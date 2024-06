La inteligencia artificial como aliada de las personas ciegas

Realizar una fotografía, abrir un documento de texto en el ordenador o leer un folleto son acciones cotidianas que las personas ciegas no pueden realizar sin ayuda. Sin embargo, el uso de la tecnología y la Inteligencia Artificial se han convertido en un aliado perfecto para este colectivo y facilitan el día a día de los ciudadanos con problemas de visión. La tiflotecnología es la clave, es decir, material adaptado a sus necesidades específicas.

Una muestra de todo tipo de objetos se ha podido ver este jueves en Benidorm. Dentro de la Semana del Grupo Social ONCE, la entidad ha dado a conocer este tipo de material en la calle, en concreto, en una de las zonas más concurridas del municipio, el cruce entre la calle Mercado y Tomás Ortuño. El objetivo: dar a conocer las actividades que realiza esta organización y concienciar por la inclusión de las personas ciegas o con alguna discapacidad visual.

Cualquier objeto que se usa en la vida diaria puede, mediante la tecnología, facilitar la vida de las personas con problemas de visión. Así lo han explicado el director comarcal de la ONCE en Benidorm, Vicente Vázquez, y de otros miembros del Grupo Social, junto al alcalde Toni Pérez y otros concejales del gobierno local. Entre ellos, ordenadores adaptados para personas ciegas y sordociegas, teléfonos móviles o aplicaciones de IA; además de libros y cuentos infantiles en braille, juegos de mesa o mapas que se utilizan para enseñar a niños con falta de visión.

Entre las aplicaciones que se pueden usar, una llamada "Be my eyes" con la que se conoce al detalle qué aparece en una fotografía. Es decir, se capta una imagen con el móvil y es una app la que, por medio de palabras, describe aquello que se ha fotografiado: "Te explica hasta el mínimo detalle, lee los carteles, te cuenta qué hay en los escaparates...", indica uno de los miembros de la ONCE. Hay muchas más.

El uso de un teléfono móvil también es posible mediante la voz. El aparato va leyendo todo lo que aparece en la pantalla y con dos toques en la misma se puede acceder a la aplicación deseada. En el caso de un ordenador, el uso es similar. Por medio del teclado, se van escuchando los nombres de los programas hasta que se oye el deseado. A partir de ahí también hay que seguir escuchando. Al entrar en un documento de texto, se puede escuchar aquello que se va escribiendo, según se ha explicado en la demostración de este jueves. Para las personas sordociegas, la IA permite que ese sonido que se oye en el ordenador se transforme en otro teclado en escritura braille al instante.

"Que nos siga invadiendo la tiflotecnología", indica uno de los usuarios de esta tecnología quien añade que "la IA hace milagros", para poder usar este tipo de aplicaciones. Pero la tecnología adaptada no acaba ahí. Una lupa electrónica permite a las personas con visión reducida poder ampliar la letra de un folleto explicativo; por ejemplo, un mapa de la ciudad de Benidorm en el caso de los turistas.

Juegos o mapas

En Benidorm se han podido ver libros y cuentos infantiles en braille, juegos de mesa o mapas que se utilizan para enseñar a niños con falta de visión. Entre ellos, un globo terráqueo con relieve y con algo más: un puntero electrónico que al colocarlo sobre un país o zona del mundo lanza una descripción de palabra para saber algún detalle sobre ello. Entre los libros, no solo publicaciones en braille, sino que incorporan además texturas o formas para que los más pequeños puedan tocarlas.

Algunos de los juegos y mapas adaptados. / A. Vicente

Jugar al ajedrez es posible y hay auténticos aficionados. Las piezas negras cuentan con una bolita de metal sobre ellas para diferenciarlas y cada casilla negra o blanca tiene un agujero donde colocarlas para que sea más fácil. Y lo mismo ocurre con el parchís o con una tradicional baraja de cartas donde aparece al lado del número o la figura la escritura en braille.

La muestra de Benidorm se ha completado con un circuito de movilidad habilitado por la ONCE para que personas sin ningún problema de visión puedan experimentar en primera persona, gracias a un antifaz y un bastón, cómo es un desplazamiento urbano para alguien que no ve. Entre aquellos que lo han probado ha estado el alcalde Toni Pérez quien ha caminado durante unos metros. Al quitarse el antifaz "estaba convencido de que había ido en línea recta" pero no ha sido así, lo que le ha hecho conocer la dificultad que supone no tener visión.

La ONCE muestra en Benidorm objetos y app con inteligencia artificial. / A. Vicente

Al terminar, el primer edil ha explicado las sensaciones que ha tenido con esta prueba: "He podido conocer cuáles son los peligros, los riesgos, de la normalidad y del día a día en la calle y de esa comodidad que tenemos las personas que tenemos una mayor o menor visión en nuestro tiempo de ocio, de compras o de circulación, para también darnos cuenta de la dificultad que entraña hacer eso mismo ‘a ciegas’".

En la tecnología "se están produciendo muchísimos avances, pero paralelamente ha de haber una tecnología específica para que la brecha digital que puede generar el avance tecnológico no tenga una especial incidencia en las personas invidentes". El primer edil ha hecho un llamamiento a "empatizar, a ponernos en la piel de otras personas" con distintas capacidades para "hacer una ciudad mejor y más amable para todos".

