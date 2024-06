Disputa política por los espacios para mítines entre PP y PSOE de Benidorm cuando acaba la campaña

Disputa política en Benidorm por los espacios para celebrar actos electorales el último día de campaña. El representante del PP en la Junta Electoral Provincial y diputado autonómico, José Ramón González de Zárate, ha criticado la maniobra del PSOE local que ha solicitado la utilización de las instalaciones públicas para actos electorales que "no ha celebrado" y ha "bloqueado" el acceso a ellas de las otras fuerzas políticas. Por su parte, los socialistas responden que las reservaron los primeros.

"Han bloqueado la Ermita de Sanz todos los fines de semana y no ha hecho nada, ha bloqueado en la calle La Biga la Casa del Fester y no ha hecho absolutamente nada, tiene bloqueada la calle Gambo y no ha hecho absolutamente nada, ha bloqueado el Parque de Foietes y no ha hecho absolutamente nada", ha indicado el popular. "Lo único que dice todo esto es que el partido socialista no quiere que se escuche no solamente al Partido Popular sino a ninguno de los partidos que se presentan a las Elecciones Europeas", añade.

La "maniobra" de los socialistas queda reflejada en el acta de la Junta Electoral de Zona (JEZ), de La Vila Joiosa donde se le otorga el uso al PSOE de estas instalaciones "por haberse solicitado el 9 de mayo" y el Partido Popular días después. Sin embargo, y pese a la cesión de los locales a los socialistas, "estos no han celebrado en la localidad ningún acto electoral".

González de Zárate ha recordado que los socialistas ya intentaron "boicotear" la campaña #BenidormTeDaMás de bonos consumo, dirigidos a fomentar el comercio local y para los que la Diputación de Alicante ha destinado 20 millones de euros, pero la misma JEZ "les negó la mayor". También que denunciaran el "acto de convivencia entre afiliados" horas antes de la tradicional pegada de carteles inaugural de la campaña cuando "se hizo en un local privado" y en ningún momento se pidió el voto.

El PSOE está en contra "de la democracia, la libertad de expresión" del resto de fuerzas políticas, ha destacado el representante popular en la Junta Electoral Provincial, incidiendo en que es "totalmente tóxico y malo para la ciudad de Benidorm". Su candidata, Teresa Ribera "ha hecho una Ley de Costas sangrienta para la Comunidad Valenciana" y ha sido la ministra que "ha dicho no al Trasvase Tajo Segura" lo que ha demostrado su toxicidad "para los intereses de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante y para Benidorm".

Adjudicados primero

La secretaria general del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, ha respondido a las declaraciones de González de Zárate indicando que desde el PSOE hicieron una previsión y solicitaron siete espacios de los 16 disponibles, y “fue la Junta quien nos los adjudicó por ser el primer partido político en pedirlos”. “Llegaron tarde y ahora nos acusan de ir en contra de libertad de expresión, cuando es su propio partido, el PP, el que consiente que su socio de gobierno censure libros, películas y obras de teatro”, ha apuntado.

Para la dirigente socialista, estas “lamentables” manifestaciones de González de Zárate nacen con el objetivo de intentar tapar el grave problema con el que se presentan el próximo domingo a las elecciones europeas tras una campaña en la que han escondido a su candidata y su programa. “Han escondido prácticamente a su candidata, tanto en persona como en los propios carteles electorales, y además se presentan con un programa vacío con apenas 20 propuestas”, ha afirmado.

Igualmente, Escoda ha criticado que el PP utilice ahora la “cantinela” del bloqueo de espacios cuando disponían de hasta nueve lugares más para celebrar sus eventos, y también podrían haber utilizado los espacios que se nos habían adjudicado pero en horario matutino. “Creemos que no era cuestión de espacios, el problema es que no tenían nada que contar en sus actos de campaña y utilizan esto el último día esto como excusa”, ha recalcado.

Con todo, la secretaria general ha destacado que el alcalde y presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, "se ha sentido muy solo en campaña y no ha sido capaz de traer a su ciudad a ningún cabeza de cartel de su partido a movilizar a sus votantes".