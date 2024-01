Los parkings disuasorios se convierten en "campings" improvisados de autocaravanas en Benidorm

Los aparcamientos disuasorios de Benidorm son espacios pensados para que vecinos y turistas dejen sus vehículos mientras pasan sus vacaciones en la ciudad, acuden a su vivienda o hacen gestiones. Sin embargo, algunos de ellos se han convertido en "campings" improvisados donde los propietarios de autocaravanas, campers o alguna caravana pasan más de un día pernoctando. Es el caso del de la avenida de Beniardà, una de las principales entradas a la ciudad, o el recién estrenado de la avenida l'Almirall Bernat de Sarrià, en el Rincón de Loix, donde estos días se puede ver en ambos lugares a varios de estos vehículos.

La normativa impide a autocaravanas u otro tipo de estos vehículos acampar en la vía pública; es decir, aparcar y sacar fuera del vehículo cualquier tipo de elemento como sillas, mesas o toldos. También incluso abrir las ventanas oscilantes con las que cuentan los vehículos. Aunque sí se pueden estacionar mientras todo quede dentro de espacio particular. Así, muchos propietarios conocen esta circunstancia y evitan sacar a la calle cualquier objeto de estas características pero alguno se escapa de vez en cuando.

En el aparcamiento disuasorio de Beniardà, según ha podido comprobar este diario, se acumulan estos días cerca de una docena de autocaravanas, campers y caravanas en la parte más alejada del centro, la más cercana a la entrada a El Moralet, una zona de menos afluencia de vehículos para aparcar. La mayoría de ellas tienen las ventanillas cubiertas con parasoles y algunas de ellas solo están estacionadas. Pero también hay un grupo que sí están aparcadas y sus propietarios hacen vida en los vehículos. Según fuentes consultadas por este diario, "se nota porque tienen antenas parabólicas puestas, hay zapatillas al lado de la puerta u otro tipo de enseres" como bombonas de butano.

Aunque es cierto que la mayoría evita sacar fuera mesas y sillas, en algunos momentos del día sí se puede ver a los propietarios de estos vehículos sentados a la mesa, a pesar de conocer la normativa sobre acampar donde no es posible.

La mayoría de vehículos de este tipo que se ven en los parkings disuasorios de Benidorm son de matrícula extranjera. Son turistas belgas, holandeses, británicos o franceses que en invierno realizan largas rutas desde su lugar de origen a la costa alicantina para donde el buen clima les llama la atención. Así lo corrobora un turista holandés que tiene su autocaravana en este aparcamiento a la entrada de Benidorm: "Seguiré mi ruta en unos días. Hoy duermo aquí, pero también voy a campings o zonas para caravanas", indica a este diario. El viajero reconoce que sabe de la normativa: "No podemos abrir las ventanas ni sacar nada fuera. Yo no acampo, sino que aparco".

El turista afirma que "suelo ir también a campings, aquí no tengo electricidad, por ejemplo". A pocos metros, un matrimonio francés abre la puerta de su camper para salir a pasear a su perro. "Estamos aquí estacionados, sabemos que no podemos sacar nada fuera. Solo estaremos unos días", aseguran. Con todo, algunos de los usuarios apuntan a que la falta de una zona pública específica donde poder aparcar para este tipo de vehículos es lo que hace que se busquen alternativas en zonas discretas "donde no molestamos". Como es el caso de las zonas más apartadas de los aparcamientos disuasorios.

El Ayuntamiento abrió hace cerca de dos semanas el nuevo aparcamiento disuasorio de la avenida Almirall Bernat de Sarrià. El parking no se llena estos días y hay hueco suficiente en la zona más cercana a la calle. A lo lejos, junto a los árboles, se podía ver este martes varias autocaravanas, algunas de ellas incluso con placas solares. En una de ellas, unas zapatillas en la puerta daban una pista sobre que sí había alguien dentro.

Pero, ¿se puede sancionar a estos vehículos? Las fuentes consultadas explican que si incumplen la ordenanza se "levanta un acta" como primer aviso por parte de la Policía Local por acampar en la vía pública si sacan mesas, sillas o toldos. Si se repite la situación, se puede denunciar en base a la ordenanza municipal. También si se trasladan a otra zona y siguen incumpliendo la normativa. Así, según las mismas fuentes, la Policía Local vigila y controla que se cumpla con lo estipulado y que no se acampe en estos aparcamientos disuasorios ni en cualquier otra zona prohibida. En el caso de los parkings, el Ayuntamiento ha tomado medidas en algunos de ellos como establecer barreras a los dos metros de altura y de anchura para evitar el paso de estos vehículos.