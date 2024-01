La odisea de aparcar en el hospital de La Vila Joiosa

"¿Te vas?". Esta es una de las frases que más se oyen en la zona de aparcamiento del Hospital Comarcal de La Vila Joiosa a cualquier hora de la mañana. Encontrar un hueco vacío donde estacionar el coche es una auténtica odisea para los pacientes, acompañantes o trabajadores que se desplazan al centro hospitalario. Así, las quejas se suceden entre los conductores y los problemas para poder aparcar aumentan cada día, sobre todo, desde que las obras de ampliación que están en marcha han acabado con otra de las zonas para coches.

Llegar al hospital en coche es tener que armarse de paciencia. Los conductores dan vueltas y vueltas entre las estrechas calles del aparcamiento llenas de vehículos que no solo se aparcan en las plazas marcadas sino que se aprovecha cualquier hueco para dejar el coche, sobre todo, cuando llega la hora de la cita prevista y no se tiene más tiempo. El hospital vilero cuenta ahora mismo con dos estacionamientos, uno asfaltado y otro no, que suman alrededor de 800 plazas, pero se queda muy corto.

Tanto que hasta tres caminos sin asfalto situados en la zona se convierten en aparcamientos improvisados cada día donde los vehículos se van sucediendo casi sin orden. Cualquier sitio es bueno, desde debajo de una señal de prohibido aparcar o hasta en un carril cerca de la cuneta intentando molestar lo más mínimo.

Los conductores buscan un hueco entre la resignación y la desesperación. "Solemos venir una hora antes porque ya sabemos que si no podemos tener problemas para encontrar un hueco", indica a este diario Rosa Méndez. "El hospital atiende a toda la comarca y somos muchos", alega. Para la usuaria "es una vergüenza" la situación, más porque "hay muchas personas mayores que tienen citas y médicos y tienes que dejarla en la puerta y luego venir a aparcar". Una solución para ella sería "que hicieran un edificio pero solo para parking".

María José Martínez ha estado 15 minutos dando vueltas para encontrar un aparcamiento: "Siempre me vengo con tiempo", explica a este diario. Así explica que hay horas más complicadas sobre las 9 de la mañana y que "los lunes también se pone más difícil". Los usuarios se quejan de la situación que se vive cada jornada: "El parking está muy mal, a veces tienes que aparcar por los caminos. Por la tarde también pasa", afirma María Ángeles Ginés. Así asegura que "mucha gente opta por venir en TRAM para no tener que buscar aparcamiento". El tren tiene una estación a pocos metros de donde se dejan los coches.

Azaira Mayor es de los conductores que ha tenido suerte: "Normalmente venimos 40 minutos o así antes para aparcar pero hoy ha sido rápido. La última vez estuvimos media hora dando vueltas". Marta García también es de las afortunadas que en esta ocasión no ha tenido que esperar mucho y ha podido aparcar cerca: "Normalmente vengo antes para encontrar sitio. No entiendo cómo se gastaron el dinero en otro parking que ahora han quitado por las obras".

La mayor suerte es aparcar en estas zonas estipuladas. El siguiente paso es hacerlo en un camino: "Cuando tienes prisa porque no llegas, lo dejas en cualquier lado y esperando que no te multen", afirma otro usuario. Porque la siguiente opción "es dejarlo abajo, en el polígono, y venir a pie. Pero si hay días de lluvia como ahora no es la mejor opción". Tampoco lo es para muchos pacientes que acuden en sillas de ruedas, con muletas o con carritos de bebé y tienen que recorrer un largo trecho para llegar al hospital.

Las quejas por este problema se suceden. Así lo corroboran trabajadores del centro hospitalario quienes también sufren cada día el mismo problema. Ellos también se lo toman con calma y acuden con tiempo: "A veces vengo a las 7.15 y ya hay cola para poder aparcar en la zona más cercana", afirma una profesional. Otros optan directamente por aparcar en esa zona más alejada del polígono y llegar andando.

Con todo, se espera de que se acondicione otra zona de parking, según fuentes del sindicato CC OO. Así explicaron que "el terreno que tenía que cederse para ser definitivo en el futuro sigue sin estar cedido" y se ubicaría al lado de las obras de ampliación, según la entidad. Pero la preocupación va más allá porque temen que con la construcción del nuevo acceso desde la N-332 se eliminen más plazas o los aparcamientos actuales se queden "aislados": "Nos preocupa que al realizar la rotonda para entrar nos quedemos sin poder entrar a esa zona", apuntan. Por todo ello piden que "se agilicen los trámites para que se ceda ese terreno y se pueda ejecutar un parking para entrar en funcionamiento". Mientras los usuarios seguirán armándose de paciencia y buscando un hueco para poder acudir a sus citas médicas.