El albergue juvenil de la Séquia Mare le costará a Benidorm 422.000 euros más

La construcción del albergue juvenil de la Séquia Mare de Benidorm costará 422.248 euros más. Así se recoge en la propuesta que aprobará la Junta de Gobierno local el próximo lunes y que el PSOE ha desvelado para criticar el sobrecoste de la actuación que, además, viene acompañada de un informe de Intervención "repleto de incidencias". El ejecutivo del PP defiende la importancia de las futuras instalaciones sin entrar en más detalles sobre el importe de la obra.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha explicado que el citado informe indica que el expediente presenta "diferentes deficiencias como que no se adjunta la conformidad del concejal delegado de Contratación, no se justifica la motivación y el importe de la modificación, y que además no consta que se haya dado audiencia al contratista para modificar el contrato".

Este albergue juvenil que se alza en el parque de la Séquia Mare estaba incluido en los proyectos de la Edusi de Benidorm pero el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo con fondos municipales del resto del mismo al no estar concluido antes del 31 de diciembre. La inversión inicial de este proyecto era de 2.117.500 euros que ahora se elevarán hasta los 2,5 millones de euros debido a esa aprobación de incrementar el gasto por parte del gobierno popular.

De hecho, en ese informe, según los socialistas, también se refleja que "no se ha cumplido con los plazos marcados en la adjudicación del contrato que fijaba en la duración de 10 meses a contar desde la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo", siendo esta el 18 de enero de 2023. "Habiendo transcurrido ya más de 15 meses de ejecución del contrato", añade. El Ayuntamiento "va a pagar más de 400.000 euros por unas obras que llevan ya un retraso de seis meses, y lo que queda".

El PP critica la forma en la que el PSOE nombra el albergue

Escoda se ha referido a las instalaciones como "albergue scout" en sus críticas al PP. Y a eso se ha cogido la portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, quien afirma que el PSOE "no tiene ni idea de la infraestructura que se está creando en el Parque de la Séquia Mare", precisamente por llamarlo "albergue scout". Así, no ha entrado a valorar ni el informe ni la cuestión económica en su respuesta al grupo de la oposición.

Así asegura que es "comprensible" que el grupo de la oposición no sepa qué es lo que se está ejecutando "porque ellos tenían allí un vertedero de inertes, abandonado, y con una masa forestal que había que proteger y que se podía haber incendiado en cualquier momento". El cambio que ha experimentado "es un claro ejemplo de lo que este gobierno quiere hacer con los espacios públicos". Caselles ha recordado en ese sentido que en el año 2016 "iniciamos la recuperación de un espacio como la Séquia mare que ellos habían abandonado completamente".

Además alega que "como ya estamos acostumbrados, el PSOE vuelve a hacer una oposición tóxica y vuelve a mentir a los ciudadanos" e insiste en que la instalación que se está ejecutando "la van a disfrutar muchísimos jóvenes, como ya lo hacen en el parque que creamos". La concejal ha instado a los socialistas a que "se enteren de lo que se está haciendo y del gran valor que tiene y que valoren la gran instalación que tendremos a corto plazo que será un gran punto de encuentro, actividad y convivencia para la juventud local, nacional e internacional además de una instalación para dar a conocer la historia de Benidorm y la Marina Baixa teniendo como punto de partida esa infraestructura hidráulica, en su día vital, que fue la Séquia Mare".