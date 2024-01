Larga vida al Benidorm Fest. Esta es la frase que podría resumir el interés de las tres partes implicadas en la celebración del certamen musical en que el evento dure en el tiempo tras la previsión de cosechar una nueva edición de éxito rotundo en 2024. Generalitat, RTVE y Ayuntamiento han formalizado este jueves el convenio a tres bandas con el que las instituciones ratifican su colaboración en este evento con el compromiso de seguir celebrando ediciones en años futuros.

El presidente del Consell, Carlos Mazón, la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, han sido los encargados de mostrar esa alianza entre administraciones para organizar la que será la tercera edición de este festival que este año celebrará sus dos semifinales el 30 de enero y 1 de febrero y la gran final el sábado 3 de febrero en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Al acto también ha acudido la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Nuria Montes; los diputados autonómicos Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y concejales de la ciudad así como representantes del tejido productivo local. El acto ha sido conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE quien ha destacado que el Benidorm Fest se ha convertido ya "en el motor de la industria musical".

"Brindo por el éxito de la tercera edición y por un futuro hasta el infinito del Benidorm Fest". Con esta afirmación la responsable del ente público ha dejado ver que la apuesta por seguir celebrando ediciones de este certamen es firme. El alcalde por su parte ha afirmado que "estamos satisfechos con lo hecho y lo que está por venir" y destaca la "apuesta clara por la música" que se ha hecho con esta alianza. Al Benidorm Fest "no tenemos ninguna duda de que le quedan muchas ediciones por delante". Mazón también deja claro que al festival le queda mucha vida: "En Benidorm ya se sabe que siempre se puede crecer más y ser más ambicioso. Y ese es el espíritu de este concurso".

El presidente de la Generalitat ha agradecido públicamente al anterior gobierno autonómico "su apuesta para poner en marcha este proyecto" que ha heredado el nuevo Consell que "toma el testigo con toda la ilusión y la ambición de ir a más". ¿Quizá ganando el Festival de Eurovisión? Mazón también da la bienvenida a esta nueva edición del certamen musical a "la cuna de la industria de la felicidad que es Benidorm".

El Benidorm Fest celebra en doce días su tercera edición de "un show musical sin igual en nuestro país", según el alcalde. Las previsiones apuntan a que será una edición de récord en la que se consolidará el "éxito" cosechado en las dos ediciones anteriores. Pérez recalcó que parte de este éxito lo aporta la propia Benidorm: "Esta ciudad es una parte importante por la marca, por el relato, por nuestro Festival de la Canción, porque es una ciudad donde la música es un elemento más, donde hay música todos los días del año".

Y aunque aún es pronto para dar datos económicos o de cuál será la repercusión de este evento, el primer edil adelantó que "es incalculable" y sí reconoce que es "un impulso" para la música y para los 16 artistas seleccionados para participar en su fase final, con el objetivo puesto no solo en el Micrófono de Bronce que se entrega como premio de este certamen sino también en el de Cristal, el premio que obtendrá el ganador de la 69 edición del Festival de Eurovisión cuya final que se celebrará en Malmö, Suecia, el próximo 11 de mayo.

La presidenta de RTVE define el Benidorm Fest como "todo un hito", lo que se ha visto reflejado en que las entradas para asistir como público a las galas se agotaron en cuestión de minutos. En 2023, la final de Eurovisión fue el programa no informativo más visto del año, algo que Sánchez ha atribuido a la "proyección" insuflada por el Benidorm Fest, una audiencia que todo apunta a que todavía será mayor este año a juzgar por la "gran acogida de las canciones participantes", que lideran todas las listas de reproducciones en las principales plataformas de música.

Ruth Lorenzo: "El calor del público que se vive en el Benidorm Fest es único"

La firma de este convenio se ha realizado en El Castell de Benidorm, uno de los escenarios que ya va ligado al certamen porque muchas de las actividades alrededor del mismo se realizan en esa ubicación privilegiada con el mar de fondo. Allí ha sido también donde Ruth Lorenzo, que conducirá las galas del Benidorm Fest junto a los periodistas Marc Calderó y Ana Prada, ha querido hablar de sus sensaciones y de cómo afronta el reto de presentar los directos.

La artista afronta este "reto" coincidiendo con el décimo aniversario de su participación en Eurovisión, "un año muy especial para mí". Además desvela que "estuve a punto de venir presentándome al concurso, me lo he pensado y todo", pero finalmente tendrá otro papel, el de conducir las galas. "Me hace mucha ilusión que confiéis en mí", agrega.

Además tuvo palabras para los seguidores del Benidorm Fest y Eurovisión: "Lo que hace posible que esto se haga son los 'eurofans' y el gran seguimiento que hacen". Del evento en sí destaca que "el calor del público que se vive en el Benidorm Fest es único" y que "es una gran oportunidad para todos, tienen que olvidar que están en una competición y darlo todo". Lorenzo ha aplaudido el apoyo que este evento brinda a los músicos y artistas de nuestro país, donde "no solo gana el que gana el certamen". A su juicio, este concurso y la variedad de temas seleccionados en esta tercera edición van a ser "el mejor escaparate para conectar con cualquier tipo de público y para dar visibilidad a todo tipo de artistas".

Montaje y entradas para las fiestas previas

El montaje de los escenarios donde se desarrollarán las galas del Benidorm Fest arrancó el pasado 6 de enero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde alrededor de 300 operarios de RTVE se afanan por convertir este espacio deportivo en un futurista plató de televisión, de forma ovalada y con una extensión de 581 metros cuadrados, que está compuesto por dos partes fundamentales: la zona central circular, que incluye una gran pantalla circular en el suelo, y dos túneles laterales que conectan con la parte trasera del escenario. Además, tendrá una impresionante pantalla LED de alta resolución en el centro, también con forma ovalada.

En el otro extremo del recinto y justo enfrente del escenario del Benidorm Fest se encontrará la superficie que albergará la ‘Green Room’ –zona desde la que los artistas descansan tras realizar su espectáculo– y la mesa del jurado, todo ello con una extensión de 475 m².

Por último, habrá también un espacio destinado al público que va a poder seguir en ‘in situ’ las galas, por un lado, desde la propia pista, que se situará entre el escenario y la zona de la ‘Green Room’; mientras que el resto de la audiencia ocupará las gradas situadas a los laterales. La zona del público tendrá una extensión aproximada de 680 m².

Durante la semana del Benidorm Fest, entre las semifinales y la gala final, RTVE, Ayuntamiento y Generalitat han organizado distintas actividades que se sucederán durante toda la semana para atraer a "eurofans" y animar el evento. Este mismo jueves, RTVE ha anunciado la puesta a la venta de las entradas para la fiesta de inauguración del Benidorm Fest, que tendrá lugar el 28 de febrero en el Benidorm Palace. Mañana, viernes, saldrán también a la venta las entradas para asistir a la fiesta ‘Euroclub’ que se desarrollará el 31 de enero en la discoteca ‘KU’. Por último, el viernes, 2 de febrero, un día antes de la gran final, habrá un concierto gratuito en la plaza de la Hispanidad, en el entorno del Tecnohito, en el que actuarán Blanca Paloma, Rosa López, Gonzalo Hermida y Sharonne.