Los negocios de la playa temen que las obras del paseo de l'Albir afecten a la afluencia de turistas

El paseo de l'Albir, en l'Alfàs del Pi, pasará a ser de plataforma única además de mejorar su imagen. Unas obras que llegarán en el mes de octubre y que preocupan a los negocios de la primera línea de playa que temen que afecten a la afluencia de turistas que aún se registra pasada la temporada alta. Por ello han pedido al Ayuntamiento que se planifiquen bien los accesos que se van a dejar a los locales para que ninguno quede "aislado" y que se intenten avanzar los trabajos para reducir el tiempo que estén en marcha.

Como ya publicó este diario, el conocido Paseo de Las Estrellas se convertirá en plataforma única y el grueso de los trabajos se ejecutará después del verano para no interrumpir la temporada alta de turismo. El proyecto mejora y modernización de este conocido paseo donde se ubican los nombres de los actores que han ganado el Faro de Plata del Festival de Cine cuenta con una inversión de 964.000 euros subvencionada al 100 % por fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextgenerationEU.

La Asociación de Profesionales de la Hostelería y el Comercio de la playa de l'Albir ha presentado alegaciones al proyecto que tiene que ser aprobado de forma definitiva por la Junta de Gobierno Local. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, plantean varias cuestiones sobre estas obras y cómo afectarán a los negocios de primera línea. Desde la entidad han explicado que "estamos de acuerdo con el proyecto y es muy interesante para todos pero hemos echado de menos que se contara más con nosotros para plantearlo".

Por una parte aplauden que se haya tomado la decisión de arrancar las obras en octubre porque "en verano nos hubieran matado"; pero también reconocen que la temporada turística cada vez se alarga más hacia final de año, por lo que también se les generará un perjuicio. Por ello, "pedimos que se intenten acortar los plazos lo máximo posible". En principio, según ha podido saber este diario, se establecen siete meses para la actuación según la planificación inicial del Ayuntamiento.

La otra petición de la asociación es que se realice "una buena planificación de los accesos y por dónde podrán pasar los peatones" mientras se realizan los trabajos. "Nos preocupa que los clientes, al haber unas obras, no quieran pasar por la primera línea si no hay un paso definido", indican desde la asociación. Con todo, temen que "algunos negocios tengan incluso que cerrar esos meses si no pueden trabajar".

El Ayuntamiento tiene que resolver las alegaciones. Preguntado el concejal de Urbanismo, Toni Such, por estas cuestiones ha explicado a este diario que "la planificación está hecha para que cada uno tenga su acceso y no habrá problema". Así indica que "se atenderán parte de las peticiones que han hecho" y que "cuando se adjudique la obra se plantearán todas las soluciones posibles para que se cree el menor perjuicio a los negocios". El edil indica que "está todo previsto y se acortarán todos los plazos posibles".

Suscríbete para seguir leyendo