Los británicos, entre la nostalgia e indiferencia ante las elecciones europeas

Apenas quedan horas para que se elijan a los 720 diputados que representarán a los países en la Unión Europea. Tras dos semanas de campaña frenética, en España apenas se habla de otra cosa, pero en un rincón de Benidorm, las elecciones europeas del próximo domingo apenas son un rumor en la lejanía. Son las calles del Rincón de Loix, la conocida como zona inglesa donde los turistas británicos que pasan estos días sus vacaciones en el municipio están más atentos a los partidos de fútbol a las carreras de caballos que dan en la televisión. La indiferencia ante la cita del 9J se repite entre los viajeros que parecen vivir a espaldas de lo que ocurre ahora mismo en Europa. Desde el Brexit, ellos no pueden votar en ellas. Hasta que se les pregunta si desearían hacerlo en estos comicios; muchos responden que les encantaría y lo hacen con nostalgia.

El Brexit (acrónimo de "Britain" y "Exit") lo cambió todo para los británicos. El 1 de febrero de 2020, el país vivió su primer día de no pertenencia a la Unión Europea tras unos comicios donde la mayoría de los ciudadanos votaron a favor de esa "ruptura". Entre los argumentos que se defendieron estaba que estando en la UE se perdía soberanía pero que, además, ser independiente permitiría al país un mayor control de la inmigración o una mejora en la posición para negociar acuerdos comerciales, entre otras razones.

Hubo un tiempo de transición que terminó el 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021 ya sí que no había vuelta atrás. La vida cambió para los turistas británicos, sobre todo, para los que pasaban largas estancias en Benidorm. Y es que para viajar a otros países de la UE como España ahora están sujetos a las normas de inmigración de ciudadanos de terceros países. Por tanto, no necesitan visados para estancias de hasta 90 días en un periodo de 180 días. Cualquier estancia más larga necesita de un visado especial. Así que solo pueden quedarse tres meses seguidos y no pueden volver en los tres siguientes.

Ahora, transcurridos más de tres años de ese 1 de enero de 2021, los británicos viven las primeras elecciones europeas en las que no pueden votar, ya que los últimos comicios fueron en 2019, porque se repiten cada cinco años en el caso de Europa. ¿Se arrepienten de no poder depositar su voto para decidir el futuro de Europa? Turistas británicos consultados por este diario afirman en su mayoría que sí porque, vistas las consecuencias que ha dejado el Brexit, ahora desearían poder participar en el 9J; y es que eso significaría que seguirían perteneciendo a la UE: "No podemos votar porque no somos Europa".

"Me arrepiento de la decisión que se tomó de haber salido de Europa", afirma Jackie Vobes, viajera procedente de Londres que pasa sus vacaciones en Benidorm. Entre otras razones apunta que "nos contaron mentiras" en aquel momento que con el tiempo se han dado cuenta. "Nos dijeron que habría más dinero disponible para Reino Unido si no pagábamos a Europa" y se destinaría a aspectos como la Sanidad, "pero no es así. Todo fue mentira". Así que afirma para concluir: "Ojalá nunca nos hubiéramos salido".

Junto a ella, Susan Sinclair, de Surrey, tiene la misma opinión, nunca se debería haber abandonado la UE: "Ha tenido consecuencias en todo. En el trabajo de mi hijo les cuesta mucho más dinero importar o exportar los productos porque ya no hay acuerdos con Europa". Y eso asegura que no es nada positivo para el país.

Más impedimentos para viajar

Aunque habrá opiniones diferentes, lo cierto es que el sentimiento es compartido entre muchos. Así lo indica John Roberts, de Liverpool: "Ojalá no nos hubiéramos salido y estar en la Unión Europea". Porque, además de la parte más política y lo que supone para el país, para los turistas como él, todo es mucho más complicado. "Cuando venimos de vacaciones todo es más difícil. En el aeropuerto tenemos que ir por otra puerta. Todo es más lento y nos frena. Además del cambio de moneda", afirma.

Prensa británica en un comercio de Benidorm. / A. Vicente

Los británicos que estos días están por Benidorm tienen su propia opinión sobre la situación en la que está Reino Unido. Pero en su día a día parece no importarles. Quizá sea la resignación de para qué pensar qué votarían en Europa cuando no pueden hacerlo por la decisión que tomó el país antes de la pandemia. Caminar por la zona inglesa de Benidorm es hacerlo entre periódicos de Reino Unido que no llevan ni una mención a los comicios europeos del domingo. Tampoco en las televisiones, en los canales británicos, se ven noticias sobre esta cuestión y los turistas están a otras cosas. Otros no quieren ni oír hablar de las elecciones del 9J.

De lo que sí hablan es de la cita electoral que tienen en su país el 4 de julio. El primer ministro Rishi Sunak anunció en mayo que se convocaban elecciones anticipadas tras la reunión mantenida en Downing Street con los ministros de su gobierno. También serán las primeras tras el Brexit, ya que las últimas fueron el 12 de diciembre de 2019. Precisamente, según algunos de los británicos consultados, el resultado es de lo más esperado. Y es que algunos plantean que quizá un nuevo gobierno vuelva a poner sobre la mesa volver a Europa, algo que, ahora, aplaudirían muchos británicos.

