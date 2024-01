El Ayuntamiento de Altea ha aprobado, con los votos favorables de Compromís y el PSOE y los votos en contra del PP y Vox, sus presupuestos municipales para el año 2024 por un importe superior a los 34 millones de euros en donde destacan unos gastos de casi 11 millones en la partida de personal y un superávit de más de 62.000 euros.

La corporación municipal celebró un pleno extraordinario el pasado jueves día 4 para aprobar los presupuestos de este año que "hemos elaborado con la intención clara del equipo de gobierno de no subir los impuestos a los alteanos en 2024 para facilitar así la recuperación económica y paliar los costes de otros gastos que sufrimos todos los ciudadanos", según afirmó el concejal de Hacienda José María Borja Ivars en la defensa de los mismos.

El edil señaló que "la pasada legislatura han sido años complicados. No solo por la pandemia sino también por la guerra de Ucrania con la consiguiente subida de costes de electricidad, de petróleo, la inflación disparada en Europa y unos tipos de interés al alza, que al igual que compromete la economía de los ciudadanos, también lo ha hecho en la de este Ayuntamiento". Borja explicó que "en esta tesitura económica no ha sido fácil cuadrar el presupuesto, y para ello se ha hecho un trabajo riguroso para mantener los gastos generales, mantener la inversión que tenemos programada y cofinanciada por distintas administraciones, y no subir los impuestos directos a los ciudadanos en 2024".

En este sentido, añadió que "llevamos a su aprobación unos presupuestos más realistas, ajustando al gasto de cada partida al gasto real ejecutado en 2023, para aprovechar al máximo los recursos", y adelantó que "en cuanto a los ingresos se prevé un aumento como consecuencia de la revisión de la tasa de basura, que ya aprobamos en el pleno de octubre, y a que con las nuevas construcciones de edificios y casas que se ejecutarán habrá más ingresos por el IBI y por el impuesto de construcción, razón por la que asumiremos mejor los aumentos en los costes generales de personal, de mantenimiento, de gasto corriente y asistencial".

Así las cosas, el concejal de Hacienda indicó que los presupuestos "contemplan unos ingresos de 34.472.625,89 euros, unos gastos de 34.410.018,60 euros, y, consecuentemente un superávit consolidado de 62.607,29 euros". José María Borja destacó que "se mejorarán las dotaciones económicas a las asociaciones de comerciantes, empresarios, la Hostelería y el turismo como sectores económicos más importantes del municipio", y anunció que en los presupuestos "se prevén igualmente inversiones importantes en nuestras calles y en las urbanizaciones que pronto veremos en marcha", además de que "se mantiene la extraordinaria programación cultural, deportiva, de juventud, de fiestas y un largo etcétera".

Las partidas presupuestarias una a una

En la explicación de las partidas, el edil indicó que los ingresos aumentan en más de 1,1 millones de euros respecto al año pasado, y que en el capítulo de gastos, "la partida de 'Personal' asciende a 10.950.503,69 euros, lo cual supone una subida superior a 1,2 millones sobre lo aportado en 2023 debido a que la previsión de aumento de salarios en un 2,5 % pues aún no se han aprobado los presupuestos del Estado y no sabemos exactamente de mucho será". Y "también a la incorporación de trece nuevos puestos de trabajo del área de Servicios Sociales siguiendo el compromiso del Contrato Programa 2020-2024 firmado con la Generalitat conforme a la ley 3/2019 de servicios sociales que reconoce los servicios sociales como servicios esenciales de interés general; así como a dos plazas de auxiliares, una en la Biblioteca de Altea la Vella, y una en la oficina de Turismo".

Por otro lado, Borja Ivars señaló que se destinarán 6.138.988,34 para la Empresa Pública Municipal que realiza la limpieza viaria y la recogida de basura, otros 5.564.919,50 euros para la partida de Infraestructuras, 2.803.936,52 euros para el Ciclo Hídrico, 1.193.987,10 euros para Servicios Sociales, 635.471,75 euros para Urbanismo, 603.804,91 euros para el servicio de socorrismo en las playas, 331.638,00 euros para Seguridad Ciudadana, 282.000 euros para Fiestas, 47.000 euros para Juventud, 236.761 para Educación, y 220.282,60 para Comercio, entre otras, en donde se destaca un aumento de las subvenciones a la asociación de comerciantes Alcea por valor de 8.000 euros (antes tenía 3.000 euros) y a la asociación de hosteleros Alhea por importe de 13.000 euros (antes tenía 2.000 euros) "para ayudar a paliar los efectos de la crisis y apoyar a nuestro tejido comercial y empresarial", indicó José María Borja.

El edil añadió que hay una subvención de 511.000 euros "de los que 80.000 euros se destinarán para instalar pasos de peatones inteligentes, y otros 125.000 euros para domotizar el Mercado Municipal". Y concluyó diciendo que habrá 522.899,73 euros para Deportes, otros 234.613,83 euros para Turismo, y 733.986,17 euros para Cultura.

El PP califica los presupuestos de "ficticios e irreales"

Durante el debate, la portavoz del PP, Rocío Gómez, señaló que los presupuestos se presentaban "únicamente para cumplir con el trámite, y supeditado a las múltiples modificaciones de crédito que se realizan durante el año, como las más de 100 realizadas en el 2023, con lo que denota que son presupuestos ficticios, irreales y solamente para cubrir el expediente".

Rocío Gómez denunció que la elaboración de los presupuestos "se ha caracterizado por la mala fe en su tramitación al no darnos la información y documentación hasta el último minuto, el viernes 22 de diciembre, como regalo de Nochebuena", y afirmó que "el presupuesto para 2024 se caracteriza por la subida de los ingresos por impuestos y por tasas en 1.752.769,90 euros, así como por los recortes en servicios y partidas esenciales. Vemos como baja servicios sociales en temas como mayores, necesidades especiales o bienestar animal en 350.000 euros, educación en casi 100.000 euros, incluso el mantenimiento de los colegios que sufre un tijeretazo de casi 24.000 euros, Juventud pasa de 95.000 a 47.000 euros, Empleo de 85.000 a 27.000 euros, y del mismo modo vemos como recortan también Turismo, Cultura, Comunicación, o Igualdad".

La portavoz popular señaló que "es curiosa la doble vara de medir de la izquierda que cuando recorta lo llama apretarse el cinturón y cuando lo hace la derecha son tijeretazos", y anunció que su grupo votaría en contra.