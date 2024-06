La Policía Nacional intensifica el control de los alojamientos turísticos en Benidorm en el marco del Plan Turismo Seguro

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Delegación de Participación Ciudadana se encuentran durante estos días dando cumplimiento a la renovada Instrucción 4/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el Plan Turismo Seguro. Así, durante estas fechas se intensificarán los contactos y reuniones de la Policía Nacional con los directores, gerentes o responsables de los alojamientos hoteleros, así como con las asociaciones de gestores de apartamentos turísticos y vacacionales, y por ende con los particulares que ejercen esta actividad regulada, al objeto de resaltar la importancia de su colaboración para el mantenimiento de la seguridad pública.

En consonancia con lo anterior y, dada la importancia de la obligación de comunicación de los datos de las personas que se alojan en estos establecimientos regulado en el Real Decreto 933/2021 de 26 de Octubre, la Policía Nacional recuerda que todos los mayores de 14 años deben exhibir ante el personal de recepción el DNI en vigor (no valen fotografías o fotocopias) para que este proceda a comunicar los datos a la Policía Nacional, tal y como se detalla de manera exhaustiva en el Real Decreto 933/2021 de 26 de Octubre. Esta normativa es obligatoria para todo tipo de alojamiento turísticos.

Fuentes policiales recuerdan que, en caso de no tener debidamente registrados los datos de los viajeros y comunicarlos, o carecer de la preceptiva licencia de la Generalitat para desarrollar la actividad de alojamiento turístico, las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros. Los establecimientos deben exhibir junto a la entrada principal el distintivo que les corresponda, de manera que se identifique el número de vivienda turística o empresa gestora que ejerce actividad en dicho lugar. Asimismo, hasta que la propia Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo no le haya concedido el número de licencia turística no podrán desarrollar actividad turística alguna.

Por otra parte, la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Benidorm insta a la colaboración ciudadana y recuerda que la población tiene a su disposición la cuenta de correo electrónico benidorm.participacion@policia.es y el número de teléfono 689 96 19 28 para facilitar y agilizar la comunicación. A través de estos canales, los ciudadanos pueden dar a conocer sus demandas, sus inquietudes y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con su seguridad, tratando los agentes dicha información con carácter anónimo. La Delegación de Participación Ciudadana se encarga de conocer la realidad social y delincuencial de su demarcación, a través de los contactos directos y las relaciones con los diferentes colectivos, cumpliendo así con su misión de servicio público, recuerdan las mismas fuentes.