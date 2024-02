Fin de semana intenso en Altea. Desde el viernes al domingo pasados, Altea ha vivido intensamente la celebración del Mig Any de las fiestas de Moros y Cristianos en honor al patrón de Altea, san Blas. El presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Vicente Lloret, ha calificado este miércoles de "éxito total" a este Mig Any porque "nos acompañó el buen tiempo, el número de festeros ha aumentado hasta casi 2.000, la ubicación de la carpa festera en la zona de acampada junto al polideportivo ha sido un acierto para poder desarrollar las verbenas y los bailes de los cargos, y todo el colectivo festero ha comenzado a trabajar con ilusión para celebrar por todo lo alto el 45 aniversario de nuestras fiestas que se celebrarán del 20 al 24 de septiembre próximo".

Lloret ha señalado que de las actividades desarrolladas durante el Mig Any "han destacado el nombramiento de los cargos festeros que tuvo lugar el viernes por la noche en el Palau Altea, la romería de Sant Blai celebrada el sábado por la tarde, el desfile infantil del domingo por la mañana, la posterior comida de hermandad de todas las filaes en la zona de acampada junto al polideportivo municipal, y el desfile de los festeros desde la acampada hasta el Casal Fester en donde se depositaron los estandartes y banderas de las filaes en el Museo de la Fiesta".

Nombramiento de cargos festeros

El Palau Altea tuvo un lleno absoluto el viernes por la noche en la gala del nombramiento de los cargos festeros que este año pertenecen a las filaes Carteia y Mitja Lluna (reinados), Maseros y Mascarats (alferecías), y Corsaris y Tuareg (abanderados de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai).

El acto, presentado por la festera de la Mitja Lluna, Anna Falgàs Alvado, se inició con un reconocimiento y agradecimiento a los cargos festeros del pasado año. Posteriormente, el presidente de la Federación felicitó a los cargos salientes, dió la bienvenida a los entrantes y manifestó que el Mig Any "supone una ruptura de la rutina diaria y la vivencia de un fin de semana de hermandad de las filaes junto a la diversión y la fiesta". Vicente Lloret remarcó que estas celebraciones de febrero "son el preludio de nuestras Fiestas Mayores en honor al Santísimo Cristo del Sagrario y de las de Moros y Cristianos en honor al patrón de Altea, Sant Blai", y enfatizó que "este año celebramos los 45 años de fiesta de Moros y Cristianos en Altea. Los límites no han de tener techo y no hay que dejarlo todo parado, sino seguir adelante para hacer la Fiesta más grande consolidándola para un futuro lejano". El presidente del colectivo festero se congratuló del "incremento sustancioso de festeros y festeras que quieren participar en nuestras fiestas y les dan más calor, pues esto representa las ganas que tiene el pueblo de participar activamente". Y se dirigió a los festeros afirmando que "sois el punto de inflexión más importante de nuestras fiestas de Moros y Cristianos, pues sin vosotros no hay fiesta posible".

A continuación fueron presentados las abanderadas cristiana y mora de la Federación, María Elena Ranchal Rostoll (Corsaris) y Pepi Martín Muñoz (Tuareg); los abanderados cristiano y mora, Sergio López Recio (Carteia) y Ángela Such Gómis (Mitja Lluna); las embajadoras cristiana y mora, Marta Guarinos Ronda (Carteia) y Teresa Guillén Riera (Mitja Lluna); los alféreces cristiano y mora, Federico Bravo-Morata Rostoll (Maseros) y Mar Alós García (Mascarats); y los reyes cristiano y mora, Salvador Gomis Aznat (Carteia) y Teresa Almiñana Cortés (Mitja Lluna).

Acabado el acto, los festeros marcharon a sus cuarteles y cábilas para, a continuación dirigirse al filo de la media noche a la carpa festera donde tuvo lugar el "Ball dels Càrrecs" y posterior verbena.

Romería, comida de hermandad y desfiles

La jornada del sábado se desarrolló con una serie de actividades matinales con juegos, manualidades y atracciones hinchables para los pequeños "festerets" en la zona de acampada. Y por la tarde se celebró la romería de Sant Blai, cuya imagen fue llevada a hombros por los miembros de las filaes Tuareg y Corsaris que tuvieron los reinados en 2023. Al santo le acompañaron el resto de los festeros y las reinas de las fiestas patronales del Cristo del Sagrario con sus damas de honor, la comisión de fiestas, junta electa dela federació y corporación municipal. La romería partió de la plaza del Ayuntamiento y recorrió las calles de Altea hasta la iglesia parroquial en donde, tras la misa en honor al santo patrón cantada por el coro de la Sociedad Filarmónica Alteanense, se repartieron los "rollets de sant Blai" que durante la Eucaristía habían sido bendecidos y que según la tradición curan los males de garganta.

Y el domingo tenía lugar al mediodía el desfile infantil capitaneado por los alféreces de cada bando desde el Mercado Municipal hasta la carpa festera por la avenida Rei Jaume I como antesala a la comida de hermandad de los festeros que tuvo lugar en la zona de acampada junto al polideportivo. Después del ágape, se reunían todos los festeros en la Plaça del Llavador para proceder al desfile y el retorno de las banderas y estandartes al Casal Fester desde cuyos balcones despidieron los cargos el Mig Any al son del himno de los Moros y Cristianos de Altea, "Ida y vuelta" de Francisco Pérez Devesa.