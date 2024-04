El templo para los amantes de la barbacoa en L’Albir: The Royal BBQ

Hace cuatro años, de una necesidad surgión una solución. Una familia amante de la barbacoa se dió cuenta de que no había en su ciudad tiendas especializadas con los productos que requería su afición . Entonces, decidieron crear The Royal BBQ, no solo como un comercio que ofrece las barbacoas, utensilios e ingredientes que nadie más tiene a la venta, sino como el lugar de referencia en la Marina Baja para quienes desean disfrutar de la barbacoa más allá de la manera convencional.

A través de su web y su tienda situada en L’Albir, The Royal BBQ comercializa marcas y modelos únicos en la provincia: hornos de pizza, ahumadoras y barbacoas de carbón y gas, así como toda una gama de utensilios para cocinar de la mejor manera. De igual modo, ofrecen líneas propias de sales, especias y salsas. Pero Carlos, el encargado de la tienda, también es chef y comparte sus conocimientos y su pasión por la cocina ofreciendo cursos.

Son jornadas en las que la comunidad de amigos y clientes de The Royal BBQ aprenden a elaborar dos entrantes, dos principales y un postre, todos cocinados en parrillas. Además de para compartir una afición, son una oportunidad de aprender que una barbacoa puede ser mucho más que solo asar carne, especialmente con la amplia gama de productos que ofrece The Royal BBQ, como por ejemplo los versátiles hornos de cerámica kamado, tradicionales de Japón.

Solo verdaderos maestros de la parrilla pueden brindar el ambiente y la atención personalizada que The Royal BBQ da a toda la comunidad aficionada a la barbacoa.