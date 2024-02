Los ocho finalistas del Benidorm Fest se la juegan a una carta en la gran final de este sábado. Aunque aún están centrados en la actuación que presentarán para ganarse el favor del jurado y el público y casi no se atreven a verse representando a España en Eurovisión, sí que tienen claro que su propuesta tendría que adaptarse al escenario de Malmö (Suecia) que es más grande que el del Palau d'Esports y que los cambios en la puesta en escena tendrían que ponerse sobre la mesa.

María Peláe, St. Pedro, Angy, Jorge González, Nebulossa, Sofía Coll, Miss Caffeina y Almácor están ya inmersos en los ensayos para la final donde se subirán al escenario en este orden. Todos ellos han mostrado en el festival benidormense una propuesta que les representa y, sobre todo, que va acorde al mensaje que quieren mostrar. Aunque por ahora no quieren hablar de Eurovisión, sus ojos no pueden evitar sonreír cuando se les pregunta por la posibilidad de que sean ellos los que representen a España ante Europa. Pero, ¿lo harían con la misma puesta en escena que en Benidorm?

La respuesta es sí, pero sujeta a cambios, han contestado los ocho finalistas. Para empezar porque el escenario del Benidorm Fest no es igual a los de Eurovisión, por ejemplo, en tamaño. Chanel o Blanca Paloma ya adaptaron sus actuaciones al escenario eurovisivo, entre otras cuestiones, para poder cumplir con las normas que se establecieron como fue en el segundo caso: no se podían colgar los característicos hilos de la artista desde el techo. Pero la esencia era la misma.

Y eso es lo que plantean los ocho finalistas este año: "Nuestra idea es llevar siempre lo mismo. Igual un poco más grande", explican los integrantes de Miss Caffeina. Para ellos, "Cada vez el Benidorm Fest es como un Eurovisión pequeño" lo que les permite pensar que su apuesta podría ser la misma. Sofía Coll sí tiene claro que adaptaría su propuesta, más que nada porque el "escenario de Malmö es 360 grados y el del Benidorm Fest no". Por eso mismo "tendríamos que ver cómo sacar más jugo con ese escenario más grande" en el que además "se pueden usar cuatro espacios diferentes". Todo un reto para la artista.

Angy Fernández es la que menos quiere hablar de verse en Suecia pero sí tiene claro que no cambia su idea inicial: "Lo que he querido transmitir se ha entendido y se entiende en todos los idiomas". Quizá en esa narración sobre los miedos que la rodean "podría meter más, porque tengo muchos más, solo he metido dos" en la actuación de Benidorm. Para ella, "sería increíble poder adaptarlo a un escenario tan grande".

Nebulossa por su parte fiaría su decisión a lo que le dijera su equipo: "Deberíamos hablar con ellos y ver qué poder hacer para mejorar" y para mostrar su Zorra a toda Europa. Para St. Pedro "es pronto para hablar de eso" pero "sí es verdad que se consultaría con el equipo para ver qué se puede reforzar y destacar" para un escenario como el de Suecia.

Sin perder esencia

María Peláe explica que su puesta en escena lleva "muchas horas de pensar y de darle vueltas para llegar a este punto" que mostraron en la semifinal del Benidorm Fest. Si fuera la representante de España en Eurovisión "había que sentarse de nuevo y, sin perder esencia, ver si se deja como está para mostrar el 100 % de la propuesta o hay alguna cosa que limar". Con todo, los artistas confían en sus equipos para dar estos pasos, como Jorge González, que "confío mucho en David Pizarro y Rober. Creo que la propuesta funcionaba en pantalla" y asegura que si llegara a Malmö, "elevaría mucho más la temperatura, a lo grande. Crearíamos un ambiente más grandioso con la misma esencia".

El artista de Villena, Almácor, ha sido más prudente: "Para correr hay que andar primero". Es decir, su cabeza está puesta en el Benidorm Fest y en ganar esa final. Aunque sí tiene claro que habría que "hablar con el equipo para ver cómo trasladar la propuesta urbana a ese escenario tan grande".

Sin hacer mucho caso a las redes

¿Estás los artistas este año mirando qué se dice de ellos en las redes sociales? Confiesan que "bichean" algunas publicaciones pero que no les están prestando excesiva atención. Este año, los participantes apuntan a que "la gente está siendo muy respetuosa" en general y que "hay críticas constructivas que sí hacen bien". Angy lanza una petición: "Que en redes sigan con ese respeto por favor a todos los compañeros".

Miss Caffeina asegura que "sí miramos en realidad, pero no para ver cómo afecta a la actuación, pero tienes que ver el feeling que tienes con la gente". Así apuntan a que "estamos todos muy preparados para recibir comentarios de todo tipo". Sofía Coll va "mirando cositas pero sin comerse mucho la cabeza". En el caso de Nebulossa, "como buenos ‘boomers’, no vemos muchos las redes". Almácor tampoco es muy partidario: "No suelo leer muchas cosas porque hay que mantenerse en una neutralidad el mayor tiempo posible. Estoy agradecido con el apoyo de la gente".

Jorge González decidió quitarse las redes "para estar concentrado" pero reconoce que han vuelto "cuando me dijo mi equipo que entrara por la avalancha de comentarios positivos. Me vino bien, me subió el ánimo. Cuando son negativos pero constructivos también te puede enseñar algo que desde tu punto de vista no lo ves". María Peláe "bichea" porque "como eurofan que soy, lo hago siempre". Así asegura que los comentarios menos buenos afectan dependiendo del "punto de autogestión personal. Si hay algo no tan bueno sí intento quitarme un poco de las redes. Es un micromundo que no es el real". St. Pedro entra a sus redes "depende del día. Hay días que estoy más atento y otros que menos. Agradezco el cariño. Veo un respecto generalizado hacia todo el mundo".

Los ocho finalistas están a las puertas de conocer cuál de ellos representará a España en Malmö. Y aunque afirman que sería un reto en sus carreras, destacan que con participar en el Benidorm Fest "nos sentimos ganadores".