esa parte a modo de ruta circular. Por ahora, Montes ya anuncia que "hemos previsto un nuevo tramo para el año 2024 con una aportación de 50.000 euros".

Proyecto piloto de sensorización

La pasarela del pantano de Relleu se ha convertido ya en uno de los reclamos turísticos más visitados. Por ello, además de la colaboración para impulsar la ampliación del recorrido, Turisme ha impulsado un proyecto piloto de sensorización de esta ruta turística, según explica Montes. El objetivo es mejorar la gestión turística y medioambiental de los recursos naturales y de la experiencia del visitante, a través de análisis de información asociado al despliegue de sensores que permiten la generación de información para la toma de decisiones y, al mismo tiempo, implementar el modelo de Espacios Naturales Inteligentes de la Comunitat Valenciana (ENI-CV). Este proyecto piloto se ha desarrollado entre los pasados meses de octubre y noviembre, y los resultados preliminares se presentarán en la próxima edición de Fitur 2024.

En su recorrido por la pasarela, la consellera señala que la nueva actuación llevada a cabo en Relleu "es coherente con las estrategias de sostenibilidad y de desestacionalización que tenemos en el punto de mira del sector turístico". Porque desde que se instaló la pasarela "se han incrementado las visitas a esta zona del interior de la provincia de Alicante y se ha convertido en un reclamo turístico".

El "flujo incesante de visitantes a esta zona del interior de la provincia de Alicante ha sido todo un éxito", añade por lo que se ha decidido ampliar el recorrido. "Este tipo de productos reúnen todas las condiciones que buscamos, que pone en valor el medio natural de la Comunitat Valenciana, contribuye a la sostenibilidad y, además, tiene un efecto multiplicador de su riqueza en este territorio", indica Montes.

Y, además, se contribuye a la desestacionalización del turismo porque "es un producto que es visitado de una manera primordial durante el invierno", fuera de la temporada alta de verano. Para llegar a la pasarela, el Ayuntamiento acondicionó una ruta, que se extiende 4,6 kilómetros, que parte desde el municipio y recorre parte del término municipal. "La ruta pone en valor turístico recursos del municipio como balsas de riego, azudes, acequias, un horno de cal y las huertas de secano donde se cultivan olivos, almendros y algarrobos", indicaron desde Turisme. La misma se localiza a mitad de trayecto de una ruta senderista que transcurre por el camino conocido como ‘Camí de les Ripalmes y del Fasamais’.