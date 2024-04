Adiós a la molestia del ruido de coches para los vecinos del barranco de Xixo de Benidorm

Ruido cada vez que pasa un coche por una de las avenidas más concurridas de Benidorm. El Ayuntamiento sustituirá las cuatro juntas de dilatación existentes en el puente sobre el barranco de Xixo, en la avenida de Cuba, debido a su obsolescencia y con el fin de atajar los problemas que causa a los vecinos que habían hecho sus quejas por el sonido constante. La actuación arrancará en una semana y se pretende también evitar un futuro problema de seguridad vial en el caso de que el deterioro sea mayor.

Los trabajos se prolongarán por espacio de unos diez días y tendrán una muy leve afección al tráfico, ya que no se cortará, según ha precisado el concejal de Espacio Público y Movilidad, Francis Muñoz. "Esta vía tiene dos carriles de circulación en cada sentido, uno de los cuales es utilizado solo por taxi, autobús y bicicletas. Durante los días que se esté trabajando la circulación discurrirá por un solo carril en cada sentido", ha precisado. Los desvíos y afecciones "estarán convenientemente señalizados, aunque la circulación no se cortará en ningún momento".

El edil también ha indicado que la obra se ejecuta ahora debido a que, "según los técnicos, es el mejor momento para hacerlo a causa de las temperaturas. En verano el terreno estaría mucho más dilatado por el calor y en invierno sería lo contrario".

Retirada y puesta de las nuevas

La intervención propuesta por los técnicos comprende en primer lugar la retirada de las actuales juntas de dilatación de neopreno armado, un material en desuso y que presenta deterioro. Después se realizarán nuevas juntas elásticas tipo ‘chicle’, que se sellarán con los materiales adecuados y contarán con un tratamiento superficial "para mejorar la adherencia de los vehículos a su paso por este punto".

Aprovechando esta actuación, también se acometerá la reparación de los bordillos y baldosas deteriorados y se realizarán trabajos de cerrajería para eliminar los bordes cortantes que se han detectado en la barandilla del puente. El concejal ha afirmado que esta actuación puntual en la parte superior del puente sobre el barranco de Xixo "ha sido solicitada por los vecinos de la zona y nosotros como Ayuntamiento hemos atendido la petición porque es razonable y sirve para terminar con un problema de ruido que afecta a los vecinos más próximos a la vía".