La alta demanda de plazas de parking en Benidorm dispara los precios este verano

"Se alquila plaza de garaje por 70 euros al mes. Desde abril, solo se alquila por días. Precio: 10€/día". Así reza uno de los anuncios que se puede encontrar en internet para alquilar una plaza de garaje este verano en Benidorm o en municipios con costa como Finestrat o Altea. La alta demanda de aparcamientos en temporada alta ha disparado los precios y, también, el cambio de coste dependiendo el mes del año en el que se quiera conseguir una plaza para aparcar pasando a cobrar por semanas o días en pleno verano. La zona más cotizada, el centro urbano de la capital turística donde se agolpan las calles peatonales.

Bucear por las páginas de alquileres inmobiliarios para encontrar un parking es toparse con anuncios en los que los precios por una plaza oscilan desde los 60 euros a los 150 euros; todo dependiendo de la zona donde se ubiquen, el tamaño de la misma o si se trata de espacios cerrados y cubiertos o al aire libre. Pero entre todos ellos, hay que leer bien la letra pequeña cuando se acerca el verano. La razón: los precios pueden cambiar para los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

De pagar un importe al mes, hay propietarios que empiezan a cobrar por día en este periodo de plena temporada estival. Estas propiedades a disposición de los veraneantes para que dejen su coche mientras están de vacaciones pueden pasar de 70 euros al mes a una media de 10 euros al día. Por tanto, si un visitante llega a Benidorm o a playas como la Cala de Finestrat o de La Vila a pasar un mes entero, poder dejar el coche "a cubierto" le podría costar hasta 300 euros si se hace el cálculo a ese precio.

"Nos piden 10 euros al día por una plaza que hemos visto en un anuncio que en invierno se paga al mes", explican a este diario una pareja del País Vasco que pasará unos días de vacaciones en la Marina Baixa. Llevan años veraneando en el mismo sitio y hasta ahora no habían buscado a fondo un aparcamiento para los días de vacaciones, pero aparcar en plena costa cada vez se complica más y no quieren seguir dando vueltas sin parar para encontrar un sitio en pleno agosto. "Está muy complicado encontrar algo que no sea muy caro", indican. Como ellos, otros muchos están en la misma situación y hay quien desiste de seguir buscando ante precios que no se pueden permitir.

Uno de los aparcamientos de Benidorm con el cartel de completo. / Alex Domínguez

La poca oferta y la amplia demanda es la que hace que los precios suban y se establezcan de esta forma, por días o por semanas. Juan Balastegui, empresario del sector inmobiliario, explica que el mercado de alquileres de garaje, como el de las viviendas turísticas o demás, se rige por esa demanda y, de ahí, se establecen los precios. Miguel Ángel Sotillos, agente de la propiedad inmobiliaria (API), indica que "los precios es normal que suban en verano, como pasa con todo". Con todo, se pueden encontrar plazas de garaje que se cobran por semanas y que "pueden alcanzar los 180 euros por quince días". Pero todo dependerá de la zona donde se ubiquen.

Un verano de gran afluencia

Cada verano, Benidorm recibe a miles de turistas, una gran mayoría de ellos con vehículo propio; además de los visitantes que recibe el municipio cada día. Así que aparcar se vuelve una misión imposible en verano, sobre todo, en las zonas más céntricas y turísticas. El centro urbano es donde más demanda de alquiler de plazas de garaje existe, entre otras razones, porque la peatonalización de calles los últimos años ha reducido los espacios para estacionar y solo queda buscar un aparcamiento, ya sea público o privado.

Así lo confirma Balastegui quien incida que "las plazas de garaje se cotizan mucho ahora en la ciudad". Así indica que, en su caso, "tengo en cola a tres o cuatro personas para conseguir un espacio para julio". Pero encontrar una plaza de garaje disponible es complicado, no solo por el precio, sino porque la demanda es mucho más alta que la oferta. Además, en temporada alta esa demanda crece mucho más.

"Hay propietarios que solo alquilan sus plazas en los meses de verano", indica Balastegui. La razón es que es rentable y siempre habrá alguien que necesitará un espacio para su vehículo. Y no solo los turistas que veranean en apartamentos buscan plazas, también los trabajadores de otros municipios que se desplazan a diario a la capital turística intentan conseguir un aparcamiento para los meses de verano.

"Las calles están llenas, la zona azul, los aparcamientos disuasorios y los públicos a veces son más caros. Así que buscar un sitio fijo donde estacionar es la opción de los trabajadores de la ciudad. Así están más tranquilos y no tienen que buscar y dar vueltas todos los días", afirma el profesional inmobiliario.

Aparcar en Benidorm no es solo una tarea para la que tienen que tener paciencia los turistas. También los vecinos y residentes. Llegado el verano, encontrar un hueco libre en calles donde en invierno se suele aparcar sin problemas es el pan de cada día. Por ello, las plazas de parking se han convertido en un requisito indispensable para muchos. María Carrasco vive en Benidorm y es profesora en Altea: "Nuestra prioridad cuando vinimos a vivir a Benidorm era que el piso tuviera plaza de garaje. Porque nos dijeron que la zona era criminal para aparcar, sobre todo en verano". Así que solo arrendaron una vivienda con esa opción.

Además, los mismos vecinos de los edificios "juegan" con las plazas de garaje: "En mi comunidad hablamos para poder usar las plazas de otros vecinos que no están en casa en los que esos días que vienen a vernos de fuera. Porque si no, es imposible".

Benidorm ofrece aparcamiento en la calle en plazas libres, de residentes y de zona azul. Además cuenta con aparcamientos como el de l'Aigüera y toda una red de aparcamientos disuasorios en los barrios con cerca de 8.000 aparcamientos. Una gran parte de ellos, sin hueco libre en pleno agosto.

