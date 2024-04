Esta es la conocida cantante que dará los "twelve points" de España a Eurovisión desde Benidorm

"Twelve points from Spain goes to...". Benidorm volverá a ser el escenario desde donde se den los puntos del jurado para la final de Eurovisión que este año se celebra en Malmö, Suecia. Por tercer año consecutivo, la ciudad estará presente en la final ya que RTVE trasladará desde ella la puntuación de España. Será la artista Soraya Arnelas la que, como portavoz, comunique el veredicto y desvele a qué país van los doce puntos de España la noche del 11 de mayo.

Así se desveló durante el concierto de despedida de Nebulossa en el Teatro Albéniz Madrid, desde donde el dúo ganador del Benidorm Fest partirá con destino a Malmö para participar en Eurovisión. Un concierto al que asistió el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y en el que los asistentes y los seguidores del streaming en RTVE Play acompañaron a Nebulossa en esa despedida, en la que interpretaron ‘Glam’, ‘Me ha dado porno’ y ‘A quién le importa’. El evento también contó con las actuaciones de Varry Brava, Sofía Coll, Almácor, Jorge González, Angy Fernández, st. Pedro y el elenco musical de Abba.

En anteriores ediciones, fueron la modelo y presentadora Nieves Álvarez y la artista Ruth Lorenzo las encargadas de informar en directo, también desde Benidorm, la puntuación del jurado español.

El alcalde, Toni Pérez, ha señalado que "para Benidorm es una satisfacción poder contar un año más con una ventana tan potente como es la final de Eurovisión para llevar nuestro destino a millones de hogares de toda Europa, y hacerlo además a través de Soraya, una artista que siempre ha mostrado un gran afecto por nuestra ciudad y que en sus actuaciones siempre se ha volcado con el público de Benidorm, con los eurofans y con los seguidores del Benidorm Fest".

Pero antes del 11 de mayo, Benidorm tiene otra cita en Malmö con el Euroclub del Benidorm Fest. Será el miércoles día 8 en la sala Inkonst de la ciudad sueca, a partir de las 19 horas, con tres artistas de las tres ediciones del Benidorm Fest: Varry Brava, Miss Caffeina y Sharonne.

Fiesta para ver Eurovisión desde Benidorm

Como ya publicó este diario, el día de la final, Benidorm se volcará con Eurovisión. La retransmisión del festival en el que participará Nebulossa con su Zorra representando a España se traslada en esta ocasión al auditorio Julio Iglesias, en el parque de l'Aigüera, donde tendrá lugar la gran fiesta del Euroclub del Benidorm Fest. De hecho, algunos de los participantes de las ediciones anteriores serán los encargados de amenizar la jornada con sus conciertos.

La cita benidormense, que organizan conjuntamente RTVE, el Ayuntamiento de Benidorm, la Generalitat Valenciana y Fotur, servirá para volver a expresar su apoyo al certamen y congregará a varios miles de ‘eurofans’ antes, durante y después de la transmisión del mayor evento musical europeo. La fiesta comenzará a las 16 horas de ese sábado 11 de mayo y contará con varios artistas ya confirmados como Blanca Paloma, Sofía Martín, José Otero, Noan, Mantra, Sharonne o Sofía Coll entre otros.

Asimismo, se contará con la actuación de varios Djs y pantallas gigantes para seguir las actuaciones y el propio Festival de Eurovisión. Además, en el propio recinto del parque de l’Aigüera se instalarán áreas destinadas a ‘FanZone’, ‘Food truck’, merchandising y relax para que los asistentes disfruten al máximo de los espectáculos.