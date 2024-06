El alcalde de La Vila hace balance de su primer año de mandato

Se cumple un año de mandato para el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, y ha querido hacer balance. El popular califica de "preparatorio, ilusionante y productivo" este primer año ya que "ha sido intenso en cuanto a trabajo y gestión del que poco a poco se van viendo sus frutos".

En este sentido, Zaragoza explica que el equipo de gobierno local está implantando un "nuevo ritmo" de trabajo en el organigrama del consistorio, desde un enfoque "más operativo y empresarial", que conlleva la modificación de la relación de puestos de trabajo en la que están inmersos y una "frenética" actividad para agilizar la gestión: "Queremos intensificar el contacto de todo el equipo de gobierno con los ciudadanos. Queremos comunicar nuestro proyecto de ciudad, conocer la opinión y tomar nota de las sugerencias de nuestros vecinos".

El alcalde expone que “estamos ordenando La Vila Joiosa y en un año hemos llevado a cabo muchas acciones pendientes de realizar en estos últimos años, por lo que hemos aplicado planes de choque para poder solucionar cuestiones tan urgentes como la limpieza viaria, el alumbrado, el asfaltado de calles y caminos y la rehabilitación de las instalaciones municipales, deterioradas por la falta de mantenimiento, entre otras muchas cuestiones.”

Una de sus prioridades es la limpieza viaria, por lo que se han ampliado los contratos del servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos, así como el de la limpieza y mantenimiento de parques y jardines. “Donde decían que no se podía modificar el contrato, llevamos dos modificaciones en un año y el contrato ha pasado de ser de 300.000 euros a un millón y medio de euros”, apunta Zaragoza.

Otro asunto a destacar es que, después de 20 años, se ha presentado y aprobado el presupuesto de 2024 en tiempo y forma. “Llegamos al gobierno local sin un presupuesto en vigor, por lo que durante los seis primeros meses aplicamos planes de choque para acometer las urgencias en materia contractual y reparaciones necesarias, pero ya tenemos un presupuesto anual, herramienta básica para llevar a cabo la gestión del municipio, que responde a nuestra estrategia y nuestros objetivos establecidos”, expone el Alcalde.

En total, se han preparado 80 proyectos para su ejecución, de los que 31 ya están en marcha, como la rehabilitación del parque Censal, al que se han añadido más partidas como el cableado de la luz y la renovación del mecanismo de las rampas mecánicas; el acceso al instituto de educación secundaria Marcos Zaragoza; la construcción de la rotonda en la avenida Presidente Adolfo Suárez; la ampliación del cementerio; la reparación del paseo de la playa de El Torres; la gestión directa del PP-4; la bajada al puerto; y el ascensor de bajada a la playa desde el Palasiet, entre otros. “En esta legislatura vamos a invertir 25 millones de euros para colocar al municipio en la posición que merece en la Marina Baixa”, señala Zaragoza.

Uno de los proyectos heredados con cargas ha sido el colegio público Doctor Álvaro Esquerdo, que ha requerido de grandes esfuerzos para lograr su puesta en marcha para la comunidad educativa, “una obra que la encontramos paralizada y sin perspectivas de solución”.

La Casa de la Música

Por lo que respecta al proyecto de la Casa de la Música, Zaragoza asegura que “diseñamos un nuevo proyecto porque consideramos que la propuesta iniciada era irrealizable debido a la elevada inversión que hubiese requerido para su construcción, que superaba los 21 millones de euros, sin contar con las necesidades de mantenimiento una vez terminada y su puesta en funcionamiento, por lo que no tenemos capacidad financiera para desarrollarlo, además de buscar la ubicación más idónea para las necesidades de las asociaciones culturales y la coherencia respecto a otras infraestructuras culturales de la ciudad". Además, la documentación "se presentó tarde y mal, por lo que el tribunal de contratación aceptó desestimarlo. Sin embargo, los grupos de la oposición están retrasando el proyecto al presentar alegaciones al convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Aragonés, cuando yo no voy a hacer nada que no sea avalado por el servicio jurídico”.

Respecto al Hospital Asilo Santa Marta, “hemos priorizado su reestructuración organizativa, puesto que era urgente designar una directora y ahora funciona perfectamente. Además, vamos a negociar un convenio colectivo para mejorar las condiciones de los trabajadores del Asilo, igual que ha ocurrido en el centro ocupacional Les Talaies, donde se ha llegado a un acuerdo histórico después de muchos años de negociaciones”. Al asilo se une el proyecto de rehabilitación de sus infraestructuras.

Por otra parte, La Vila ha entrado a formar parte del Plan Vive de la Generalitat Valenciana y va a disponer de 33 viviendas para alquiler social, a lo que el alcalde añade que se van a destinar más parcelas municipales donde construir viviendas sociales. Además, La Vila ha vuelto a incorporarse al Grupo de Acción Local Pesquero La Marina para apoyar al sector pesquero.

En cuanto a seguridad ciudadana, explica que “estamos trabajando en la ampliación de la plantilla de la Policía Local y ya se han incorporado nuevos agentes” y que se han conseguido tres zonas para crear aparcamientos disuasorios que estarán disponibles en breve. En materia turística, se ha puesto en marcha el Plan de Sostenibilidad de Destinos Turísticos y se ha conseguido la sexta bandera azul en las playas del municipio y se está trabajando en la creación de una fundación con colaboración público-privada que establezca las líneas estratégicas del sector en el municipio.

Finalmente, el alcalde expone que se está apostando por la cultura y el ocio para todas las edades y, además de reabrir el Espai d’Art Contemporani de La Barbera, crear la primera Feria de Libro, el primer concurso de Street Art y la primera Feria Solidaria, entre otros.