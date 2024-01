La primera semifinal del Benidorm Fest se ha cerrado con más audiencia que la del pasado año. Pero también con las críticas de los telespectadores por la calidad del sonido de la mayoría de las actuaciones sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Un problema que RTVE intentará solucionar de cara a las próximas galas, es decir, la segunda semifinal del próximo jueves y la gran final del sábado, para intentar que cada nota llegue lo mejor posible al público.

Así lo ha explicado María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, solo unas horas después de que se conociera el nombre de los cuatro primeros clasificados para la final del certamen musical. La responsable de la cadena pública ha reconocido los problemas que se dieron la noche del martes y que afectaron a aquellos que veían el programa desde casa y apunta a que ya se está "viendo lo que ha provocado esa interferencia".

Y habla de "interferencia" porque, según apunta, el problema no se dio en el directo. Es decir, "el sonido y la mezcla que se hizo en el Palau llegó con buena calidad a la unidad móvil y el problema surge en la transmisión", asegura Eizaguirre. Por ello se está estudiando qué ha podido fallar para que "en la televisión no se viera o escuchara de forma correcta". Todo para que de cara a las otras dos galas televisivas que quedan aún por celebrarse no se repita.

"Lo que salía de aquí (de Benidorm) estaba bien mezclado y salía de buena calidad", recalca. Entre los puntos que se están revisando está el sonido que salía del propio foso, en la pista, donde se ubica el público que acude a esta semifinal: "Este año, el sonido de sala, el del foso, se ha subido en la calidad sonora". Una circunstancia que ahora se verá "si eso ha provocado que en la emisión haya existido esa distorsión" porque quizá "se oía el sonido ambiente más fuerte de lo que debería", afirma Eizaguirre. Así RTVE trabajará para que "en cuanto se de con el punto en el que está el problema se intentará solucionar".

En las redes sociales, las críticas e indignación de los telespectadores era evidente. El público mostró su preocupación porque no podía escuchar a sus grupos preferidos con buena calidad a pesar de destacar que muchos de ellos tenían mucha mejor voz de la que se escuchaba por televisión. Fue el caso de Lérica o de Noan, aunque prácticamente afectó a todas las actuaciones en todo momento, según las opiniones vertidas en las redes.

Pero, ¿cómo lo vivieron los propios artistas? El grupo Mantra, quien ganó el voto del público pero se ha quedado fuera de la final, ha hablado en nombre de todos los participantes de esa primera semifinal: "El problema con el sonido ha sido a nivel de la televisión. Nosotros nos hemos escuchado bien desde el principio y sin ningún problema. Pero no sabemos cómo se escuchaba desde fuera", explicaron los artistas. Además este trío musical explica que lo han comentado con otros compañeros y "el feedback de todos es que se escucha bien sobre el escenario, sin problema".

Lo mismo ocurrió in situ en el plató del Palau. Los asistentes a la segunda semifinal escucharon las actuaciones sin ningún problema y con el sonido adecuado, según confirmaron varias personas preguntadas por este diario, tanto en las gradas como en el propio foso. Ahora que RTVE parece que ha localizado el problema, el público que no puede asistir en directo espera que se ponga solución para las próximas dos galas.