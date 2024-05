El gobierno del PP de Benidorm "tumba" también el recurso del PSOE para anular el plan Ensanche Levante

Era el último cartucho por vía administrativa que le quedaba al PSOE de Benidorm para seguir en su camino de pedir la anulación del recién aprobado plan Ensanche Levante. El gobierno del PP ha desestimado "en su integridad" el recurso de reposición interpuesto por los socialistas contra el acuerdo plenario del 27 de marzo para la aprobación definitiva de este sector, antes denominado Armanello. Así, entre las razones, los informes técnicos rechazan los cuatro motivos de impugnación alegados por el partido de la oposición ante "la inexistencia de infracciones jurídicas" en el procedimiento.

Como ya publicó este diario, el PSOE benidormense relató un informe jurídico cuatro "graves deficiencias" que aseguraban que se habían cometido en la elaboración del plan, algo que ya negaron los propietarios del sector con otro informe y el propio Ayuntamiento. Pero la portavoz socialista, Cristina Escoda, y el adjunto Sergi Castillo presentaron un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 27 de marzo que aprobaba la versión definitiva del plan. Por un lado, reclamando la suspensión del mismo, algo que también fue ya desestimado por el gobierno local con otro informe. Por otro, pedían la anulación del mismo y que el plan Ensanche Levante no siguiera adelante.

Y esto es lo que ahora se ha desestimado basándose en un informe emitido por el arquitecto municipal el 15 de mayo. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se recuerdan los cuatro puntos en los que puso el ojo el PSOE para ir contra el plan urbanístico: la falta de un informe del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas respecto a los bienes inscritos en el catálogo de lugares e itinerarios de la memoria; que el plan parcial modifica la ordenación del PGOU de Benidorm y debería haber sido homologado por la conselleria competente en materia de urbanismo; que no determina exactamente el aprovechamiento tipo al calificarlo como provisional; y que el plan parcial no podría formar parte de una propuesta de programa de iniciativa privada.

En el primer caso, el arquitecto municipal alega que "no consta" la existencia de bienes o lugares en Benidorm que se pudieran incluir en ese catálogo. Además explica que el plan parcial "no modifica el PGOU de Benidorm ni se altera el uso dominante ni la delimitación del sector" y que el aprovechamiento tipo "se ha calculado conforme a lo establecido en la legislación urbanística autonómica". También rechaza el último punto socialista porque "no se aplica". En conclusión, el informe técnico, apelando a los demás informes de todo el proceso, recoge que "puede concluirse que los motivos en los que se sustenta el recurso administrativo de reposición no concurren realmente en el plan parcial" aprobado, por lo que "procedía su completa desestimación".

Con todo, como ocurrió hace unos días con la desestimación también de la petición de suspensión del plan parcial, los socialistas pueden dar otro paso y sería el de acudir a los tribunales. El informe técnico recoge que se pone fin a la vía administrativa pero que "cabe recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en el plazo de dos meses".

Exposición pública del plan Ensanche Levante

Y, ¿cuál es el siguiente paso? Fuentes municipales explicaron que ahora se someterá a "información pública durante 45 días el programa de actuación integrada y el de urbanización" que ya ha sido presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que conforman los propietarios, como confirmaron las mismas fuentes. Una vez terminado este periodo, en el que se pueden presentar alegaciones, se podría iniciar ya el "procedimiento de gestión". A partir de ahí, tendrán que presentar el proyecto de reparcelación que marcará ya uno de los pasos más esperados: el previo al inicio de las obras para desarrollar el plan Ensanche Levante.

Cabe recordar que el plan parcial llevaba el nombre anteriormente de Armanello y se adjudicó en 2001 al empresario Enrique Ortiz. En 2015, y tras no haberse realizado ningún movimiento, el Ayuntamiento le retiró la condición de agente urbanizador después de una lista de litigios judiciales. Fue cuando una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que reúne a un 70 % de los propietarios del terreno se hizo con las riendas de este plan parcial para intentar sacarlo adelante.

De las primeras cosas que pusieron en práctica fue el cambio de nombre para quitar el de Armanello y dejar paso a Ensanche Levante. Así, la inversión prevista es de 570 millones. En este tiempo, los terrenos que forman la última bolsa de suelo por construir de Levante han sufrido la degradación con incendios en las parcelas y okupas en las viviendas que aún se mantienen en pie.

