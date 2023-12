Una nueva prórroga in extremis al contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, caducado desde 2018, para garantizar que se prestará el servicio en los próximos meses. El gobierno del PP de Benidorm ha aprobado este jueves en solitario en el pleno la continuidad de esta concesión para el 2024 que supondrá al Ayuntamiento un coste de cerca de 14,5 millones de euros, un 5 % más que en 2023. Este trámite se ha incorporado al pleno por urgencia y, además, cuenta con un informe de Intervención firmado durante el transcurso de la sesión en el que se cuestionan algunos aspectos en materia económica.

El contrato de basura y limpieza de la ciudad lleva caducado desde hace cinco años durante los cuales el gobierno local ha ido aprobando expedientes de continuidad del servicio mientras preparaba la licitación de una nueva macrocontrata. De hecho, como ya publicó este diario, el pasado 18 de diciembre se aprobó precisamente la licitación del nuevo servicio que se ocupará de la recogida de residuos y limpieza para los próximos 15 años por un importe de 328 millones de euros. Pero como ese procedimiento aún está en marcha, el Ayuntamiento debe garantizar que un servicio básico como es este se siga prestando, para lo que hay que aprobar una nueva continuidad del mismo, algo que se lleva haciendo los últimos años.

La concejala de Contratación, Aida García Mayor, explica precisamente que "mientras se licita este nuevo contrato y por razones de interés público y al tratarse de un servicio básico toca aprobar la continuidad del servicio" que presta la concesionaria. Así, esa nueva prórroga estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 o "hasta el inicio del nuevo contrato, si se produce con anterioridad a esa fecha". Es decir, si el Ayuntamiento adjudica el servicio antes de esa fecha, lo aprobado dejará de tener vigencia y el servicio funcionará con las características de los nuevos pliegos.

Pero, ¿cuánto prevé pagar Benidorm en 2024 por la recogida de basura y la limpieza viaria? Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el coste de este servicio para un año será de 14.460.679,55 euros, lo que supone 720.537.66 euros más de lo que se presupuestó en el mismo caso para 2023 (13.740.141,89 euros), un 5 % más. Cabe recordar que para este año que acaba el coste se incrementó en 3,2 millones de euros respecto a 2022 para poder afrontar modificaciones como la ampliación de refuerzos en verano y Semana Santa, entre otras. La concejala del área aclara que ese presupuesto de cerca de 14,5 millones "es provisional" para el próximo año.

La propuesta aprobada con los votos del PP en el pleno, los del PSOE en contra y la abstención de Vox contaba con varios informes que daban cobertura a la continuidad del servicio aunque faltaba uno, el del área de Intervención que se ha incorporado y repartido a los grupos políticos una vez ya iniciado el pleno y que el responsable del área ha firmado durante un receso. Este hecho fue criticado duramente por los dos grupos de la oposición.

En ese documento, al que ha tenido acceso este diario, Intervención realiza varias advertencias económicas y que tienen que ver con cuestiones como la subida en el coste de personal, el de mantenimiento de los vehículos o el de alquiler de los nuevos o que los precios que se prevén para 2024 deberían actualizarse mes a mes. Pero además, el departamento económico hace un inciso para recalcar el poco tiempo que ha tenido para fiscalizar este asunto y la falta de medios materiales y humanos lo que "hace imposible un estudio completo" con lo que "salva" así "nuestra responsabilidad".

García Mayor explica sobre estas cuestiones que "desde el área de Ingeniería se van a emitir nuevos informes para aclarar las apreciaciones realizadas por Intervención" y recalca que "no hay ningún reparo" a la continuidad del servicio, sino "advertencias económicas" a ese presupuesto provisional y que "se van a aclarar" por parte de los técnicos correspondientes.

En este punto, la oposición fue muy crítica. La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, asegura estar "perpleja" por la "chapuza" del expediente que se ha llevado a pleno. Así alega que la legalidad de esa continuidad "está cogida con pinzas" y califica como "burla" a los grupos de la oposición la manera de proceder el gobierno del PP con esa aprobación in extremis a solo tres días de que acabe el año.

"Es un punto importante que sabían que había que aprobar y lo traen en el último momento" y, además, "dicen que se va a aclarar por tarde los técnicos el informe de Intervención", indica la socialista. Además añade que "no hemos tenido tiempo material para preguntar a los departamentos" sobre este expediente y que se debería haber aprobado antes: "Tarde y mal y la consecuencia de no aprobarlo sería que se dejara de prestar el servicio el 1 de enero de 2024". Escoda pide a los populares que "sean más responsables" y "sepan muy bien que van a aprobar" e indica que "hay más sombras que luces y debería estar este expediente con informes intachables".

El portavoz de Vox, Miguel San Martín, apunta que "nos enteramos el miércoles que iba este punto y además con un informe que nos han dado hace 10 minutos". Así recalca que "una vez más hay advertencias de Intervención en un contrato. La ciudad habrá que limpiarla pero siempre es igual con el PP, o susto o muerte". El edil afirma que "han tenido tiempo y lo traen el último día en el último momento, y no es la primera vez".

Aprobada de forma definitiva la subida del recibo de basura y el IBI

La subida del recibo de la basura y el del IBI en Benidorm ya es una realidad. El gobierno del PP ha aprobado en solitario en el mismo pleno de forma definitiva la modificación de las ordenanzas fiscales número 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y número 17 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos. Todo ello tras rechazar las más de 600 alegaciones que habían presentado los vecinos para intentar parar el incremento.

Como ya publicó este diario, entre las protestas que los residentes de la ciudad llevaron a cabo contra la subida de un 72 % en la tasa de basura y un 23 % del IBI estaba la de concentrarse pero también la presentación de alegaciones en el Ayuntamiento a ambas decisiones aprobadas en el pleno. Según los técnicos, "es una potestad del pleno municipal mediante la correspondiente ordenanza fiscal el establecer el tipo de gravamen vigente en el municipio para cada ejercicio" por lo que "sin entrar en valoraciones subjetivas como las citadas en las alegaciones el acuerdo adoptado es plenamente válido desde el punto de vista jurídico, por lo que se propone desestimar las alegaciones al carecer de fundamento".

La concejal de Hacienda, Aida García, recuerda en la sesión que el incremento de esta tasa viene dada "sobre todo por la Ley 07/2022" dictada por el Gobierno de España que establece que "la tasa por la prestación no puede ser deficitaria". Además se añade la ley aprobada por el anterior gobierno de la Generalitat que incrementa los costes de este servicio. La modificación de ambas ordenanzas está "más que motivada e informada". Y sobre las alegaciones, la edil expresas "el máximo respeto" del equipo de gobierno local "a las personas que han presentado las alegaciones a ambas ordenanzas".

Por su parte, como ya hiciera el pasado miércoles, el concejal del PSOE Antonio Charco habla de "estacazo" a los vecinos de la ciudad que, según cálculos de los socialistas, pagarán una media de 250 euros más al año por estos recibos. El edil recalca que el PP comete "fraude electoral" porque no avisó de esta subida de impuestos antes de las elecciones. Con todo, el concejal indica que no será la única subida y calcula que, hasta 2027, el IBI subirá un 33 % y la tasa de basura un 141 %. En contra se muestra también el portavoz de Vox quien apunta que "los vecinos no pueden pagar ni un céntimo más en impuestos".