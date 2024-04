La Vila Joiosa será de nuevo la capital del kayak de mar con la Eurochallenge

Con las casas de colores de fondo y un mar azul como escenario. La Vila Joiosa será el próximo fin de semana la capital internacional del kayak de mar con la Eurochallenge. Una prueba que cumple 15 años en el municipio donde se ha convertido en la "niña bonita" de los eventos deportivos. Más de 250 palistas de 15 nacionalidades lucharán en el agua por alzarse con el primer puesto de esta competición mundial.

No faltarán a la cita algunos de los mejores palistas del mundo, entre los que destaca Sara Mengual, subcampeona del mundo en SS2 en el campeonato del mundo de Australia; y Cory Hill, actual campeón del mundo Ocean Racing en Australia. Los palistas proceden de países tales como Francia, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, China, Canadá y Argentina, entre otros.

La Barbera dels Aragonés ha sido el lugar donde se ha presentado esta nueva edición por parte del presidente del Club Náutico de Villajoyosa, José Antonio Chapa; el concejal de Deportes, Peyo Lloret; y la sudafricana cuatro veces campeona de Eurochallenge, Chloe Bunnet. Los tres han destacado la importancia de esta Eurochallenge que nació hace 15 años y cómo ha impulsado a La Vila como cita obligada en el calendario.

"Nadie auguraba hace quince años que ahora tendríamos este volumen de actividad", ha explicado Chapa. La idea nació de "un grupo de amigos y ha ido creciendo hasta ser una prueba consolidada y arraigada en el mundo del piragüismo". Cuando se celebró la primera edición en el municipio vilero, "solo había seis competiciones así en el mundo y La Vila fue la primera en Europa", añade.

El sábado arrancará la prueba Downwind desde la playa Centro pero aun sin rumbo fijado. La razón: la dirección que deberán tomar los palistas se decidirá esa misma mañana según la dirección del viento y será hacia Altea o hacia El Campello, según ha explicado Chapa. "Siempre hay esa incertidumbre hasta el último momento de dónde estará ubicada la meta. Siempre se hace a favor del viento. La salida está clara y será desde la espectacular playa Centro", apunta el responsable del Club Náutico. La hora tampoco está aún fijada por lo mismo: "Hasta el día anterior no veremos cuándo es el momento adecuado. Solo tenemos como límite por la tarde antes de que anochezca para que no haya peligro precisamente de que caiga la noche", apunta Chapa.

El domingo se realizará la prueba Lifesaving, que consiste en recorridos cortos con ciaboga y salida desde tierra, en la que se realizan pruebas eliminatorias hasta la final. Y serán premiados los tres primeros puestos de la general en las categorías femenina y masculina con galardones en metálico.

Mar azul y vistas únicas

Chloe Bunnet ha sido cuatro veces campeona de Eurochallenge y solo ha fallado a una de las 15 ediciones celebradas: "La Vila es uno de mis lugares favoritos, casi podría decir que no es mi segunda casa, sino la primera. Todas las veces que he estado ha sido fantástico". La deportista asegura que esta prueba tiene unas condiciones únicas porque "las olas son perfectas, el agua del mar es muy azul y tenemos muy buenas vistas".

Como experta en esta prueba y tras comprobar las condiciones meteorológicas, Bunnet apuesta porque el "viento ahora mismo es perfecto para ir hacia Altea", aunque no es seguro "porque cambia constantemente". Así que habrá que esperar a ver hacia donde va la ruta. "Para mí es un privilegio volver todos los años y muy importante venir aquí", apunta. La primera vez la invitaron y no lo dudó. Pero, ¿por qué volvió la segunda vez? "Volví por el lugar. Me recibieron muy bien, como si fueran familia y no lo dude. La gente de esta ciudad es muy amable y la ciudad única", apunta.

Promoción turística

El concejal de Deportes, Peyo Lloret ha agradecido la gran dedicación del Club Náutico de La Vila en la organización de este evento "ya consolidado en el calendario deportivo y que es referente a nivel mundial". Con todo, avanza que este año y en los próximos, La Vila va a albergar más e importantes eventos de deportes del mar. Contar con una prueba así en un municipio como La Vila es fruto de la colaboración de todos y por "la ciudad, las condiciones climatológicas y por el mar, ingredientes indispensables para esta competición".

Más allá del terreno deportivo, la Eurochallenge también es un elemento de promoción turística para la localidad. "A través de la competición del kayak de mar, podemos hacer llegar a los que nos visitan, nuestra identidad a través del rico patrimonio histórico, la cultura, las tradiciones y la gastronomía", indica Lloret. Y "trabajamos para que los palistas que nos visiten, sus familias, sus amigos, no solo disfruten de la organización y las instalaciones de las competiciones, sino que lo hagan también del resto de oferta que ofrece la ciudad, que se conviertan en auténticos prescriptores de La Vila Joiosa".