No pudo ser. Lérica, Noan, Mantra y Quique Niza son los cuatro artistas que no pasaron a la gran final del Benidorm Fest tras participar en la primera semifinal. Aunque sus sensaciones son muy positivas porque el certamen les ha dado a conocer a un público que no seguía sus pasos. Pero apearse de este viaje tiene un punto aún más de tristeza para uno de ellos, el trío formado por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg (Mantra) quien pasó de la alegría al llanto tras conocer que eran los ganadores del televoto a saber que no se subirán al escenario el próximo sábado al no estar entre los cuatro primeros: "Tenemos un sabor agridulce, aunque más dulce", apuntan.

De ello han hablado este miércoles ya con las emociones reposadas. Tras conocer las votaciones el martes por la noche, las lágrimas fueron las protagonistas. Así, recibieron 40 puntos en esa última votación que sale del público pero no sirvió para "colarse" en el cuarto puesto por solo 7 puntos por debajo de Miss Caffeina. María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, ha dado además más datos: el televoto reunió 12.275 votos entre mensajes y llamadas; Mantra fueron los más votados con 7.020, el 57 % del total. Los tres han dado a conocer sus impresiones: "No entendemos bien el proceso de los puntos. No es tan sencillo", apuntan. Aunque aseguran que "nuestro balance es positivo" porque para cualquier artista es muy importante y "lo que valoramos es que la gente te escuche y te voten", y eso sí ha pasado ya que han logrado ser los primeros en esa parte de la votación. "Sabíamos que nos seguía gente pero no tanta", apunta, así que sí, el sabor final es agridulce. Los jóvenes han participado junto a los otros tres semifinalistas que no actuarán en la final en una rueda de prensa en El Castell de Benidorm donde han hablado de sus sensaciones tras una noche que califican de "mágica". Para Lérica "fue un regalo poder abrir la primera semifinal. Dijimos esta noche se baila y se bailó". Para ellos "ha sido un regalo en nuestra carrera. Se viene Lérica para rato". Nebulossa reina en el Benidorm Fest Para Noan, "después de la actuación solo queda sonreír". El artista apunta que "estoy contento y emocionado, he soltado la canción y ya está hecho". Su interpretación en el Benidorm Fest "fue un momento mágico que me llevo para casa para toda mi vida". Y, ¿ahora? "Tengo de repente muchos mensajes de gente que me ha descubierto gracias a esto y estoy superagradecido por ello, porque la gente me pueda descubrir y a artistas con mucho talento". Mantra destaca como la emoción arrancó incluso antes de salir al escenario cuando ya oían al público cantar su canción: "Es una experiencia muy bonita y tenemos cariño de la gente". Para este trío musical ahora el camino sigue por donde ya iban recorriéndolo: "Ahora a seguir lo que venimos haciendo desde hace un tiempo y las canciones que están por venir. Benidorm es muy intenso y te tienes que dedicar solo a eso, así que ahora hay que seguir trabajando". El artista Quique Niza, a quien se conoce también por interpretar a Danny Zuko en el renovado musical de Grease, explica que "estoy muy contento con el paso por Benidorm porque me va a abrir muchas puertas. Gente que no nos conocía nos conocerá a partir de esto". Así que ahora "queda mucho camino por recorrer. Esto es solo un primer paso". El joven está "empezando en el mundo de la música y esto es una puerta enorme". El cantante ha sido uno de los más críticos con su propia actuación: "Era una canción que su objetivo era emocionar, dedicada, con mensaje y puesta en escena arriesgada. Soy consciente de que hicimos mejores pases del que hicimos anoche y eso me tiene una espina clavada". Así asegura que "somos artistas, somos humanos y tenemos días mejoras y peores". La puesta en escena Los cuatro artistas también han hablado de qué quisieron transmitir con su puesta en escena sobre el escenario del Benidorm Fest. Quique Niza explica que la parte en la que apareció solo con el piano quería representar "esa calma contigo mismo. Cuando subía era el momento de cuando todo te aturde en la cabeza con pensamientos negativos. Vuelve a bajar el piano y acabas en calma. Es esa lucha contra los pensamientos negativos". En el caso de Noan representó su viaje desde la adolescencia visto desde esa habitación "llena de pósteres, vinilos...", para pasar a un local de ensayo y terminar con "la emoción de una actuación de la banda, la misma que tiene la canción". Lérica, según explican, "perseguíamos llevar la fiesta al escenario. Más que una canción para lucir voz era para teletransportar a la gente a otro planeta donde todos somos felices y sin problemas". Mantra apostó por "transmitir buen rollo y ser fieles a nosotros mismos. Ser Mantra, sin disfrazarnos, hacer algo que nos representara con complicidad".