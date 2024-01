El Ayuntamiento de Benidorm destinará 260.000 euros para el transporte de los clubes deportivos, unos fondos que al PSOE de Benidorm le parece que no llegarán para toda la temporada además de criticar los criterios con los que el gobierno del PP ha repartido las cantidades. Por su parte, los populares defienden que los 260.000 euros destinados a esta actividad se optimizarán al máximo para todas las entidades.

Los socialistas han indicado que este servicio para desplazarse a otras localidades para disputar partidos en las distintas categorías en las que compiten no se está realizando de la manera correcta por el gobierno local. Toni López, el concejal socialista que fiscaliza el área de Deportes, ha señalado que el "nuevo problema que ha generado el gobierno del PP está relacionado con la falta de transparencia en el reparto de los fondos". En este sentido, López ha lamentado que el equipo de Gobierno "no aclarase al grupo socialista, en las comisiones informativas del pasado lunes, ni a las entidades deportivas locales, los diferentes criterios técnicos y de proporcionalidad que han utilizado para asignarles una cantidad u otra de dinero para sus desplazamientos".

Así añade que "el gobierno hablaba de repartir de la manera más equitativa posible en base a unos criterios de los que no informan a nadie. Tanta opacidad y oscurantismo está generando incertidumbre entre los clubes que estaban esperanzados con el inicio de año para recuperar el servicio, pero ahora vuelven a encontrarse con un problema". En este sentido, el concejal socialista ha alertado que con las cantidades que el equipo de gobierno del PP está consignando a los clubes no se puede cubrir el transporte de sus deportistas hasta final de temporada, "por lo que algunas entidades están optando por no utilizar este servicio para no generar desigualdad entre sus equipos".

Para finalizar, López ha criticado que el concejal de Deportes vuelva a criminalizar a las entidades deportivas al invitarlas a hacer un uso racional y responsable de los autobuses gratuitos, "dando a entender que durante los diez años que lleva en marcha este servicio los clubes no lo han hecho de esta manera".

Por su parte, el concejal de Deportes, Javier Jordá, explica que "Benidorm es uno de los municipios de la provincia que más dinero destina a transporte de deportistas, intentando minorar el gasto de las familias y el de los propios clubes para los traslados". Y que “desde la Concejalía estamos trabajando con las entidades deportivas de nuestra ciudad para optimizar los 260.000 euros que el Ayuntamiento aporta para sufragar parte de los desplazamientos de los equipos, y lo hacemos siempre guiándonos por criterios objetivos, no hay ningún tipo de discrecionalidad ni arbitrariedad”.

Asimismo, ha recordado que al margen de este servicio, el Ayuntamiento convoca anualmente subvenciones destinadas a los clubes deportivos y colabora con los mismos en la cesión a coste cero de espacios para entrenamientos y competiciones.

Acusaciones al PSOE

El concejal del área ha añadido que "el único gobierno local de la ciudad que discriminó a los clubes deportivos fue del PSOE y así lo sentenció un juez, que consideró que el reparto de las ayudas del año 2011 fue arbitrario y que condenó al Ayuntamiento a volver a convocar esas subvenciones, por importe de 167.000 euros". Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que, por cierto, “tuvo que cumplir el PP cuando llegó al gobierno, resolviendo así el entuerto e injusticia que el PSOE había ocasionado al conceder subvenciones sin tener en cuenta criterios de proporcionalidad”.

Jordá ha señalado que “a diferencia de lo hecho por el PSOE en su día, los sucesivos gobiernos del PP siempre han establecido en sus convocatorias de subvenciones unas bases reguladoras a partir de criterios técnicos y objetivos para garantizar la equidad entre los diferentes clubes”. “También –ha agregado- se siguen criterios técnicos a la hora de gestionar los fondos que la Concejalía destina a colaborar con los clubes y sus familias, por ejemplo con el contrato del transporte deportivo, que asciende a 260.000 euros anuales”.

Por último, Jordá ha reclamado al PSOE que “deje de generar polémicas y alarmas y que, por una vez, centre sus esfuerzos en aportar ideas y propuestas que beneficien al interés general de Benidorm”.