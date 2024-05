Las calles de Benidorm a las que Google Maps les cambia el nombre

Dirección a buscar en el Google Maps: avenida del Moralet. La conocida aplicación recorre el mapa de Benidorm para indicar al usuario que tiene tres opciones: una ruta senderista, el conocido parque urbano o unos apartamentos con ese nombre, pero nada de una calle. Para este GPS esa vía no existe como tal; sin embargo, está ubicada en la zona de Poniente de la capital turística. Y no es la única, por lo que el Ayuntamiento ha pedido ya a esta empresa internacional que modifique los nombres de algunas calles que no corresponden con la nomenclatura oficial.

La zona de Poniente de Benidorm ha sufrido los últimos años una transformación urbanística y, con ella, la apertura de nuevas calles y avenidas a las que la ciudad les ha dado nombre. Como ocurre en otros barrios del municipio, en esta zona se concentran vías con nombres de países de América del Sur, entre otras denominaciones. Pero parece que Google Maps tiene un pequeño lío en su archivo de cuál es cuál.

Empezando por la avenida de Guatemala. Si un usuario la busca en su aplicación, esta le mandará efectivamente a la que él tiene como Guatemala, pero realmente no es la que recibe ese nombre para el callejero oficial. Esta calle es en realidad la avenida Puerto Rico. Sin embargo, la que el Ayuntamiento sí tiene registrada como Guatemala, en el mapa digital aparece como Cuba; todo un salto entre países. Eso sí, ambas están a solo unos metros ya que una está al lado de la otra.

La confusión que recoge este mapa interactivo confunde a los usuarios que buscan algo en concreto en esta zona, como el parque infantil que está en Puerto Rico o alguno de los edificios. De hecho, el pasado 11 de abril, la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y su equipo vivió en sus propias carnes el "lío" que provoca ese cambio de nombres. La responsable autonómica acudió a Benidorm a visitar una parcela para la construcción de viviendas públicas de alquiler asequible. En el "maps" debieron poner avenida Guatemala y allí les llevó, solo que era la calle de al lado.

Arriba, el mapa con los nombres oficiales. Abajo, los nombres en Google Maps. / INFORMACIÓN

Hay más nombres cambiados. La avenida del Moralet aparece en la aplicación de Google como calle Brasil mientras que en el mapa de calles del Ayuntamiento sí recoge el primer nombre, como ha comprobado este diario. Como Moralet aparece la zona natural denominada de esa forma y una empresa de apartamentos. Benidorm tiene además recogido en su distribución de calles la denominada como Bolivia. Pero hacer una búsqueda con el móvil para llegar a ella no da resultados; bueno sí, aparece una vía con el mismo nombre en La Nucia. Porque en realidad Google la llama avenida de Colombia.

Con todo, hay otra calle que también se ha pedido que se cambie y parece que ha surtido efecto. Según explicaron fuentes municipales, una de las vías del Rincón de Loix aparecía con el nombre del conocido cantante Manolo Escobar sin llevar esa denominación. Ahora sí aparece como calle Munich que es su nombre real, como ha comprobado este diario.

Reclamación del Ayuntamiento

El cambio de nombre lleva de cabeza a muchos usuarios, sobre todo, a aquellos que llegan a pasar sus vacaciones y no conocen prácticamente la zona. Pero también a algún vecino o residente que de repente busque una dirección concreta. Por ello, el Ayuntamiento quiere remediar esta confusión que se produce al buscar una de estas direcciones en la aplicación del móvil o en los navegadores de los vehículos. Para ello, se han mandado varias peticiones a la empresa para que modifique estos nombres de las calles. Así lo confirma a este diario el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, quien explica que "se ha reclamado a Google para que ponga los nombres que realmente recoge nuestro callejero oficial".

Porque, según el edil, "las denominaciones que aparecen en la aplicación no son las correctas y eso afecta a los usuarios, tanto a vecinos como a los miles de turistas que nos visitan al año". Desde la concejalía se han mandado escritos recogiendo cada uno de los cambios para avisar a la gran empresa internacional, aunque aún no han visto modificaciones en esas calles. Aunque Google Maps no sea el callejero oficial "sí que es una app que usa todo el mundo".

Otras confusiones curiosas

A todos estos nombres de calles que no se llaman así se suma otro tipo de confusiones que puede generar Google Maps, como la diferencia entre buscar calle o avenida. Finestrat y Benidorm tienen ambos una vía denominada Callosa d'en Sarrià, en el primer caso como calle y en el segundo como avenida. En la capital turística se ubica en ella la oficina de la Policía Nacional donde se renueva el DNI, el pasaporte o la oficina para que los extranjeros logren su tarjeta de la Policía Nacional.

Poner "calle Callosa d'en Sarrià, Benidorm" para acudir a estas dependencias policiales es que la aplicación móvil mande a los usuarios a la Cala de Finestrat a pesar de introducir en la búsqueda el nombre del municipio benidormense. Por lo que el lío está montado. En la calle de la Cala de la localidad de al lado solo hay un edificio donde llegan todos aquellos a los que confunde la ruta marcada. Sus caras son de sorpresa al no encontrar lo que buscan. Y otras de enfado por no llegar a tiempo a la cita programada al encontrarse en otro municipio.

Con todo, Benidorm no es el único "damnificado" por Google Maps. En Xixona, varios conductores han quedado atrapados por seguir una ruta marcada en la Carrasqueta pensando que era un camino y acabó siendo una senda por la que apenas pasaba un coche. En la CV-951, carretera que une las poblaciones de San Miguel de Salinas y Torremendo (Orihuela), su trazado antiguo está inundado en parte por el embalse. Sin embargo, la aplicación aún manda a los conductores por ese camino si no está actualizada.

