El alcalde asegura que la anulación de los pliegos de la basura supondrá "un perjuicio económico" para Benidorm

La reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de anular los pliegos de condiciones del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos de Benidorm tras el recurso presentado por el PSOE va a suponer "un perjuicio económico a los benidormenses". Así lo ha asegurado este jueves el alcalde Toni Pérez, quien ha indicado que aún se está a la espera de que se pronuncien los técnicos municipales para saber cuál es el siguiente paso que dará el gobierno local sobre el procedimiento.

Como ya publicó este diario, el TACRC anuló los pliegos de esta nueva macrocontrata atendiendo a cinco puntos concretos que se incluyeron en el recurso del PSOE y que se basaban en un informe del Interventor en el que se recogían seis "reparos" que no eran suspensivos y que el gobierno del PP "levantó" en el pleno del 18 de diciembre, cuando se aprobó el procedimiento para la licitación al contar con un informe favorable de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y de la Junta Consultiva Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat.

El alcalde ha valorado dicha resolución tras pedirle el PSOE solo 24 horas antes que diera explicaciones sobre qué iba a hacer el ejecutivo popular tras la resolución. Pérez ha reiterado que se han solicitado informes a los departamentos de Contratación, Secretaría General, Ingeniería e Intervención "para que diagnostiquen en qué situación queda este procedimiento después de haber incorporado la resolución del tribunal a la próxima comisión informativa de Régimen Interior".

Aunque aún habrá que esperar para saber el siguiente paso, el primer edil sí ha avanzado que la resolución del TACRC tendrá "consecuencias económicas" para las arcas municipales y el bolsillo de los vecinos". Uno de los puntos que el Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda recoge en su escrito, tras incluirlo el PSOE en su recurso, es que el nuevo contrato se reduzca de 15 a 10 años.

Más dinero por el mismo servicio

El alcalde en su comparecencia de este jueves en Benidorm. / INFORMACIÓN

En este sentido, el alcalde de Benidorm ha dado números: "Con los pliegos aprobados a 15 años de duración había que pagar 21,6 millones anuales solo en costes fijos. Si el contrato se reduce a diez años está claro que costará bastante más dinero al año porque hay que repercutir el mismo dinero en menos tiempo. Es muy sencilla la explicación". Así indica que la modificación del tiempo de concesión puede significar "mayor dinero a pagar por el contribuyente" y que también "supondrá que un millón anual será para el futuro contratista y su beneficio industrial y no para la mejora del servicio".

Otra consecuencia sería que los pliegos que se aprobaron en pleno preveían además la patrimonialización de las inversiones. Sin embargo, ahora "las inversiones han de ejecutarse igualmente, pero no pasarán a formar parte del patrimonio municipal aunque las pagaremos de nuestro bolsillo". El alcalde ha recalcado que "vamos a esperar a ver qué dicen los informes técnicos que se han encargado" y "serán ellos los que nos orienten sobre el mejor camino y la hoja de ruta a seguir". Con todo defiende que el tribunal "no ha hecho ninguna apreciación o puntualización sobre las características del proyecto técnico contemplado en los pliegos, no hay ningún pero u objeción; solo en la parte administrativa".

Con todo, el primer edil se ha preguntado "a quién beneficia la denuncia del PSOE y la anulación de los pliegos" porque "los benidormenses vamos a tener que pagar más dinero por el mismo servicio. Un dinero que saldrá del mismo bolsillo, el de los vecinos de Benidorm". Y recuerda varias veces que los pliegos de condiciones fueron avalados hasta en dos ocasiones por la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat y por la Intervención General de la Generalitat.

Además, sobre que el PSOE haya recurrido los pliegos, ha explicado que de las cinco empresas que se interesaron en la licitación y que plantearon consultas, y de las tres que finalmente se presentaron "ninguna de ellas, tras analizar y estudiar los pliegos, ha acudido al TACRC". Porque "generalmente, casi siempre, suelen ser empresas las que recurren a este tribunal cuando consideran que algo les puede perjudicar o no se ajusta a la legalidad. En este caso, curiosamente, han sido concejales del PSOE".

El PSOE reacciona

Tras las declaraciones del alcalde, el concejal socialista que fiscaliza el área de Contratación, Antonio Charco, ha censurado los "ataques lanzados" responsabilizando al grupo socialista de una "ficticia subida del contrato por cumplir con la legalidad" que exige el Tribunal de Recursos Contractuales. "Ha realizado declaraciones más propias de un mal perdedor que no acepta sus errores, tras la chapuza del nuevo contrato de basura, que las de un alcalde a la altura de Benidorm. Ha sido el gobierno del PP quien ha licitado un contrato con unos pliegos llenos de irregularidades y deben asumir sus responsabilidades", indica.

El socialista asegura que el alcalde intenta "confundir a la ciudadanía afirmando que el contrato va a costar más al tener una duración de 10 años" como marca la Ley. Según los datos del partido de la oposición, si se reducen a 10 los años del contrato, "se reducen también los gastos variables y los fijos como el de personal, que ascienden a 13 millones anuales, o el beneficio industrial de la empresa. Si hubiera licitado el contrato en 2019 cuando tocaba, y a diez años, seguro que nos hubiera costado mucho menos", apunta Charco.