Sin conserjes y con solo una administrativa en un instituto de Benidorm

Profesores ejerciendo de conserjes las últimas dos semanas y solo una administrativa para atender todas las tareas. El IES Mediterránea de Benidorm está viviendo esta falta de personal a final de curso lo que les ha llevado a "plantarse" y reclamar una solución para poder volver a la normalidad. Para ello, responsables del centro, profesores y alumnos han protestado en el instituto este martes para pedir a la Conselleria de Educación una solución "urgente" a este problema.

El centro escolar contaba con conserjes hasta el mes de mayo. En aquel momento uno de ellos renunció a su puesto, según las fuentes consultadas por este diario. Desde principios de junio, el otro bedel "está de baja" lo que ha ocasionado que no haya en este momento ninguno en el centro escolar y las dos plazas estén vacantes. Ante esta situación, el centro se organizó para que fueran los propios profesores los que realizan las tareas de estos profesionales. Es decir, se han organizado turnos para poder abrir y cerrar las puertas en horarios de entrada y salida, cada vez que alguien necesitaba salir para ir al médico o volver a entrar, algo que "no corresponde al personal docente". Y todo ello en un centro que ronda los 1.000 alumnos, según las mismas fuentes, con la actividad que eso genera.

Pero hasta ahora. Porque el IES se ha plantado ante la "inacción" de la Conselleria de Educación para cubrir estas dos vacantes que no son las únicas que tiene ahora mismo el instituto benidormense. Porque también falta una auxiliar administrativa. El centro escolar también tenía dos, pero una de ellas "se fue tras un concurso y obtener plaza en otro puesto".

Contar con solo una administrativa es complicado todo el año pero el problema se agrava en estas fechas cuando se ha comenzado con el periodo de admisión de nuevos alumnos y se tiene que cerrar el curso: "Ahora es un periodo de administrativo con mucha burocracia que solo puede hacer una persona", indican las mismas fuentes.

Así que ante esta situación, el centro escolar ha protestado con una pancarta para pedir soluciones. Como medida, se ha dejado de hacer las funciones de conserje por parte del personal docente como llamada de atención a Educación. Las movilizaciones se mantendrán hasta que se logre una solución cuando quedan apenas 10 días para que terminen las clases en los centros escolares.

Desde el sindicato STEPV, el permanente de la Marina Baixa, Juan Luis Aguado Gonsálbez, ha explicado a este diario que "no puede ser que las sustituciones no se hagan más rápido" y que se "demoren hasta dos meses cuando hay vacantes o concursos". Con todo indica que "pedimos a Educación una solución urgente" porque "no se puede permitir esta situación". Además alega que "los profesores no pueden realizan tareas que no les corresponden. Puntualmente, podría pasar pero no puede ser para largo".

