¿Siguen en marcha las obras del centro de salud del Rincón de Benidorm?

El nuevo centro de salud del Rincón de Loix de Benidorm comenzó a alzarse a finales de 2022 con el gobierno del Botànic aún en la Generalitat. Un proyecto que, según ha explicado el gobierno local del PP, ha tenido que ser modificado para incluir un gimnasio para prestar el servicio de rehabilitación y fisioterapia. Y lo ha desvelado después de que el PSOE afirmara que las obras llevarían paradas dos meses.

Los populares han negado que las obras estén paralizadas aunque los socialistas aseguran que hace dos meses que "no se ve a ningún operario en la obra" por lo que ha reclamado que se reinicien los trabajos cuanto antes. Con una inversión de 4,7 millones de euros, el nuevo centro de salud del Rincón comenzó a construirse a finales de 2022 bajo el gobierno de Ximo Puig en la Generalitat, contando un plazo de ejecución de 23 meses, "por lo que debería estar finalizado el próximo noviembre, y aunque faltan aún unos cuantos meses, creemos que con este parón no van a llegar a tiempo", ha indicado la portavoz del PSOE, Cristina Escoda.

Pero la concejala de Sanidad, Ana Pellicer, ha explicado que el proyecto que aprobó e impulsó el anterior gobierno del Consell, no incluía ese gimnasio, por lo que la nueva dirección de Atención Primaria y al Consell de Carlos Mazón han atendido ahora las demandas trasladadas por la ciudad. Así explica que la Conselleria de Sanidad "está estudiando distintas opciones" para incorporar el gimnasio de rehabilitación y fisioterapia al proyecto. Así que ha indicado que esa paralización que afirma el PSOE "nada más lejos de la realidad" sino que la situación obedece "a la escucha activa y a la intención de aportar soluciones ante una reivindicación que los sindicatos y el Ayuntamiento hemos realizado desde el primer día para que el centro de salud tuviese esa sala de rehabilitación y otros servicios muy necesarios, pero que el gobierno de Ximo Puig ignoró".

Por su parte, la socialista ha lamentado que la sanidad pública "vuelva a estar en el vagón de cola de las prioridades de la Generalitat" bajo el gobierno de Carlos Mazón. En este sentido, ha criticado no solo la paralización de las obras del Rincón, sino también que el tan demandado centro de salud de Els Tolls "no sea prioritario para una Conselleria de Sanidad, tutelada por el PP, que además consiente el colapso del hospital comarcal de La Vila que tiene las urgencias llenas y los pasillos repletos de pacientes esperando una cama en planta".

Escoda se ha hecho eco de la información publicada por este diario sobre las esperas de hasta 48 horas para una cama en el centro hospitalario y pacientes que esperan en los pasillos de Urgencias. "Mazón recuperó como Conseller de Sanidad a Marciano Gómez, el artífice de las privatizaciones de hospitales con Zaplana, y en este primer año de legislatura ya estamos sufriendo la degradación de la sanidad pública tanto en la ciudad como en la comarca", indica la edil del PSOE.

Por su parte, Pellicer ha apuntado que "nos alegra que el PSOE local haya recuperado su espíritu combativo y reivindicativo después de ocho años de silencio" pero ha afeado “que en todo ese tiempo no dijeron ni una palabra sobre las carencias que presentaba el proyecto de este centro de salud y de las que nunca dejaron de alertar los profesionales”.

Consejo de Salud comarcal

Sobre este asunto también se ha pronunciado, el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien ha asegurado que “el contacto de este alcalde con la Conselleria de Sanidad es permanente, como demuestra la inclusión del tan reclamado gimnasio en el proyecto del Rincón de Loix”.

Igualmente, el primer edil ha señalado que “si eso fuera poco, el Departamento de Salud de la Marina Baixa ha convocado para este lunes, 17 de junio al Consejo de Salud comarcal, un órgano de debate y participación que llevaba sin reunirse desde la pandemia –en concreto, desde el 2 de octubre de 2020– y que, por fin, vamos a poder volver a celebrar después de casi cuatro años”.

“Lo primero que ha tenido que ordenar el conseller Marciano Gómez, como es público y notorio, es la ampliación ‘fake’ que nos habían vendido del Hospital de la Marina Baixa, donde apenas se incrementaban las camas y que ha obligado a rehacer también el proyecto para dotarlo de 113 camas más”, ha manifestado Toni Pérez. Además, ha lamentado que “once meses de gestión no dan para solucionar todo lo que no han hecho en ocho años ni Ximo Puig ni Cristina Escoda como lideresa del Partido Socialista en Benidorm”, pero ha matizado que “poco a poco, estamos dando solución a todo este humo que nos vendieron”.