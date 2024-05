El alcalde de La Vila y el portavoz del PSOE se enzarzan: "El pleno lo dirijo yo"

La tensión política entre el gobierno y la oposición en los plenos es algo habitual. Pero en la sesión ordinaria del mes de mayo de La Vila Joiosa el tono se ha elevado demasiado este jueves. El alcalde Marcos Zaragoza (PP) y el portavoz del PSOE, el exalcalde Andreu Verdú, se han enzarzado en una discusión que ha terminado con el primero lanzando un contundente "el pleno lo dirijo yo" ante la insistencia del segundo de tomar la palabra en un punto en el que se daba una dación de cuentas sobre temas económicos.

El rifirrafe entre ambos ha ido creciendo. La sesión comunicaba los reparos que Intervención ha hecho a determinadas facturas, la mayoría de ellas sobre actos realizados en Navidad, y Verdú tomaba la palabra para reprochar al gobierno popular esos gastos. El socialista subía el tono para dirigirse al concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, para que explicara lo recogido en el informe de Intervención. En un momento dado, el alcalde ha tomado la palabra para decirle que no siguiera hablando. Y todo ha ido a peor.

"El pleno lo dirijo yo", le ha espetado al portavoz socialista elevando el tono. Y le ha indicado que "es una dación de cuentas" por lo que no tendría que debatirse. Verdú no se ha quedado callado: "Tengo derecho a hablar. Está incumpliendo la ley y quiero que coste en acta. Estáis saltándoos la ley. Que conste en acta que no me deja hablar". Y el tono ha vuelto a subir. Tanto que Zaragoza ha elevado la voz para reiterar que "el pleno lo dirijo yo. Quiero que lo tengáis en cuenta todos"; se lo ha dicho a los 20 concejales que forman la corporación, incluso a los de su partido. "Y se ha acabado el cafetí. Lo digo a todo el mundo", ha concluido para dar paso a otro punto. El primer edil se mostraba muy enfadado en este momento.

La tensión no ha terminado ahí. En el siguiente asunto, también para dar cuenta, Verdú ha pedido la palabra de nuevo y ha comenzado con un "No quiero coger la palabra si alguien del gobierno va a hablar primero, no ocurra lo mismo de antes". El alcalde le ha dicho que "se ha acabado la discusión" que ya se había dado.

Poco a poco, el tono del pleno ha vuelto a la normalidad, solo con algún reproche entre gobierno y oposición. En un momento, Pérez Buigues ha indicado precisamente eso, el tono usado por el portavoz del PSOE. Verdú ha entonado el "mea culpa" y ha dicho que "pido disculpas si levanto la voz. Pero cuando se vulneran derechos fundamentales de un concejal, uno se altera", en referencia a que se le había retirado la palabra en puntos anteriores.

"Any Estellés"

Entre los asuntos tratados en el pleno estaba la propuesta de Compromís se declare el "Any Estellés" en La Vila Joiosa. El PSOE se ha sumado a la misma pero ha sido desestimada con los votos en contra del gobierno del PP, Gent per La Vila y Vox.