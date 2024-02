¿A qué sabría la Green Room? ¿Qué ingredientes serían perfectos para Nochentera o cuáles para el Viva España de Manolo Escobar? El Benidorm Fest no solo es una cita musical consolidada también es ya toda una experiencia gastronómica para los paladares de los eurofans que estos días visitan la ciudad. El "Tapa Fest" se extiende a lo largo de 21 locales hosteleros que han puesto sobre la mesa las creaciones más sorprendentes para los días más musicales.

Esta cita celebra su segunda edición tras el éxito cosechado en la primera celebrada el pasado año y se alargará hasta el 4 de febrero. Unir música y gastronomía es una apuesta prácticamente segura y, más, si alguno de los platos recuerdan a momentos estelares del Benidorm Fest o a alguno de los artistas del moderno festival o del que fue su predecesor, el Festival de la Canción.

Los seguidores del festival que elegirá al próximo representante de España en Eurovisión están muy pendientes estos días de todos los movimientos de los participantes y de las apuestas sobre quién será el vencedor el sábado en la gran final. Pero entre tanta tensión, siempre queda tiempo para hacer un break y dejarse inundar por el sabor de las tapas creadas expresamente para este evento televisivo. Y también es un momento de descanso para aquellos que estos días trabajan sin parar en que todo salga perfecto. "Intentamos escaparnos a medio día y probar alguna de las que hemos visto en la lista. Llevamos dos y nos han gustado mucho", indica a este diario uno de los trabajadores del festival mientras degusta una de ellas. A solo unos metros, en otra mesa, otro grupo de jóvenes ataviados con bolsas del Benidorm Fest también esperan su tapa: "A ver qué tal, aún no hemos probado ninguna", apuntan.

Pero, ¿qué se puede encontrar este año para alegrar al paladar? Entre los ingredientes que las forman está el aguacate, pulpo, boniato, calamar frito, pan brioche, solomillo marinado, verduras frescas, marisco, hamburguesa de calamar, membrillo y alcachofa, arroz negro con setas, mousse de salazones locales, torreznos, helado de garbanzo, pera hojaldrada o pescado fresco. Así, cómo se mezclan estos ingredientes tendrá que ser descubierto por aquel que quiera hacer una ruta por los establecimientos.

Lo que también llama la atención son los nombres hay una tapa perfecta para la Green Room con sabores mexicanos; o con referencias a Vicco, participante del Benidorm Fest del pasado año, con tapas con el nombre de CavaOchentera, Pirulí para bailar la Noche Entera o el Mejillón Ochentero. Y otras que se relacionan con artistas de siempre como una dedicada al Viva España de Manolo Escobar y otra al Llevan de Raphael (1962). Los visitantes y vecinos podrán probar un Volare o el intrigante Barquito de Chanel. Y regresar a Eurovisión con Diva la Vida, Afrodita. Las creaciones invitan también al disfrute: Oh Mama mia; Enjoy Benidorm; Rollito Marchoso o Tómate la Vida con Salazón. Y se suma Quisiera ser el barquero; Tierra, mar y fuego; Pasión y Vega, Peonza de paté bailarina; Ese día llegará; Entre 2 aguas; Pera en hojaldre; y Flautín de langostinos.

No solo el sabor, sino la presentación

"Estaba muy buena la tapa, pero también me ha llamado la atención la presentación", explica a este diario un joven que asegura que ya ha probado una larga lista de ellas y que espera llegar a las 21 e incluso repetir. "Me parece una idea genial este concurso", apunta. En otro negocio local, dos amigas prueban otra de las tapas antes de ir a comer; ellas son de Benidorm y, aunque no están siguiendo de cerca el Benidorm Fest, sí les ha interesado la idea gastronómica: "Hemos probado una y vamos a probar alguna más", indica Rosana Santamaría.

Esa es otra de las partes del "Tapa Fest": mover también a los residentes de la ciudad a que participen en esta iniciativa además de los turistas que han venido al festival y también los que estos días pasan sus vacaciones. Por las calles de la zona conocida de los Vascos, donde se juntan una parte de los locales participantes, no solo los jóvenes piden las tapas. Entre las calles, matrimonios de personas mayores con el mapa de la ruta buscando la creación que más les llame la atención. "No vamos al Benidorm Fest pero sí nos hemos animado a probar las tapas", explica una turista.

Superar las ventas de 2023

El sector espera poder superar las cifras de tapas vendidas el pasado año, según explica Alex Fratini, vicepresidente de Abreca, quien organiza el concurso junto a Conhostur con la colaboración del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana a través de L'Exquisit Mediterrani. En 2023 se sirvieron 1.800 tapas en solo cinco días. "Esperamos que el fin de semana la afluencia buscando las tapas sea mucha más", añade. Así, los locales se han volcado con la iniciativa que, incluso, se acompaña con música: "Las canciones del Benidorm Fest suenan de fondo mientras los clientes degustan una de las tapas lo que anima aún más", asegura Fratini.

Y, ¿cuáles son los locales? En el II Concurso "Tapa Fest" participa Malaspina, Cervecería l’Abadia, Dni Ibéricos, El Bodegón, El linaje de Castilla, El Mesón, El Puerto, El Esturió, La Braseria Aurrerá, La Cava Aragonesa, La Marina Arrocería, La Tabernita del Sur, La Tapería Aurrerá, Los Peces, Mia Social Club, Molta Pasta, Pinocchio Playa, Pintxos Aurrerá, Taberna Andaluza, Tapería La Mina y Zarzosa. El precio es de 3 euros por tapa.