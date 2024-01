El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Espacio Público, ha finalizado la renovación de la iluminación exterior en el enlace de la carretera Nacional 332 con la entrada a Benidorm por la avenida Comunidad Valenciana. Se trata de una actuación enmarcada en la Fase 2 del programa financiado del IDAE.

Los trabajos han consistido en el cambio de luminarias y el adecentamiento de la instalación con trabajos de reposición de cableado y báculos y arreglo de arquetas. Además, a la instalación eléctrica se le ha dotado de 42 luminarias led con telegestión y se ha colocado un nuevo centro de mando.

La actuación se ha desarrollado entre los puntos kilométricos 151+560 y 152+130 en un tramo no urbano de la N-332 y para su ejecución se ha trabajado en horarios de menor intensidad de tráfico para evitar al máximo la afección al mismo. No obstante, el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha indicado que con la intervención finalizada “hemos solucionado un problema de seguridad vial e imagen de la ciudad que el Ministerio no ha atendido a pesar de ser de su competencia”.