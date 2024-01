Choque entre el PSOE y el equipo de gobierno en Benidorm por la gestión de los bono consumo. El PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento de Benidorm (PP) se habría quedado sin dinero para cubrir la totalidad de la campaña de bonos de consumo #BenidormTeDaMás. El concejal del Grupo Socialista encargado del área económica, Antonio Charco, ha explicado que "según las cifras aportadas por el propio alcalde, Toni Pérez, los vecinos y vecinas se han descargado 236.095 bonos, de los que han canjeado 213.210. Esta cantidad supone un gasto para las arcas públicas de 2.132.100 euros, una cifra superior a la que el equipo de Pérez había reservado, 2.097.278 euros y el resultado es que faltan 34.822 euros por cubrir".

“Este es la consecuencia de no saber gestionar, de estar pendientes de las fotos y no de los números. Nosotros ya lo advertimos y el tiempo nos ha dado la razón: no había suficiente dinero y algunos comercios se pueden quedar sin cobrar. Exigimos al alcalde que haga una modificación presupuestaria para poder asumir ese gasto, porque los emprendedores de esta ciudad no tienen la culpa de su ineptitud”, ha señalado Charco.

Charco ha exigido a Pérez “que se disculpe” por atacar al Grupo Socialista, “aprovechando su posición privilegiada de alcalde, y a sabiendas que no tenía razón”, y le ha pedido que “deje de mentir a la ciudadanía”. “Nosotros advertimos que con el dinero presupuestado no se podía atender a todos los benidormenses y se demuestra que tenemos razón“, ha añadido. El concejal también se ha referido al rechazo del 30% de comercios a adherirse a la campaña (493 comercios frente a los 678 de la pasada edición). “Hay que tener la cara dura para salir a presumir de buena gestión con una evidencia tan palmaria de la mala gestión que han hecho, cuando gran parte del sector al que va dirigido te da la espalda”, ha apuntado Charco.

El edil ha subrayado que el Grupo Socialista apoya esta iniciativa, pero “si se hace bien, no de esta forma tan chapucera”. De hecho, la mala situación económica del Ayuntamiento ha reducido de 2 a 1 las ediciones de este año. Charco ha instado insta al Gobierno a introducir mejoras en la campaña para que reciban más bonos quienes más lo necesitan.

Respuesta municipal

En respuesta a las acusaciones del PSOE, el concejal de Comercio, Javier Jordá, ha recordado, en consonancia con lo afirmado el pasado martes por el alcalde Toni Pérez, que el PSOE “está intentando sembrar la alarma”. “Primero lo hizo con los ciudadanos y ahora lo está intentando con los comerciantes de Benidorm” ha dicho. Jordá ha salido así al paso de las afirmaciones realizadas por el concejal socialista, Antonio Charco, quien ha asegurado que "el gobierno local no puede pagar a todos los establecimientos adheridos a la campaña #BenidormTeDaMás".

El edil ha acusado al concejal socialista de “volver a sembrar la alarma sin haber terminado el plazo para abonar a los establecimientos, porque saben perfectamente que ya se está tramitando la segunda remesa de pagos y que la primera ya se realizó el pasado 21 de diciembre”.

“Podrían haber esperado a que finalizasen dichos plazos para lanzar sus críticas, pero entonces se hubieran quedado sin ningún argumento” ha agregado el concejal, que ha vuelto a lamentar “la actitud del PSOE, que solo busca desmerecer una campaña que cuenta con el apoyo de todos los ciudadanos y del tejido productivo local”.

Javier Jordá ha rechazado igualmente la afirmación socialista de que el comercio local ha dado la espalda a la iniciativa “porque no tendría sentido hacerlo habiendo tenido un impacto en la economía local de más de seis millones de euros en apenas dos semanas”. Además, ha agregado el edil, “es el sector el que nos demanda campañas de este tipo porque han comprobado los positivos resultados que aporta a sus negocios”.

El concejal ha querido dejar claro que el presupuesto de esta campaña se elaboró atendiendo a los resultados de las anteriores y al porcentaje de ciudadanos que se suman a la misma. “Por eso, en las bases de la campaña se indica claramente que el presupuesto es ampliable si fuera necesario como en otras convocatorias, si bien hay que señalar que en esta se ha acertado casi de lleno incluso en la previsión inicial” ha apostillado.